NHL: Das sind die Reverse-Retro-Trikots für die Saison 2020/21



Das sind die Retro-Trikots der NHL-Saison 2020/21 – welches gefällt dir am besten?

Noch bevor klar ist, wann und wie die neue NHL-Saison starten soll, wurden neue Trikot-Varianten aller 31 Teams bekanntgegeben. Die Reverse-Retro-Trikots sollen in der kommenden Spielzeit insgesamt je vier Mal eingesetzt werden und sind eine Hommage an die Vergangenheit der 31 Franchisen.

Die Retro-Trikots der NHL-Saison 2020/21

So erinnert beispielsweise das Trikot der Carolina Hurricanes and die Mannschaft Hartford Whalers, aus der die Canes entstanden sind. Und die Colorado Avalanche setzen auf die eigenen Farben, aber auf das Logo der Québec Nordiques. Es ist das erste Mal in der Geschichte der NHL, dass alle 31 Teams gleichzeitig auf alternative Retro-Trikots setzen.

Welches Trikot gefällt dir am besten? Welches am wenigsten? Schreib deine Meinung in die Kommentare!

(abu)

