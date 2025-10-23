Wolkenfelder, kaum Regen
National League: EV Zug schlägt Ajoie klar dank Künzle

Jubel bei den Zugern im Spiel der Eishockey National League zwischen dem EV Zug, EVZ, und dem HC Ajoie am Donnerstag, 23. Oktober 2025 in der OYM Hall in Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey)
Achtmal konnten sich die Zuger gegen Ajoie über einen Treffer freuen.Bild: keystone

Künzle brilliert mit einem Hattrick: Zug siegt deutlich gegen tapferes Ajoie

Der EV Zug feiert im Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Ajoie einen 8:3-Kantersieg. Das klare Resultat täuscht jedoch.
23.10.2025, 18:4523.10.2025, 22:22

Nach 27 Minuten sah alles nach einem gemütlichen Abend für Zug aus. Die Zentralschweizer führten dank Toren von Mike Künzle (11.), Jan Kovar (21.) und Andreas Wingerli 3:0. In der Folge nahm Ajoies Trainer Greg Ireland ein Timeout und machte deutlich klar, was er von der Leistung seines Teams hielt.

Die Standpauke zeigte Wirkung. Zwar gerieten die Gäste nach dem 1:3 von Arno Nussbaumer (30.) durch den achten Saisontreffer von Dominik Kubalik (34.) wieder mit drei Toren in Rückstand. Doch brachten Kyen Sopa (37.) und Killian Mottet (38.) die Jurassier mit einem Doppelschlag innert 30 Sekunden auf 3:4 heran. Sopa war wie Nussbaumer, der eine Vergangenheit beim EVZ hat, zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich.

Zugs Tomas Tatar, links, gegen Ajoies Frederik Gauthier, rechts, im Spiel der Eishockey National League zwischen dem EV Zug, EVZ, und dem HC Ajoie am Donnerstag, 23. Oktober 2025 in der OYM Hall in Zu ...
Ajoie zeigte in der Innerschweiz eine kämpferische Leistung.Bild: keystone

Schon im vorangegangenen Heimspiel gegen Biel (4:3) hatte sich Zug nach einer 4:0-Führung alles andere als stilsicher präsentiert. Das Team von Trainer Michael Liniger ist auch aufgrund von zahlreichen Verletzten nach wie vor auf der Suche nach der nötigen Konstanz in seinem Spiel.

Dennoch reichte es deutlich zum fünften Sieg im zehnten Heimspiel der Saison. Nachdem Gregory Hofmann in der 52. Minute glücklich zum 5:3 getroffen hatte, brachen bei Ajoie in den letzten zwei Minuten alle Dämme. Kubalik und zweimal Künzle erhöhten noch auf 8:3. Künzle konnte sich über einen Hattrick freuen.

Zug - Ajoie 8:3 (1:0, 3:3, 4:0)
6886 Zuschauer. - SR Hungerbühler/Brander (FIN), Obwegeser/Bachelut.
Tore: 11. Künzle (Hofmann, Wingerli) 1:0. 21. (20:31) Kovar (Kubalik, Tatar) 2:0. 27. Wingerli (Künzle, Hofmann) 3:0. 30. Nussbaumer (Sopa) 3:1. 34. Kubalik (Sklenicka, Kovar) 4:1. 37. (36:56) Sopa (Turkulainen) 4:2. 38. (37:26) Mottet (Honka, Sopa) 4:3. 52. Hofmann (Künzle) 5:3. 59. (58:10) Kubalik 6:3 (ins leere Tor). 59. (58:23) Künzle (Guerra) 7:3. 60. (59:15) Künzle (Wingerli, Senteler/Powerplaytor) 8:3.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Ajoie.
PostFinance-Topskorer: Tatar; Honka.
Zug: Wolf; Graham, Sklenicka; Tobias Geisser, Senteler; Stadler, Guerra; Balestra; Tatar, Kovar, Kubalik; Künzle, Wingerli, Hofmann; Martschini, Leuenberger, Herzog; Lindemann, Wey, Eggenberger; Daron.
Ajoie: Ciaccio; Fischer, Honka; Friman, Berthoud; Pouilly, Pilet; Nussbaumer; Turkulainen, Gauthier, Nättinen; Robin, Devos, Pedretti; Sopa, Wick, Mottet; Veckaktins, Schläpfer, Cavalleri; Schmutz.
Bemerkungen: Zug ohne Antenen, Bengtsson, Diaz, Moret, Riva, Schlumpf und Vozenilek (alle verletzt), Ajoie ohne Bellemare, Bozon, Christe, Conz, Fey, Garessus, Patenaude, Thiry (alle verletzt) und Hazen (überzähliger Ausländer). Ajoie von 57:21 bis 58:10 ohne Torhüter. (riz/sda)

Mehr Eishockey:
