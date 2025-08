Sven Ulreich, Torhüter bei Bayern München, trauert um seinen Sohn Len. Bild: IMAGO/Eibner

Bayern-Goalie Sven Ulreich trauert um seinen Sohn: «Lange, schwere Krankheit»

Bayerns Torwart Sven Ulreich befindet sich in einer sehr schwierigen Zeit. Sein Sohn Len ist verstorben.

Sven Ulreich, Ersatztorwart vom FC Bayern München, hat seinen sechsjährigen Sohn Len verloren. Das gab das Ehepaar Ulreich am Freitag auf dem sozialen Netzwerk Instagram bekannt: «In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist».

«Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden», so Sven und seine Frau Lisa Ulreich in der Mitteilung. Tochter Malia ist neun Jahre alt.

Ulreich hatte in den vergangenen Monaten aus persönlichen Gründen immer wieder Spiele des FC Bayern verpasst. Speziell weite Auswärtsreisen trat er mit dem Rekordmeister nicht mehr an. Jetzt ist auch klar, warum. Erst am Dienstag hatte der 36-Jährige nun seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert.

Ulreich spielt seit 2015 bei Bayern – mit einer Unterbrechung in der Saison 2020/21, für die er zum Hamburger SV gewechselt war. Anschliessend war er aber direkt wieder nach München zurückgekehrt. Dort wird er seit vielen Jahren als verlässlicher Vertreter von Stammtorhüter Manuel Neuer und auch in der Mannschaft sowie im Verein insgesamt hochgeschätzt.

Sportvorstand Max Eberl sagte in der Mitteilung über den Ersatztorhüter: «Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht – im wahrsten Wortsinn. Charaktere wie er tun jedem Team gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn eine weitere Saison bei uns haben.» (abu/t-online.de)