Bern schlägt Zug nach Penaltys und schafft Play-In-Quali, weil Biel und Langnau verlieren
Bern – Zug 2:1nP
Der Schlittschuhclub Bern ist der grosse Sieger der drittletzten Runde der Qualifikation in der Eishockey-Meisterschaft. Die Berner schlagen Zug mit 2:1 nach Penaltyschiessen und sichern sich den Platz im Play-In.
Nach Heimniederlagen gegen Kloten (1:2) und Biel (2:3) zwangen die Berner diesmal das Glück auf ihre Seite. Sandro Zurkirchen (28 Paraden) gewann das Goalie-Duell gegen Leonardo Genoni (24 Paraden), auch weil Zurkirchen drei Penaltys hielt, derweil Genoni mit drei Penaltys bezwungen wurde.
Bern - Zug 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.
15'553 Zuschauer. - SR Lemelin/Staudenmann, Altmann/Duc.
Tore: 3. Diaz (Senteler, Eggenberger/Powerplaytor) 0:1. 28. Scherwey (Marchon, Iakovenko) 1:1.
Penaltyschiessen: Häman Aktell -, Künzle -; Bemström 1:0, Senteler -; Ejdsell -, Tatar -; Sgarbossa 2:0, Kovar 2:1; Aaltonen 3:1.
Strafen: je 3mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Ejdsell; Kubalik.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Kreis; Untersander, Häman Aktell; Iakovenko, Rhyn; Kindschi; Bemström, Aaltonen, Lehmann; Ejdsell, Sgarbossa, Vermin; Marchon, Müller, Scherwey; Levin Moser, Alge; Schild.
Zug: Genoni; Bengtsson, Tobias Geisser; Diaz, Sklenicka; Stadler, Riva; Schlumpf; Hofmann, Tatar, Kubalik; Künzle, Senteler, Vozenilek; Eggenberger, Kovar, Lindemann; Wey, Leuenberger, Antenen.
Bemerkungen: Bern ohne Baumgartner, Füllemann, Graf, Lindholm, Simon Moser (alle verletzt), Merelä und Reideborn (beide überzählige Ausländer), Zug ohne Guerra, Herzog, Martschini, Wingerli (alle verletzt) und Lilja (überzähliger Ausländer)
Langnau – Fribourg 3:4
Wenn die SCL Tigers die Play-In verpassen, dann sind die «Special Teams» dran schuld. Schon die ganze Saison spielen die Langnauer in Über- und Unterzahl zu wenig effizient.
Besonders gut kam das bei der 3:4-Heimniederlage gegen Fribourg-Gottéron zum Ausdruck: Langnau spielte achtmal Powerplay und erzielte bloss ein Tor. Gottéron machte aus seinen ersten vier Überzahl-Chancen drei Tore.
SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Hungerbühler, Stalder/Francey.
Tore: 13. De la Rose (Rathgeb, Borgström/Powerplaytor) 0:1. 16. Borgström (Wallmark, Kapla/Powerplaytor) 0:2. 26. Malone (Rohrbach, Allenspach/Powerplaytor) 1:2. 39. Julian Schmutz (Flavio Schmutz) 2:2. 47. Rattie (De la Rose, Kapla/Powerplaytor) 2:3. 50. Nicolet (Rathgeb) 2:4. 58. Malone (Erni, Björninen) 3:4 (ohne Torhüter).
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 8mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.
PostFinance-Topskorer: Petersson; Schmid.
SCL Tigers: Boltshauser; Riikola, Baltisberger; Kinnunen, Mathys; Erni, Paschoud; Lehmann; Rohrbach, Björninen, Pesonen; Petersson, Felcman, Allenspach; Julian Schmutz, Malone, Flavio Schmutz; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Bachofner.
Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Glauser, Streule; Seiler, Nemeth; Johnson; Rattie, Wallmark, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Sprunger, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Reber; Dorthe.
Bemerkungen: SCL Tigers ohne Meier (verletzt) und Mäenalanen (krank), Fribourg-Gottéron ohne Etter, Sörensen (beide verletzt), Arola und Rau (beide überzählige Ausländer). SCL Tigers von 56:49 bis 57:07 und ab 57:28 ohne Torhüter.
Servette – Biel 5:3
Den letzten Schritt zur Playoff-Qualifikation machten die Servettiens mit einem 5:3-Heimsieg gegen Biel, sie sind damit in den letzten zwei Runden nicht mehr aus den Top 6 zu verdrängen. Für einmal trafen sogar nicht nur Suomi-Akteure. Seit der Olympiapause waren sämtliche Tore durch Finnen erzielt worden, das neunte zum 1:1 gegen Biel durch Jesse Puljujärvi.
Danach jubelten aber Marco Miranda zum 2:1 sowie Josh Jooris, Simas Ignatavicius und Noah Rod vom 1:1 zum 5:2. Servette ist mit dem dritten Sieg in Folge rechtzeitig für die Playoffs in Form gekommen, Biel blieb aber immerhin auf Platz 10 oberhalb des unteren Strichs.
Genève-Servette - Biel 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
7135 Zuschauer. - SR Hebeisen/Piechaczek (GER), Gnemmi/Huguet.
Tore: 10. (9:27) Hofer (Dionicio) 0:1. 11. (10:45) Puljujärvi (Granlund) 1:1. 17. Miranda (Rod, Berni) 2:1. 23. Sablatnig (Cajka) 2:2. 27. Jooris (Unterzahltor!) 3:2. 31. Ignatavicius (Saarijärvi) 4:2. 44. Rod (Jooris) 5:2. 56. Hofer (Andersson, Rajala) 5:3.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 3mal 2 Minuten gegen Biel.
PostFinance-Topskorer: Granlund; Andersson.
Genève-Servette: Charlin; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Pouliot, Hischier; Miranda, Verboon, Rod; Akeson.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Dionicio, Blessing; Luca Christen, Stampfli; Moser; Rajala, Andersson, Hofer; Sallinen, Haas, Sever; Sylvegard, Cajka, Neuenschwander; Sablatnig, Müller, Kneubuehler; Bärtschi.
Bemerkungen: Genève-Servette ohne Mayer (krank), Bozon, Brassard und Richard (alle verletzt), Biel ohne Grossmann (verletzt), Burren (krank) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer). Biel von 57:12 bis 59:51 ohne Torhüter.
Rapperswil – Kloten 6:4
Die Rapperswil-Jona Lakers gewannen das Spektakelspiel mit zehn Toren gegen Kloten mit 6:4. Die Lakers können nach diesem Sieg nicht mehr auf Platz 9 zurückfallen und verfügen im Play-In sicher über zwei Chancen. Nicklas Jensen und Yannick-Lennart Albrecht erzielten je zwei Tore. Jensen, ein Olympia-Starter mit Dänemark, erzielte erst seine Saisontore Nummern 5 und 6.
Rapperswil-Jona Lakers - Kloten 6:4 (0:1, 3:1, 3:2)
4995 Zuschauer. - SR Kaukokari/Gerber, Cattaneo/Bürgy.
Tore: 15. Simic (Meyer, Gignac/Powerplaytor) 0:1. 22. Rask (Larsson, Jensen/Powerplaytor) 1:1. 25. Jensen (Taibel) 2:1. 27. Morley (Gignac) 2:2. 31. Jensen (Larsson, Wetter) 3:2. 44. Albrecht (Hofer) 4:2. 49. Morley (Meyer, Gignac) 4:3. 52. (51:11) Albrecht (Moy/Powerplaytor) 5:3. 53. (52:39) Aberg (Henry/Powerplaytor) 5:4. 56. Lammer (Maillet, Moy) 6:4.
Strafen: je 4mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Moy; Lindroth.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Pilut, Maier; Capaul, Larsson; Henauer, Jelovac; Dufner; Zangger, Rask, Wetter; Moy, Maillet, Lammer; Fritz, Taibel, Jensen; Hofer, Albrecht, Graf.
Kloten: Waeber; Delémont, Lindroth; Wolf, Steve Kellenberger; Profico, Steiner; Hausheer; Meyer, Gignac, Morley; Simic, Leino, Puhakka; Aberg, Henry, Ramel; Weibel, Diem, Schäppi; Derungs.
Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Dünner, Quinn (beide verletzt), Honka (überzähliger Ausländer) und Strömwall (gesperrt), Kloten ohne Klok (überzähliger Ausländer). Kloten ab 57:10 ohne Torhüter.
Lausanne – Davos 2:6
Strahlender Qualifikationssieger und dann Playoff-Finalist, doch in dieser Saison zeigt die Formkurve von Lausanne in die falsche Richtung. Nach der 2:6-Heimniederlage gegen den souveränen Leader Davos haben die Waadtländer seit dem 20. Dezember nur noch fünf von siebzehn Spielen gewonnen. Damit steht auch die direkte Playoff-Qualifikation noch nicht fest, der Vorsprung auf die siebtplatzierten Rapperswil-Jona Lakers beträgt nur noch fünf Punkte.
Mit drei Toren und einem Assist machte der HCD-Captain Matej Stransky einen markanten Schritt Richtung Topskorer-König – er wäre der erste Davoser an der Spitze der Skorerliste in der National League oder NLA seit Lonny Bohonos vor 25 Jahren.
Lausanne - Davos 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
9600 Zuschauer. - SR Borga/Stricker, Steenstra (CAN)/Humair.
Tore: 19. (18:15) Dahlbeck (Stransky, Nussbaumer) 0:1. 20. (19:59) Kahun (Baragano, Suomela) 1:1. 29. Stransky (Andersson/Powerplaytor) 1:2. 34. Caggiula (Marti, Niku) 2:2. 38. Stransky (Nussbaumer, Andersson) 2:3. 41. (41:00) Stransky (Andersson, Asplund/Powerplaytor) 2:4. 48. Tambellini 2:5. 53. Fora (Asplund, Zadina) 2:6.
Strafen: je 2mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Rochette; Stransky.
Lausanne: Pasche (53. Hughes); Baragano, Brännström; Niku, Marti; Heldner, Sansonnens; Vouardoux, Fiedler; Riat, Rochette, Caggiula; Kahun, Suomela, Oksanen; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay.
Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Jung; Guebey; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Ryfors, Tambellini; Stransky, Nussbaumer, Gredig; Knak, Egli, Parrée; Waidacher.
Bemerkungen: Lausanne ohne Czarnik (überzähliger Ausländer), Davos ohne Corvi, Gross, Hollenstein und Lemieux (alle verletzt).
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Lugano – ZSC 1:4
Ohne zu glänzen, siegten die ZSC Lions in Lugano mit 4:1. Bis zur 37. Minute stand die Partie 1:1, wobei sich Lugano nach dem Ausgleich Vorteile erspielte. Innerhalb von zweieinhalb Minuten machte Sven Andrighetto mit einem Doppelpack zum 3:1 (und seinen Saisontoren 16 und 17) alles klar.
Lugano - ZSC Lions 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
5640 Zuschauer. - SR Tscherrig/Ruprecht, Obwegeser/Bichsel.
Tore: 4. Grant (Rohrer/Unterzahltor!) 0:1. 31. Carrick (Fazzini) 1:1. 37. Andrighetto (Grant, Lehtonen) 1:2. 39. Andrighetto (Kukan, Balcers) 1:3. 60. (59:33) Lammikko (Frödén/Unterzahltor!) 1:4 (ins leere Tor).
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.
PostFinance-Topskorer: Fazzini; Andrighetto.
Lugano: van Pottelberghe; Alatalo, Jesper Peltonen; Carrick, Brian Zanetti; Aebischer, Togni; Meile; Simion, Thürkauf, Emanuelsson; Fazzini, Sanford, Tanner; Perlini, Kupari, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Bertaggia; Henry.
ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Ustinkov, Marti; Trutmann, Schwendeler; Niedermann; Andrighetto, Grant, Balcers; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Rohrer, Baechler, Gruber; Baltisberger, Sigrist, Schreiber; Olsson.
Bemerkungen: Lugano ohne Canonica, Dahlström, Müller, Aleksi Peltonen (alle verletzt) und Valk (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Bader, Geering, Malgin, Riedi, Weber (alle verletzt) und Sundström (überzähliger Ausländer). Lugano von 56:58 bis 59:33 ohne Torhüter.
Ajoie – Ambri 2:3nP
Die Hauptprobe für das Abstiegs-Playoff gewann Ambri-Piotta mit 3:2 nach Penaltyschiessen in Pruntrut gegen Ajoie. Ambri führte zweimal, Ajoie glich zweimal aus, im Penaltyschiessen kam Ambri zum Sieg. Ambri bräuchte weiter ein Wunder, um dem Abstiegs-Playoff noch zu entgehen. Der Rückstand auf Kloten beträgt zwei Runden vor Schluss fünf Punkte.
Ajoie - Ambri-Piotta 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.
Pruntrut. - 3913 Zuschauer. - SR Stolc/Dipietro, Urfer/Meusy.
Tore: 8. Formenton (Manix Landry, Virtanen) 0:1. 24. Nättinen 1:1. 35. Bachmann 1:2. 56. Honka (Mottet) 2:2. -
Penaltyschiessen: Pestoni -, Devos -; Joly -, Nättinen -; Formenton 0:1, Honka -; De Luca 0:2, Hazen 1:2; Heed -, Mottet -. -
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ajoie, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.
PostFinance-Topskorer: Honka; Joly.
Ajoie: Keller; Reunanen, Honka; Nussbaumer, Fey; Berthoud, Christe; Pouilly; Robin, Bellemare, Nättinen; Cormier, Devos, Mottet; Cavalleri, Romanenghi, Pedretti; Hazen, Wick, Schmutz.
Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Dario Wüthrich, Virtanen; Heed, Bachmann; Zgraggen, Zaccheo Dotti; Isacco Dotti; Joly, Manix Landry, Formenton; Müller, Heim, De Luca; Bürgler, Tierney, Borradori; Grassi, Lukas Landry, Pestoni; Muggli.
Bemerkungen: Ajoie ohne Bozon, Fischer, Friman, Garessus, Gauthier, Patenaude, Pilet, Sopa, Thiry und Turkulainen (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Kostner und Zwerger (beide verletzt). Ajoie von 64:59 bis 65:00 ohne Torhüter. (abu/sda)