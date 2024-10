Stephane Charlin zeigte erneut ein hervorragendes Spiel. Bild: keystone

Langnau gewinnt Derby gegen den SCB – Lausanne feiert ebenfalls Derbysieg

Mehr «Sport»

Langnau – Bern 2:1nV

Dank zwei Powerplay-Toren gewinnen die SCL Tigers das Derby gegen den SC Bern 2:1 nach Verlängerung – nach zwei Heimspielen ohne eigenen Torerfolg.

Nach 78 Sekunden der Overtime musste Berns Waltteri Merelä wegen eines Beinstellens auf die Strafbank, was Dario Rohrbach zum Siegtreffer für die Langnauer nutzte. Es war ein zuletzt selten gewordenes Erfolgserlebnis.

Die erste gute Nachricht hatte es für die SCL Tigers in der 38. Minute gegeben. Nach fast 170 Minuten trafen die eigentlich so heimstark in die Saison gestarteten Emmentaler wieder einmal in der Ilfis. Nach einem 0:1 gegen Lausanne und einem 0:2 gegen Kloten war das 1:0 von Topskorer Aleksi Saarela in Überzahl eine wahre Erlösung - wenn auch die Freude nur kurz währte. 68 Sekunden später gelang Louis Füllemann bereits der Ausgleich.

Damit war das offensive Feuerwerk aber auch schon wieder zu Ende. Beide Trainer wechselten nach den letzten Niederlagen den Goalie, und sowohl Stéphane Charlin bei den Tigers als auch Adam Reideborn beim SCB überzeugten, auch wenn sie nicht übermässig viel Arbeit hatten.

Der SC Bern macht gerade eine schwierige Phase durch. Aus den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. In der Tabelle liegt der Kantonsrivale nur noch zwei Punkte zurück, bei einem Spiel weniger.

Am Ende feiern die Tigers. Bild: keystone

SCL Tigers - Bern 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

6000 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Hebeisen, Duc/Francey.

Tore: 38. (37:40) Saarela (Julian Schmutz, Pesonen/Powerplaytor) 1:0. 39. (38:48) Füllemann 1:1. 64. Rohrbach (Pesonen, Saarijärvi/Powerplaytor) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Saarela; Czarnik.

SCL Tigers: Charlin; Guggenheim, Riikola; Saarijärvi, Baltisberger; Meier, Paschoud; Zanetti; Rohrbach, Kristof, Pesonen; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Saarela; Petrini, Fahrni, Allenspach; Rossi, Salzgeber, Lapinskis; Erni.

Bern: Reideborn; Untersander, Nemeth; Loeffel, Lindholm; Vermin, Kindschi; Rhyn, Füllemann; Graf, Bader, Marchon; Merelä, Czarnik, Ejdsell; Schild, Baumgartner, Scherwey; Sablatnig, Ritzmann, Simon Moser.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Berger, Malone, Mäenalanen (alle verletzt) und Felcman (krank), Bern ohne Henauer, Kahun, Kreis (alle verletzt) und Lehmann (krank).

Genf – Lausanne 2:3

Bericht folgt.

Lausanne schlägt Erzrivale Servette. Bild: keystone

Genève-Servette - Lausanne 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

7135 Zuschauer. - SR Hürlimann/Dipietro, Stalder/Urfer.

Tore: 2. Hügli (Jäger, Fiedler) 0:1. 11. Sklenicka (Suomela) 0:2. 23. Lennström (Richard) 1:2. 25. Vatanen 2:2. 32. Pajuniemi (Rochette) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Hartikainen; Suomela.

Genève-Servette: Mayer; Vatanen, Berni; Schneller, Lennström; Le Coultre, Chanton; Jacquemet; Praplan, Richard, Bertaggia; Jooris, Spacek, Miranda; Hartikainen, Manninen, Granlund; Loosli, Maillard, Cavalleri; Guignard.

Lausanne: Pasche; Glauser, Bayreuther; Heldner, Sklenicka; Fiedler, Marti; Haas, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Hügli, Jäger, Bozon; Pajuniemi, Kuokkanen, Rochette; Jordann Bougro, Benjamin Bougro, Holdener.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Descloux, Hischier und Karrer (alle verletzt), Lausanne ohne Frick, Fuchs, Pilut, Prassl, Raffl, Vouardoux (alle verletzt) und Mémeteau (krank). Genève-Servette ab 59:04 ohne Torhüter. (abu/sda)