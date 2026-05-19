Die Fans sorgen an der Heim-WM für hervorragende Stimmung. Bild: keystone

Diese 16 Fans wirst du an der Eishockey-WM sicher im Stadion sehen

Aktuell schaut die Eishockey-Welt auf die Schweiz, wo an der Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg seit Freitag für tolle Bilder gesorgt wird. Falls du ins Stadion gehst, darfst du dich garantiert auch auf diese Fantypen freuen.

Timo Rizzi Folge mir

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Der Klassiker

Diese Fans tragen ein Original-Matchtrikot und haben einen Schal um die Hüfte oder den Hals. Bei diesen Personen kannst du dir sicher sein, dass sie nicht zum ersten Mal an der WM dabei sind.

Die schwedischen Fans mit dem traditionellen «Tre-Kronor-Trikot». Bild: keystone

Das Denner-Trikot

Was an der Fussball-EM 2024 in Deutschland die Check24-Trikots waren, sind an dieser Weltmeisterschaft die Schweizer Trikots vom Denner, welche der Discounter um einiges günstiger verkauft, als die originalen Trikots kosten.

Dieses Trikot kann bei Denner für 19.90 Franken gekauft werden. Bild: denner.ch/de/aktionen/denner-fantrikot

Die Kuhherde

Eine Gruppe von Leuten, welche sicherlich gerne Bier trinken und sich alle als Kühe verkleiden. Die einzige Gefahr: Wenn man vor lauter Kühen plötzlich seine eigene Herde nicht mehr findet.

Die Kühe, sie sind überall. Bild: KEYSTONE

Der mit der Kuhglocke

Darf einfach nicht fehlen in der Schweiz. Ein Fan, welcher bei einem Spiel der Schweiz die Kuhglocke dabeihat und so für noch mehr Lärm sorgt, als sonst schon in der Arena ist.

Mit dem Schweizerkreuz auf dem Gesicht

Hat ebenfalls oft eine Kuhglocke dabei und hat sein ganzes Gesicht mit dem Schweizerkreuz bemalt. Die, die es etwas weniger auffällig möchten, malen ein kleines Schweizerkreuz auf die Wangen.

Die Kuhglocke und das angemalte Gesicht auf einem Bild. Bild: www.imago-images.de

Der mit dem Trikot um die Hüfte

Auch ein Routinier ist der Fan, der das Trikot um die Hüfte trägt und dann noch schön präsentiert, welcher Name auf dem Shirt aufgedruckt ist.

Einmal das Trikot um die Hüfte und einmal um den Hals. Bild: KEYSTONE

Das Fussballtrikot

Zwar sind Fussballtrikots schon teuer genug, aber immer noch um einiges günstiger als ein richtiges Eishockeytrikot. Deshalb sieht man bei der Eishockey-WM auch immer wieder einen Fan mit einem der Fussball-Nati.

Fussballtrikots sieht man bei der Eishockey-WM immer wieder. Bild: imago

Die Schiedsrichter

Wurde in den letzten Jahren zu einer neuen Mode: Fans, die sich selbst als Unparteiische verkleiden und gefühlt jedes Zeichen, welches die Schiedsrichter machen, nachahmen. Die Meinungen über dieses Outfit sind gespalten.

Die Schiedsrichter gibt es mittlerweile auch auf der Tribüne. Bild: PostFinance

Der Schiri-Hasser

Das pure Gegenteil von den verkleideten Schiedsrichtern. Egal, was die Unparteiischen auf dem Eis entscheiden, der Schiri-Hasser fühlt sich benachteiligt und macht das mit Beleidigungen, welche wir hier nicht zitieren können, klar.

Völlig egal, was der Schiedsrichter macht, sein Hasser ist nicht einverstanden. Bild: www.imago-images.de

Die im Vereinstrikot

Immer wieder tauchen auch Fans im Trikot von ihrem Lieblingsverein bei Nati-Spielen an. Klar, es ist cool, wenn man ein Trikot von Fribourg aus dem Jahr 1987 hat. Jedoch vergessen scheinbar viele, dass eben nicht Gottéron spielt, sondern die Schweizer Nati. Solche Trikots können je nach Fans und Alkoholgehalt auch für Stress sorgen.

Deutschland gegen Finnland und die Edmonton Oilers sind auch noch dabei. Bild: www.imago-images.de

Die Schnupfgruppe

«Oh, es hat eine Strafe gegeben, jetzt müssen wir schnupfen.» «So, jetzt noch einen Schnupf auf das Tor.» Hast du eine Schnupfgruppe in deiner Nähe, wirst du pro Drittel öfter das Wort «Priis» hören als die Torhymne der Schweizer, wenn sie im zweiten Drittel gegen Deutschland spielen. Wenn du Glück hast, sind die Sprüche nicht immer rassistisch.

Rigel, Ragel, Rugel, wer nöd schnupft isch en Tubel! Priis!! Bild: KEYSTONE

Der Snuser

Nicht nur die Eishockeyspieler snusen extrem viel, sondern auch die Fans. Je spannender die Partie wird, desto öfter wird sich ein Tabaktäschchen in die Oberlippe gesteckt. Falls du Pech hast, sitzt einer mit dem Siberia-Döschen direkt vor dir.

Je dunkler das Tütchen, desto stärker riecht es für die Sitznachbarn. Bild: shutterstock

Der am Bierstand

Bei diesen Leuten ist man sich nicht sicher, ob sie für das Spiel oder das Bier gekommen sind. Gehen meistens schon zwei Minuten vor der Pause in Richtung Cateringstand, damit sie für das Hopfengetränk nicht anstehen müssen.

Bier für ein halbes Drittel. Bild: www.imago-images.de

Der Fan, der den Puck nie sieht

Dieser Fan schaut noch nicht lange Eishockey und deshalb geht ihm das Spiel auf der rutschigen Unterlage meistens ein wenig zu schnell. Versucht aber zu lernen und macht immer mit. Ein klassischer Satz, den man hört: «Ich habe kein einziges Tor richtig gesehen.» Meistens ein Befürworter davon, der Scheibe eine auffälligere Farbe zu verpassen.

Ein glühender Puck wurde wirklich einmal getestet.

Der Provokante

Ähnlich wie der Schiri-Hasser meistens nicht der Ruhigste im Stadion. Anstatt sich mit dem Schiedsrichter anzulegen, sucht der Provokante eher die Konfrontation mit den gegnerischen Fans. Oft aber sehr still, wenn seine Mannschaft zurückliegt.

Der Provokante zieht auch gerne mal sein T-Shirt ab. Bild: www.imago-images.de

Die Föteler

Alles, also wirklich alles. Von Merchandise im Fanshop, über das Einwärmen der Spieler bis hin zu den Animationen auf dem Videowürfel wird fotografiert. Nach der Partie wird zu Hause eine Fotocollage erstellt und entweder auf Facebook oder in den WhatsApp-Status gestellt.

Beim Föteler darf das Selfie mit «Cooly» nicht fehlen. Bild: KEYSTONE