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Eishockey-WM: Diese Fans wirst du in der Schweiz sehen

KEYPIX - Switzerland&#039;s fans celebrates during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Switzerland, at the Swiss Life Arena ice ho ...
Die Fans sorgen an der Heim-WM für hervorragende Stimmung.Bild: keystone

Diese 16 Fans wirst du an der Eishockey-WM sicher im Stadion sehen

Aktuell schaut die Eishockey-Welt auf die Schweiz, wo an der Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg seit Freitag für tolle Bilder gesorgt wird. Falls du ins Stadion gehst, darfst du dich garantiert auch auf diese Fantypen freuen.
19.05.2026, 18:2319.05.2026, 18:23
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Der Klassiker

Diese Fans tragen ein Original-Matchtrikot und haben einen Schal um die Hüfte oder den Hals. Bei diesen Personen kannst du dir sicher sein, dass sie nicht zum ersten Mal an der WM dabei sind.

The mascot Cooly performs with Sweden&#039;s fans, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Sweden, at the BCF Arena ice hockey ...
Die schwedischen Fans mit dem traditionellen «Tre-Kronor-Trikot».Bild: keystone

Das Denner-Trikot

Was an der Fussball-EM 2024 in Deutschland die Check24-Trikots waren, sind an dieser Weltmeisterschaft die Schweizer Trikots vom Denner, welche der Discounter um einiges günstiger verkauft, als die originalen Trikots kosten.

denner.ch/de/aktionen/denner-fantrikot
Dieses Trikot kann bei Denner für 19.90 Franken gekauft werden.Bild: denner.ch/de/aktionen/denner-fantrikot

Die Kuhherde

Eine Gruppe von Leuten, welche sicherlich gerne Bier trinken und sich alle als Kühe verkleiden. Die einzige Gefahr: Wenn man vor lauter Kühen plötzlich seine eigene Herde nicht mehr findet.

Switzerland&#039;s fans cheer their team, during the IIHF 2015 World Championship preliminary round game France vs Switzerland, at the O2 Arena, in Prague, Czech Republic, Sunday, May 3, 2015. (KEYSTO ...
Die Kühe, sie sind überall.Bild: KEYSTONE

Der mit der Kuhglocke

Darf einfach nicht fehlen in der Schweiz. Ein Fan, welcher bei einem Spiel der Schweiz die Kuhglocke dabeihat und so für noch mehr Lärm sorgt, als sonst schon in der Arena ist.

Mit dem Schweizerkreuz auf dem Gesicht

Hat ebenfalls oft eine Kuhglocke dabei und hat sein ganzes Gesicht mit dem Schweizerkreuz bemalt. Die, die es etwas weniger auffällig möchten, malen ein kleines Schweizerkreuz auf die Wangen.

Swiss fans with bells are seen during the 2025 IIHF Ice hockey, Eishockey World Championship, WM, Weltmeisterschaft Group B, match USA vs Switzerland, in Herning, Denmark, May 12, 2025. CTKxPhoto/Vitx ...
Die Kuhglocke und das angemalte Gesicht auf einem Bild.Bild: www.imago-images.de

Der mit dem Trikot um die Hüfte

Auch ein Routinier ist der Fan, der das Trikot um die Hüfte trägt und dann noch schön präsentiert, welcher Name auf dem Shirt aufgedruckt ist.

Fans roam the zondacrypto stadium prior the game between HC Fribourg-Gotteron of Switzerland and IFK Helsinki of Finland at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos, Switzerland, on Sunday ...
Einmal das Trikot um die Hüfte und einmal um den Hals.Bild: KEYSTONE

Das Fussballtrikot

Zwar sind Fussballtrikots schon teuer genug, aber immer noch um einiges günstiger als ein richtiges Eishockeytrikot. Deshalb sieht man bei der Eishockey-WM auch immer wieder einen Fan mit einem der Fussball-Nati.

Ein Dänischer Fan
Fussballtrikots sieht man bei der Eishockey-WM immer wieder.Bild: imago

Die Schiedsrichter

Wurde in den letzten Jahren zu einer neuen Mode: Fans, die sich selbst als Unparteiische verkleiden und gefühlt jedes Zeichen, welches die Schiedsrichter machen, nachahmen. Die Meinungen über dieses Outfit sind gespalten.

Fans verkleidet als Schiedsrichter im Spiel der Eishockey Postfinance Women&#039;s League zwischen den HC Davos Ladies und den HC Fribourg Gotteron Ladies, am Montag, 30. Dezember 2024 im Eisstadion D ...
Die Schiedsrichter gibt es mittlerweile auch auf der Tribüne.Bild: PostFinance

Der Schiri-Hasser

Das pure Gegenteil von den verkleideten Schiedsrichtern. Egal, was die Unparteiischen auf dem Eis entscheiden, der Schiri-Hasser fühlt sich benachteiligt und macht das mit Beleidigungen, welche wir hier nicht zitieren können, klar.

ZURICH, SWITZERLAND - MAY 18: Tobias Bjork Referee during the Preliminary Round - Group A Match 17 between Finland and United States at the IIHF Ice hockey, Eishockey World Championship, WM, Weltmeist ...
Völlig egal, was der Schiedsrichter macht, sein Hasser ist nicht einverstanden.Bild: www.imago-images.de

Die im Vereinstrikot

Immer wieder tauchen auch Fans im Trikot von ihrem Lieblingsverein bei Nati-Spielen an. Klar, es ist cool, wenn man ein Trikot von Fribourg aus dem Jahr 1987 hat. Jedoch vergessen scheinbar viele, dass eben nicht Gottéron spielt, sondern die Schweizer Nati. Solche Trikots können je nach Fans und Alkoholgehalt auch für Stress sorgen.

ZURICH, ZURICH - MAY 15: Germany supporters during the 2026 IIHF World Championship, WM, Weltmeisterschaft Group A match between Finland and Germany at Swiss Life Arena on May 15, 2026 in Zurich, Zuri ...
Deutschland gegen Finnland und die Edmonton Oilers sind auch noch dabei.Bild: www.imago-images.de

Die Schnupfgruppe

«Oh, es hat eine Strafe gegeben, jetzt müssen wir schnupfen.» «So, jetzt noch einen Schnupf auf das Tor.» Hast du eine Schnupfgruppe in deiner Nähe, wirst du pro Drittel öfter das Wort «Priis» hören als die Torhymne der Schweizer, wenn sie im zweiten Drittel gegen Deutschland spielen. Wenn du Glück hast, sind die Sprüche nicht immer rassistisch.

Fans der Schweizer Fussballnationalmannschaft konsumieren am 2. Juni 2007 im Joggeli-Shuttle der SBB, mit dem sie an das Freundschaftsspiel der Schweiz gegen Argentinien im St. Jakob Park in Basel fah ...
Rigel, Ragel, Rugel, wer nöd schnupft isch en Tubel! Priis!!Bild: KEYSTONE

Der Snuser

Nicht nur die Eishockeyspieler snusen extrem viel, sondern auch die Fans. Je spannender die Partie wird, desto öfter wird sich ein Tabaktäschchen in die Oberlippe gesteckt. Falls du Pech hast, sitzt einer mit dem Siberia-Döschen direkt vor dir.

snus
Je dunkler das Tütchen, desto stärker riecht es für die Sitznachbarn.Bild: shutterstock

Der am Bierstand

Bei diesen Leuten ist man sich nicht sicher, ob sie für das Spiel oder das Bier gekommen sind. Gehen meistens schon zwei Minuten vor der Pause in Richtung Cateringstand, damit sie für das Hopfengetränk nicht anstehen müssen.

Fans drink beer in the Arena in the preliminary round match USA - GERMANY 6-3 of the IIHF Ice hockey, Eishockey World Championship, WM, Weltmeisterschaft Group B in Jyske Bank Boxen Arena in Herning, ...
Bier für ein halbes Drittel.Bild: www.imago-images.de

Der Fan, der den Puck nie sieht

Dieser Fan schaut noch nicht lange Eishockey und deshalb geht ihm das Spiel auf der rutschigen Unterlage meistens ein wenig zu schnell. Versucht aber zu lernen und macht immer mit. Ein klassischer Satz, den man hört: «Ich habe kein einziges Tor richtig gesehen.» Meistens ein Befürworter davon, der Scheibe eine auffälligere Farbe zu verpassen.

Ein glühender Puck wurde wirklich einmal getestet.

Der Provokante

Ähnlich wie der Schiri-Hasser meistens nicht der Ruhigste im Stadion. Anstatt sich mit dem Schiedsrichter anzulegen, sucht der Provokante eher die Konfrontation mit den gegnerischen Fans. Oft aber sehr still, wenn seine Mannschaft zurückliegt.

NHL, Eishockey Herren, USA Winter Classic-New York Rangers at Florida Panthers Jan 2, 2026 Miami, Florida, USA A fan cheers during the third period in the 2026 Winter Classic Ice hockey, Eishockey gam ...
Der Provokante zieht auch gerne mal sein T-Shirt ab.Bild: www.imago-images.de

Die Föteler

Alles, also wirklich alles. Von Merchandise im Fanshop, über das Einwärmen der Spieler bis hin zu den Animationen auf dem Videowürfel wird fotografiert. Nach der Partie wird zu Hause eine Fotocollage erstellt und entweder auf Facebook oder in den WhatsApp-Status gestellt.

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Beim Föteler darf das Selfie mit «Cooly» nicht fehlen.Bild: KEYSTONE
Welcher Fan bist du und welchen haben wir noch vergessen? Schreib es in die Kommentare.
Eismeister Zaugg
Nicht das beste, aber das spektakulärste WM-Team unserer Geschichte
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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Das dritte Spiel der Schweiz wird zu Festspielen: Auf den Rängen …
quelle: keystone / claudio thoma
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