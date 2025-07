«Werden wir so nie mehr erleben»: Nati-Stars nach erstem Sieg an Heim-EM euphorisch

«Fussball ist manchmal lustig: Es hat heute nur halb so viel Spass gemacht wie am Mittwoch gegen Norwegen, aber wir haben das Resultat gebracht und das zählt.



Die Stimmung war wieder überragend, die Fans haben uns getragen und wir haben verdient gewonnen. Das Gefühl nach den Toren war unglaublich. Wir wissen alle: Das werden wir im Leben nie mehr so erleben. Wir haben zusammen mit den Fans gejubelt. Das werden wir nie mehr vergessen.



Es hat uns sehr viel abverlangt. Für die Zuschauer war es vielleicht nicht besonders schön anzusehen mit den vielen langen Bällen, aber so besiegt man Island. Wir hatten die richtige Taktik für den Sieg, da ist es okay, wenn es mal etwas weh tut.»