Können die ZSC Lions ihren Meistertitel verteidigen? Bild: imago

Modus-Anpassung und abgeschaffter Sonntagabend – das ist neu in der National League

Alles neu macht der Mai, aber nicht die National League. In der neuen Saison 2024/25, die nächste Woche beginnt, gibt es nur wenige Änderungen. Wir haben sie für dich zusammengefasst.

Angepasster Play-In-Modus

Der Play-In-Modus erhält schon wieder ein leichtes Face-Lifting. Zur Erinnerung: In den Play-Ins spielen die Teams auf Platz 7 und 8, und jene auf Platz 9 und 10 eine Serie mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Der Gewinner der Serie 7. vs. 8. qualifiziert sich für die Playoff-Viertelfinals, der Verlierer spielt gegen den Sieger von 9. vs. 10. ebenfalls mit Hin- und Rückspiel um den letzten Playoff-Platz.

Lugano setzte sich in den Play-Ins gegen Ambri durch. Bild: keystone

Das bleibt auch in dieser Saison gleich. Aber während letzte Saison die Tore aus dem Hinspiel keine Rolle spielten (die Klubs nahmen nur die Punkte von Sieg, Unentschieden oder die fehlenden Punkte im Fall einer Niederlage mit), ist das neu anders. Neu entscheidet das Gesamtskore aus Hin- und Rückspiel die Play-In-Begegnung.

Die Erklärung der Liga: Wenn das Team auf Rang 7 im Heimspiel mit 4:1 gewinnt, muss das Team auf Rang 8 im Rückspiel ebenfalls mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen, damit es zu einer Verlängerung kommt. Gewinnt das Team auf Rang 8 das Rückspiel höher, ist es qualifiziert. Gewinnt es mit nur zwei Toren oder weniger Unterschied, geht die Serie verloren. Den Auswärtstoren kommt dabei kein besonderer Stellenwert zu, sprich ein 3:1 ist gleichbedeutend mit einem 5:3 (je 2 Tore Unterschied).

Keine Spiele am Sonntagabend

Die Liga hat viele Fans erhört und die bei ihnen unbeliebten Spiele am Sonntagabend komplett abgeschafft. Die Spiele der Woche im Free-TV (siehe weiter unten) finden deshalb neu mehrheitlich am Donnerstagabend statt.

Unter anderem die SCB-Fans protestierten gegen die Spiele am Sonntagabend. Bild: keystone

Am Sonntag wird aber weiterhin gespielt. Wie die Liga mitteilt, trägt jeder Klub mindestens ein Heimspiel am Sonntagnachmittag um 15.45 Uhr aus. Diese sollen speziell für Familien und Kinder vermarktet werden.

Halsschutz-Pflicht

Um die Sicherheit im Schweizer Eishockey zu erhöhen, gilt ab dieser Saison in allen Ligen eine Tragepflicht eines schnittfesten Nacken- und Halsschutzes. Die Massnahme erfolgt nach dem Unfalltod des amerikanischen Profis Adam Johnson in der vergangenen Saison.

Im August wurde beim Meeting mit den General Managern der Vereine der National League entschieden, die Regelanpassung des Internationalen Eishockey-Verbands IIHF zu übernehmen. Genauso verfügen auch die Nationalteams über ein Halsschutz-Obligatorium.

Langnaus Harri Pesonen und Juuso Riikola trugen schon letzte Saison einen Halssschutz. Bild: keystone

Der frühere NHL-Profi Johnson war Ende Oktober des vergangenen Jahres während eines Spiels der Nottingham Panthers vom Schnitt einer Schlittschuhkufe an seinem Hals getötet worden.

Hockey neu auch auf 3+

Der Konzern CH Media, zu dem auch watson gehört, bringt Eishockey in noch mehr Haushalte. Nachdem bislang Livespiele und Highlights auf TV 24 gezeigt wurden, werden diese künftig zusätzlich auch auf 3+ übertragen.

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Auch in der Westschweiz wird das Senderangebot ausgebaut. Neben LémanBleu zeigen neu mit La Télé und TeleBielingue zwei weitere Lokalsender parallel ausgewählte Spiele der Klubs aus der Romandie. (abu)