Noah Delémont (r.) feiert seinen Treffer zum 1:0. Bild: keystone

Schweizer starten mit Sieg in WM-Vorbereitung

Das Schweizer Nationalteam startet mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer bezwingt Frankreich in Megève 4:2. Noah Delémont gelingt mit je einem Tor und Assist ein Traumeinstand.

Die Schweizer bekundeten einmal mehr Mühe mit den Franzosen, gegen die sie drei der fünf vorangegangenen Duelle verloren hatten. Der Favorit sorgte erst im letzten Drittel für die Differenz. Damian Riat brachte die Gäste in der 45. Minute zum dritten Mal in Führung, zehn Minuten später erhöhte Verteidiger Roger Karrer auf 4:2, womit er den Schlusspunkt setzte.

Die Schweizer waren schwungvoll in die Partie gestartet, dennoch benötigten sie in der vierten Minute eine starke Parade von Melvin Nyffeler, um nicht in Rückstand zu geraten. Zwei Minuten später gingen sie dank Delémont in Führung. Der 20-jährige Bieler Verteidiger bestritt wie der ein Jahr jüngere Berner Stürmer Joshua Fahrni sein erstes Länderspiel. Delémont hatte auch beim 2:1 von Marco Miranda (11.) den Stock im Spiel, in dem er einen Abpraller provozierte. Dem Ausgleich der Franzosen (8.) ging ein haarsträubender Fehlpass von Simon Le Coultre in der eigenen Zone voraus.

Das Schweizer Nationalteam startet mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung. Bild: keystone

War der Auftritt vor der ersten Pause noch okay, verschliefen die Schweizer den Start in den zweiten Abschnitt komplett. Der bei Winterthur in der Swiss League tätige Kevin Bozon zeichnete nach 19 Sekunden für den erneuten Ausgleich der Franzosen verantwortlich. Auch danach lief bei den Schweizern im Mitteldrittel wenig zusammen, agierten sie äusserst fehlerhaft. Immerhin überstanden sie eine zwei Minuten dauernde doppelte Unterzahl, wobei sie Glück hatten, dass Louis Boudon (32.) aus kurzer Distanz am Aussenpfosten scheiterte.

In den letzten 20 Minuten hoben die Schweizer das Niveau dann wieder an, es gibt jedoch verständlicherweise noch einiges zu tun. Am Sonntag treffen die beiden Teams in Basel erneut aufeinander. (sda)

Frankreich - Schweiz 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Megève. - SR Cregut, Zede/Ugolini.

Tore: 6. Delémont (Glauser) 0:1. 8. Boscq 1:1. 11. Miranda (Delémont, Glauser) 1:2. 21. (20:19) Bozon (Bogdanoff) 2:2. 45. Riat (Alatalo, Rod) 2:3. 55. Karrer 2:4.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Frankreich, 4-mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Frankreich: Buysse; Cantagallo, Gallet; Baazzi, Bault; Boscq, Thiry; Prissaint, Bourgeois; Maia, Boudon, Gutierrez; Leclerc, Plagnet, Hordelalay; Bozon, Colotti, Bogdanoff; Suire, Bruche.

Schweiz: Nyffeler; Glauser, Delémont; Alatalo, Fora; Karrer, Frick; Loeffel, Le Coultre; Eggenberger, Fahrni, Miranda; Künzle, Thürkauf, Scherwey; Fazzini, Fuchs, Hischier; Riat, Jäger, Rod; Heim.

Bemerkungen: Schweiz ohne Bertschy (überzählig) und Wüthrich (Ersatzgoalie). - Länderspiel-Debüts von Delémont und Fahrni. - Powerplay-Ausbeute: Frankreich 0/3; Schweiz 0/1. (sda)