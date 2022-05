Österreich wehrte sich gegen die USA nach Kräften. Bild: keystone

Österreich bringt USA an den Rand der Niederlage – Kanada gibt sich keine Blösse

Titelverteidiger Kanada gewinnt auch das zweite Spiel an der WM in Finnland. Zwei Tage nach dem 5:3 gegen Deutschland setzen sich die Nordamerikaner gegen Italien 6:1 durch. Österreich holt gegen die USA überraschend einen Punkt.

Gruppe A

Italien - Kanada 1:6

Titelverteidiger Kanada hat bei der Hockey-WM in der Schweizer Gruppe A nach kurzen Anlaufschwierigkeiten den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Der Rekordweltmeister bezwang am Sonntag in Helsinki Italien mit 6:1. Travis Sanheim , Josh Anderson, Nicolas Roy, Kent Johnson, Dysin Mayo und Noah Gregor erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro hatte die Italiener, die gestern gegen die Schweiz mit 2:5 verloren, im ersten Drittel noch mit 1:0 in Führung gebracht.

Italien - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Helsinki. - 2616 Zuschauer. - SR Dehaen/Hansen (FRA/NOR), Beresford/Zunde (GBR/LAT).

Tore: 13. Pietroniro (McNally, Frigo) 1:0. 16. Sanheim (Severson, Anderson) 1:1. 29. Anderson (Mayo, Lowry) 1:2. 36. Roy (Dubois, Graves) 1:3. 38. Johnson (Chabot, Barzal) 1:4. 43. Mayo (Comtois, Mercer) 1:5. 55. Gregor (Mercer/Ausschluss Sillinger!) 1:6.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Italien, 4mal 2 Minuten gegen Kanada.

Frankreich - Kasachstan 2:1

Das von Philippe Bozon gecoachte Frankreich, neben Österreich das zweite Ersatzteam nach den Ausschlüssen von Russland und Belarus, feierte im Kampf gegen den Abstieg gegen Kasachstan einen wichtigen Sieg. Alexandre Texier (33.) und Florian Chakiachvili 25 Sekunden vor der zweiten Pause in Überzahl wendeten im Mittelabschnitt ein 0:1 (6.) in ein 2:1. Dabei blieb es. Beim Siegtreffer hatte auch der Lausanner Tim Bozon den Stock im Spiel.

Frankreich - Kasachstan 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Helsinki. - 1801 Zuschauer. - SR Sir/Stano (CZE/SVK), Niittylä/Yletyinen (FIN/SWE).

Tore: 6. Orechow (Michailis, Blacker) 0:1. 33. Texier (Gallet) 1:1. 40. Chakiachvili (Texier, Tim Bozon/Ausschluss Blacker) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Frankreich, 2mal 2 Minuten gegen Kasachstan.

Die Tabelle:

Gruppe B

Norwegen - Grossbritannien 4:3 n.P.

In der Gruppe B gab Norwegen gegen Grossbritannien im Schlussabschnitt eine 3:0-Führung aus der Hand, ehe die Skandinavier im Penaltyschiessen doch noch siegten. Einer von zwei erfolgreichen Schützen der Norweger im Shootout war Mathias Trettenes, in der vergangenen Saison der Swiss League Captain von La Chaux-de-Fonds.

Trettenes hatte zudem beim 1:0 von Andreas Klavestad (17.) den Stock im Spiel. Die beiden anderen Treffer der Norweger in der regulären Spielzeit erzielte Mathis Olimb jeweils im Powerplay. Die Briten glichen innert 3:18 Minuten zum 3:3 (57.) aus.

Norwegen - Grossbritannien 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0) n.P.

Tampere. - 4651 Zuschauer. - SR Frandsen/Lawrence (DEN/CAN), Kroyer/Obwegeser (DEN/SUI).

Tore: 17. Klavestad (Trettenes, Hoff) 1:0. 27. Mathis Olimb (Rosseli Olsen, Johannesen/Ausschluss Mosey) 2:0. 36. Mathis Olimb (Ken André Olimb, Rosseli Olsen) 3:0. 53. (52:51) Dowd (Lake, Batch) 3:1. 54. (53:29) Perlini (Mosey, Conway) 3:2. 57. Richardson (Perlini, Tetlow) 3:3.

Penaltyschiessen: Lake -, Jakobsson -; O'Connor -, Trettenes 0:1; Conway 1:1, Haga 1:2; Dowd -, Rosseli Olsen -; Neilson -.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Norwegen, 5mal 2 Minuten gegen Grossbritannien.

Bemerkung: 44. Perlini verschiesst Penalty.

Österreich - USA 2:3 n.V.

Österreich holt gegen die USA überraschend einen Punkt. Aufgrund einer 2:0-Führung wäre gar mehr möglich gewesen. Benjamin Nissner (15.) und Paul Huber (35.) brachten die Österreicher 2:0 in Führung. Diese hielt allerdings nur 17 Sekunden, dann verkürzte Kieffer Bellows auf 1:2. In der 49. Minute glich Adam Gaudette im vierten Powerplay der Amerikaner in dieser Partie zum 2:2 aus, ehe Luke Hughes in der 64. Minute die USA zum Sieg schoss.

Der Schweizer Trainer Roger Bader und sein Assistent Arno Del Curto dürften nach dieser Partie gemischte Gefühle haben. Einerseits ist der Punktgewinn als Erfolg zu bezeichnen, umso mehr, als die Amerikaner wie erwartet deutlich mehr Spielanteile besassen - das Schussverhältnis lautete 39:16 zu ihren Gunsten. Andererseits gaben die Österreicher nicht nur ein 2:0 preis, sondern konnten sie in den letzten 55 Sekunden der regulären Spielzeit und zu Beginn der Verlängerung im Powerplay agieren.

Österreich - USA 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) n.V.

Tampere. - 4228 Zuschauer. - SR Nord/Stolc (SWE/SVK), Chaput/van Oosten (CAN).

Tore: 15. Nissner (Kasper, Maier) 1:0. 35. (34:26) Huber (Wukovits, Haudum) 2:0. 35. (34:43) Bellows (Meyers, Megna) 2:1. 49. Gaudette (Galchenyuk, Seth Jones/Ausschluss Huber) 2:2. 64. (63:07) Hughes (Farrell) 2:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Österreich, 3mal 2 Minuten gegen die USA. (pre/sda)