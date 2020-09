Sport

Eishockey

Stanley-Cup-Sieger! Die Tampa Bay Lightning siegen zum zweiten Mal



NHL, Stanley-Cup-Final Dallas – Tampa Bay 0:2; Serie: 2:4

Bild: keystone

Stanley-Cup-Sieger! Tampa Bay holt sich zum zweiten Mal den Kübel



Die Tampa Bay Lightning sind zum zweiten Mal Stanley-Cup-Sieger. Das Team aus Florida gewann die Final-Serie gegen die Dallas Stars dank einem 2:0 im sechsten Spiel 4:2.

Your 2020 #StanleyCup Champion Tampa Bay Lightning!!!! 🏆 pic.twitter.com/P43wYrBEZW — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

Nachdem Tampa Bay in der Nacht auf Sonntag die erste Möglichkeit zur vorzeitigen Entscheidung mit einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung verpasst hatte, stellte es die Weichen zum Triumph durch je ein Tor in den ersten beiden Dritteln.

Der Kanadier Brayden Point sorgte in der 13. Minute im Powerplay mit seinem 14. Treffer in diesen Playoffs für die Führung, der Amerikaner Blake Coleman erhöhte kurz vor Spielhälfte mit seinem ersten Tor in der Final-Serie auf 2:0.

Hedman ist der Playoff-MVP: Victor Hedman is the 2020 Conn Smythe Trophy WINNER! 🏆#GoBolts | #StanleyCup pic.twitter.com/M5vVJ5dbDf — #StanleyCup Final on NBC (@NHLonNBCSports) September 29, 2020

Die Lightning brachten den Vorsprung im Grossen und Ganzen sicher über die Zeit – auch dank 22 Paraden von Torhüter Andrej Wasilewski. Für den Russen war es der erste Shutout in den Playoffs.

Ein erstes Mal hatten die Lightning 2004 den Stanley Cup gewonnen. Im Final bezwangen sie damals die Calgary Flames mit 4:3 Siegen. 2015 erreichte Tampa Bay erneut den Final, unterlag aber den Chicago Blackhawks 2:4. Die im Dezember 1991 gegründete Franchise debütierte in der Saison 1992/1993 in der National Hockey League - und blieb lange erfolglos. In den ersten zehn Jahren erreichte Tampa Bay ein einziges Mal, 1996, die Playoffs.

Treibende Kraft bei der Gründung war Phil Esposito, eine der herausragenden Figuren in der NHL-Geschichte. Der Italo-Kanadier, der 1970 und 1972 mit den Boston Bruins den Stanley Cup gewann, leitete als General Manager die Geschicke der Franchise bis 1998. (pre/sda)

