YB setzt sich gegen Luzern durch. Bild: keystone

YB siegt auch in der Meisterschaft – Luzern kassiert die nächste Niederlage

Die Young Boys kommen ohne grössere Mühe zum 2:0-Heimsieg gegen den schwächelnden FC Luzern. Christian Fassnacht und Darian Males treffen für die Berner.

Was in den ersten Monaten dieser Saison noch oft nicht geklappt hatte, war gegen Luzern erfolgreich. Mit kontrolliertem Spiel und Energieaufwand marschierten die Young Boys wenige Tage nach dem starken Europacup-Einsatz gegen Lille zum nächsten Heimsieg.

Hilfreich für das Team von Gerardo Seoane war, dass Christian Fassnacht nach 20 Minuten den ersten guten Angriff der Berner gleich zum 1:0 veredelte. Für den Liga-Topskorer war es das elfte Saisontor. Seit er in die Super League zurückgekehrt ist, hat er in 34 Spielen 22 Tore und fünf Assists angesammelt.

Auch nach der Pause benötigte YB kaum Anlauf, um zu treffen. Nachdem Fassnacht zweimal aus bester Position an Luzerns Verteidiger Severin Ottiger auf der Torlinie gescheitert war, erzielte der zur Pause eingewechselte Darian Males nach einer knappen Stunde mit einem Innenrist-Volley nach hervorragender Vorarbeit von Alvyn Sanches das 2:0.

Die Berner jubeln nach dem ersten Treffer. Bild: keystone

Für den FC Luzern ist das Verdikt bitter. Die Innerschweizer die in den letzten fünf Partien nur einen Punkt geholt haben, agierten mutig, verteidigten hoch und aggressiv. Das fehlende Selbstvertrauen war in der Nähe des gegnerischen Strafraums aber lange Zeit augenfällig. In der gefährlichen Zone fehlten oft Ideen und Spontanität.

Als sich dann in der Schlussviertelstunde der Knopf beim FCL löste und gleich mehrere Angriffe flüssig zu Ende gespielt wurden, fehlte das Glück, wie beim wegen Offside annullierten Treffer von Tyron Owusu (76.) oder als YB-Keeper Marwin Keller fantastisch parierte (80.).

Young Boys - Luzern 2:0 (1:0)

28'607 Zuschauer. - SR Blanco.

Tore: 20. Fassnacht (Bedia) 1:0. 58. Males (Sanches) 2:0.

Young Boys: Keller; Janko (78. Andrews), Zoukrou, Benito, Smith; Lauper, Raveloson (64. Pech); Fassnacht, Sanches (85. Wüthrich), Virginius (46. Males); Bedia (64. Córdova).

Luzern: Loretz; Ottiger, Knezevic, Freimann, Fernandes (67. Ciganiks); Abe; Lucas Ferreira (67. Spadanuda), Di Giusto (86. Karweina), Owusu; von Moos (59. Kabwit), Villiger (67. Grbic).

Verwarnungen: 51. Owusu. (riz/sda)

