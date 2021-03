Sport

Bild: keystone

Bern ringt auch Davoser Pechvögel nieder – Lausanne deklassiert den ZSC

Davos – Bern 2:5

Zum zweiten Mal innerhalb zweier Wochen reihten die Berner inklusive des gewonnenen Cupfinals drei Siege aneinander. Berns Rückstand auf die Playoff-Plätze schmilzt. Und noch immer haben die Berner markant weniger Spiele als alle anderen ausgetragen.

In Davos spielten sich die entscheidenden Szenen im zweiten Abschnitt ab. In der 26. Minute brachte Kyen Sopa mit seinem ersten NLA-Tor (im 14. Spiel) den SCB 2:1 in Führung. Zuvor hatten die Davoser aus vier Powerplay-Chancen (davon zwei bei fünf gegen drei) nur den 1:1-Ausgleich zu Stande gebracht. Auch im weiteren Spielverlauf scheiterten die Davoser immer wieder an Berns Goalie Philip Wüthrich (31 Paraden) und am Gehäuse. Insgesamt fünf Mal traf der HCD nur Pfosten oder Latte – drei Mal davon war es Aaron Palushaj.

Die wichtigsten Goals gelangen Cory Conacher. 63 Sekunden vor der zweiten Pause gelang dem 31-jährigen Kanadier mit einem Entlastungsangriff das 3:1. Und weniger als zwei Minuten nach dem Davoser Anschlusstreffer (durch Valentin Nussbaumer) stellte wieder Conacher den Zweitore-Abstand wieder her. Conacher spielt seit dem Wechsel zu Bern brillant auf. Bei Lausanne hatte er als sechster oder siebenter Ausländer meist die Wolldecke gefasst.

Bild: keystone

Davos - Bern 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

1 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Cattaneo/Gnemmi. -

Tore: 12. Andersson (Jeffrey, Conacher) 0:1. 20. (19:36) Corvi (Ullström/bei 5 gegen 3) 1:1. 26. Sopa 1:2. 39. Conacher (Olofsson) 1:3. 46. Nussbaumer (Marc Aeschlimann, Guerra/Unterzahltor!) 2:3. 48. Conacher (Untersander) 2:4. 59. Jeffrey (Unterzahltor!) 2:5 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Du Bois) gegen Davos, 7mal 2 plus 10 Minuten (Berger) gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Corvi; Jeffrey.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Jung; Heinen, Guerra; Stoop, Barandun; Du Bois; Palushaj, Corvi, Turunen; Marc Wieser, Ullström, Baumgartner; Kienzle, Egli, Nussbaumer; Marc Aeschlimann, Parrée.

Bern: Wüthrich; Untersander, Zryd; Andersson, Beat Gerber; Thiry, Colin Gerber; Burren; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Scherwey, Heim, Pestoni; Sopa, Praplan, Moser; Berger, Neuenschwander, Bader; Jeremi Gerber.

Bemerkungen: Davos ohne Ambühl, Frehner, Paschoud, Rubanik, Dino Wieser (alle verletzt), Herzog (gesperrt) und Sund (überzähliger Ausländer), Bern ohne Blum, Henauer, Ruefenacht, Sciaroni und Sterchi (alle verletzt). Davos von 58:23 bis 58:59 ohne Torhüter.

Lausanne – Zürich 5:1

Nach vier Heimniederlagen hintereinander fand der Lausanne Hockey Club gegen die ZSC Lions im eigenen Stadion mit 5:1 zum Siegen zurück. Lukas Flüeler, der Goalie der ZSC Lions, unterstützte die Waadtländer auf der Suche nach einem Heimsieg.

Die ZSC Lions starteten gut in die Partie und gingen durch Marcus Krüger früh in Führung. Noch vor der ersten Pause schaffte Lausanne aber die Wende. Das wegweisende 2:1 erzielten die Romands in Unterzahl und unter gütiger Mithilfe von Flüeler. Der Keeper liess einen harmlosen Abschlussversuch fallen, was Floran Douay ein einfaches Goal erlaubte.

Von diesem Schock erholten sich die ZSC Lions nicht mehr. Sie leisteten sich in den nächsten 15 Spielminuten nach dem zweiten Gegentreffer 31 Strafminuten und kassierten in Unterzahl die mehr als Gegentore zum 1:3 (durch Libor Hudacek) und 1:4 (Brian Gibbons).

Bild: keystone

Lausanne - ZSC Lions 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

1 Zuschauer. - SR Lemelin/Mollard, Progin/Steenstra.

Tore: 10. (9:31) Krüger (Hollenstein, Bodenmann/Powerplaytor) 0:1. 11. (10:56) Emmerton (Bertschy) 1:1. 15. Douay (Froidevaux/Unterzahltor!) 2:1. 28. Hudacek (Barberio/Powerplaytor) 3:1. 33. Gibbons (Genazzi, Almond/Powerplaytor) 4:1. 58. Almond 5:1 (ins leere Tor).

Strafen: 7mal 2 plus 10 Minuten (Aurélien Marti) gegen Lausanne, 8mal 2 plus 5 Minuten (Noreau) plus Spieldauer (Noreau) gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Andrighetto.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Aurélien Marti; Krueger, Mémeteau; Hudacek, Malgin, Gibbons; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Almond, Douay; Krakauskas, Froidevaux, Schneeberger.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Christian Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Morant, Noah Meier; Lasch, Sigrist, Andrighetto; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Rautiainen, Diem, Prassl; Wick, Schäppi, Pedretti.

Bemerkungen: Lausanne ohne Antonietti, Hudon, Jooris, Jäger, Maillard (alle verletzt) und Roth (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Chris Baltisberger, Blindenbacher, Pettersson und Roe (alle verletzt). ZSC Lions von 56:58 bis 57:29 ohne Torhüter.

Ambri – Biel 3:4nV

Viel zu viele Strafen kosteten den HC Ambri-Piotta im Spiel gegen Biel (3:4 n.V.) alle Chancen. Wichtigster Akteur bei den Bielern war Stürmer Michael Hügli.

Hügli erzielte zum zwölften Mal in seiner Karriere in der National League zwei Tore in einem Spiel. Kurz vor Schluss war er nochmals in eine wichtige Szene involviert. Ambris Verteidiger Michael Fora musste kurz vor Schluss für ein Stockfoul gegen Hügli vier Minuten auf die Strafbank. Insgesamt leistete sich Ambri-Piotta nach dem 3:3-Ausgleich sechs Minuten vor Schluss noch 18 Strafminuten (!), die letzte wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Luca Cunti stellte nach 61 Sekunden der Verlängerung mit einem Powerplay-Tor Biels Sieg sicher.

Ambri muss disziplinierter auftreten, will es seine Chancen auf die Playoffs wahren. Alleine Michael Fora, einst Captain in Ambri, brachte es gegen Biel auf fünf Zweiminutenstrafen. Biel, das mit nur drei Söldnern antrat, hätte die Partie aufgrund der Chancen in der regulären Spielzeit gewinnen müssen.

Bild: keystone

Ambri-Piotta - Biel 3:4 (0:0, 2:2, 1:1, 0:1) n.V.

0 Zuschauer. - SR Fluri/Kristijan Nikolic, Schlegel/Burgy.

Tore: 22. Rajala (Forster) 0:1. 27. Hügli (Pouliot, Moser/Powerplaytor) 0:2. 35. Kostner (Zwerger/Unterzahltor!) 1:2. 37. Perlini (Kneubuehler, Flynn) 2:2. 50. Hügli 2:3. 54. Perlini (Flynn, Hächler/Powerplaytor) 3:3. 62. Cunti 3:4.

Strafen: 11mal 2 plus 10 Minuten (Flynn) gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Zwerger; Cunti.

Ambri-Piotta: Östlund; Fora, Zaccheo Dotti; Hächler, Fischer; Fohrler, Pezzullo; Ngoy; Kneubuehler, Flynn, Perlini; Dal Pian, Cajka, Zwerger; Grassi, Novotny, Müller; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Joël Neuenschwander.

Biel: van Pottelberghe; Kreis, Moser; Lindbohm, Rathgeb; Forster, Fey; Stampfli; Tanner, Pouliot, Rajala; Hofer, Komarek, Fuchs; Brunner, Cunti, Künzle; Kessler, Gustafsson, Hügli.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, D'Agostini, Isacco Dotti, Nättinen und Pinana (alle verletzt), Biel ohne Hischier, Lindgren und Lüthi (alle verletzt). (abu/sda)

Die Tabelle

