Der komplette Spielplan der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2022

Am 13. Mai startet die Eishockey-WM in Finnland. Hier kämpfen 16 Teams während 17 Tagen um den Weltmeistertitel. Mit dabei ist natürlich auch die Schweiz. Die russische und belarussische Mannschaft wurden wegen des Angriffskrieges in der Ukraine kurzfristig von der IIHF disqualifiziert, Österreich und Frankreich rückten nach. Hier der Spielplan des Turniers.

Die Spiele der Schweiz

Die Schweiz nach dem Sieg in der Gruppenphase der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 über die Slowakei. Bild: keystone

Die Schweiz wurde in die Gruppe A gesetzt. Hier warten Gegner wie der amtierende Weltmeister Kanada und der letztjährige Spassverderber Deutschland auf die Nati. Alle Termine der Schweiz in der Gruppenphase:

Samstag, 14. Mai 2022

16:20 Uhr: Schweiz – Italien



20:20 Uhr: Dänemark – Schweiz



20:20 Uhr: Schweiz – Kasachstan



20:20 Uhr: Schweiz – Slowakei



16:20 Uhr: Kanada – Schweiz



20:20 Uhr: Schweiz – Frankreich



12:20 Uhr: Deutschland – Schweiz



Die Gruppenphase

Die Gruppenphase dauert vom 13. bis 24. Mai. Hier findest du alle Spieltermine der jeweiligen Gruppe:

Gruppe A

Freitag, 13. Mai 2022

16:20 Uhr: Frankreich – Slowakei

20:20 Uhr: Deutschland – Kanada



12:20 Uhr: Dänemark – Kasachstan

16:20 Uhr: Schweiz – Italien

20:20 Uhr: Slowakei – Deutschland



12:20 Uhr: Italien – Kanada

16:20 Uhr: Frankreich – Kasachstan

20:20 Uhr: Dänemark – Schweiz



16:20 Uhr: Slowakei – Kanada

20:20 Uhr: Frankreich – Deutschland



16:20 Uhr: Italien – Dänemark

20:20 Uhr: Schweiz – Kasachstan



16:20 Uhr: Frankreich – Italien

20:20 Uhr: Schweiz – Slowakei



16:20 Uhr: Deutschland – Dänemark

20:20 Uhr: Kanada – Kasachstan



16:20 Uhr: Deutschland – Italien

20:20 Uhr: Kasachstan – Slowakei



12:20 Uhr: Dänemark – Frankreich

16:20 Uhr: Kanada – Schweiz

20:20 Uhr: Italien – Slowakei



16:20 Uhr: Kasachstan – Deutschland

20:20 Uhr: Schweiz – Frankreich



16:20 Uhr: Kasachstan – Italien

20:20 Uhr: Kanada – Dänemark



12:20 Uhr: Deutschland – Schweiz

16:20 Uhr: Slowakei – Dänemark

20:20 Uhr: Kanada – Frankreich



Gruppe B

Freitag, 13. Mai 2022

16:20 Uhr: USA – Lettland

20:20 Uhr: Finnland – Norwegen

12:20 Uhr: Schweden – Österreich

16:20 Uhr: Tschechien – Grossbritannien

20:20 Uhr: Lettland – Finnland



12:20 Uhr: Norwegen – Grossbritannien

16:20 Uhr: Österreich – USA

20:20 Uhr: Tschechien – Schweden



16:20 Uhr: Lettland – Norwegen

20:20 Uhr: Finnland – USA



16:20 Uhr: Tschechien – Österreich

20:20 Uhr: Schweden – Grossbritannien



16:20 Uhr: Norwegen – Österreich

20:20 Uhr: Finnland – Schweden



16:20 Uhr: Grossbritannien – USA

20:20 Uhr: Tschechien – Lettland



16:20 Uhr: Grossbritannien – Finnland

20:20 Uhr: Lettland – Österreich



12:20 Uhr: USA – Schweden

16:20 Uhr: Österreich – Finnland

20:20 Uhr: Norwegen – Tschechien



16:20 Uhr: Grossbritannien – Lettland

20:20 Uhr: Schweden – Norwegen



16:20 Uhr: USA – Tschechien

20:20 Uhr: Österreich – Grossbritannien



12:20 Uhr: Schweden – Lettland

16:20 Uhr: USA – Norwegen

20:20 Uhr: Finnland – Tschechien​

Die K.o.-Phase

Der deutsche Nationalspieler Marcel Noebels trifft im Penaltyschiessen an der WM 2021 ins Schweizer Herz. Bild: keystone

Am 26. Mai startet schliesslich die Schlussphase des Turniers. Hier treten im Viertelfinale jeweils die Gruppenersten gegen die Gruppenvierten und die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten der anderen Gruppe an. Danach werden die Mannschaften für das Halbfinale neu zugelost. Das Finale findet am Sonntag, 29. Mai, statt.

Viertelfinals – Donnerstag, 26. Mai 2022

16:20 Uhr: Viertelfinale 1

16:20 Uhr: Viertelfinale 2

20:20 Uhr: Viertelfinale 3

20:20 Uhr: Viertelfinale 4



14:20 Uhr: Halbfinale 1

18:20 Uhr: Halbfinale 2



15:20 Uhr: Spiel um Bronze

20:20 Uhr: Finale



