Leon Draisaitl hat seinen Vertrag bei den Edmonton Oilers vorzeitig verlängert. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Ein Deutscher ist bald der bestbezahlte Eishockeyspieler der Welt

Leon Draisaitl verlängert bei den Edmonton Oilers und ist ab Sommer 2025 der bestbezahlte NHL-Profi der Welt – aber wohl nicht lange.

Für die Fans der Edmonton Oilers dürfte die Meldung von gestern Abend eine freudige gewesen sein. Leon Draisaitl bleibt. Der deutsche Stürmerstar hat seinen Vertrag in der westkanadischen Stadt vorzeitig um weitere acht Jahre (ab 2025 bis 2033) verlängert.

Der Vertrag kommt mit einem gewaltigen Preisschild. 112 Millionen US-Dollar wird Draisaitl in den acht Jahren Laufzeit verdienen – also runtergerechnet 14 Millionen pro Jahr. Das macht den bald 29-Jährigen zum bestbezahlten Eishockeyprofi der NHL – und damit der Welt. Draisaitl reisst damit den Titel von Auston Matthews an sich, der bei Toronto ab dieser Saison 13,25 Millionen jährlich verdienen wird.

Interessant ist auch die Struktur von Draisaitls Vertrag. Der Basislohn des Stürmers liegt bei «nur» einer Million jährlich. Den grössten Teil seines Geldes kassiert er in Unterschrifts-Boni, die jeweils am 1. Juli vor der neuen Saison ausbezahlt werden. Das würde einen Trade oder eine Auflösung des Vertrags in den letzten Jahren der Laufzeit etwas vereinfachen.

Ein Zeichen für die Zukunft

Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Draisaitl dürfte viele Oilers-Fans auch aufatmen lassen haben. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, wonach der Starstürmer sich überlegt haben soll, seine Karriere anderswo fortzusetzen. Und wäre das tatsächlich eingetreten, wäre es wohl auch sehr schwierig geworden, im Sommer 2026 Connor McDavid zu halten.

So konnten Draisaitl und General Manager Stan Bowman ein Zeichen setzen, dass das kongeniale Duo McDavid und Draisaitl auch künftig die NHL-Gegnerschaft terrorisieren wird. Der Cap-Space wird auch künftig ein Problem bleiben: Verteidiger Darnell Nurse verdient noch bis 2028 9,25 Millionen pro Jahr. Diesen Vertrag wird man nur schwer los. Evan Bouchard, ebenfalls ein Verteidiger, wird ab 2025 wohl eine saftige Gehaltserhöhung (zwischen 8 und 10,5 Millionen) erhalten.

Leon Draisaitl (rechts) und Connor McDavid werden wohl noch lange zusammenspielen. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Und dann ist da noch der Grund, warum Leon Draisaitl wohl nur ein Jahr der bestbezahlte Hockeyspieler bleiben wird: Connor McDavid. Der kanadische Superstar braucht ab Sommer 2026 ebenfalls einen neuen Vertrag und wird dann vermutlich der erste NHL-Spieler sein, der 15 Millionen oder mehr pro Jahr verdienen wird.

Die Aufgabe, rund um das Superstar-Duo ein wettbewerbsfähiges Team zu stellen, wird also trotz steigendem Salary Cap nicht einfacher. Aber den Oilers hat ja schon letzte Saison nur ein Sieg zum ganz grossen Stanley-Cup-Triumph gefehlt. Sie wissen also, was mit Draisaitl (und McDavid) möglich ist.