Wusste gegen Edmonton zu überzeugen: New Jerseys Captain Nico Hischier (r.). Bild: www.imago-images.de

Josi trifft, Hischier liefert drei Assists und auch Meier und Moser skoren in der NHL

New Jersey – Edmonton 5:2

Nico Hischier, 3 Assists, 1 Check, 19:20 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 1 Block, 20:19 TOI​

Die Siegesserie der New Jersey Devils geht weiter. Der 5:2-Erfolg gegen die Edmonton Oilers war bereits der 13. Sieg in Folge. Damit egalisieren die Devils die zuvor längste Siegesserie in der Klubgeschichte vom Februar/März 2001. New Jersey steht nun hinter den Boston Bruins, die in der Nacht auf Dienstag gegen den amtierenden Champion Tampa Bay 5:3 siegten, auf dem 2. Platz. Im Spiel gegen Edmonton brillierte Captain Nico Hischier mit drei Assists. Verteidiger Jonas Siegenthaler kam ebenfalls zum Einsatz.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Nashville – Arizona 4:3 n. P.

Roman Josi, 1 Tor, 1 Assist, 8 Schüsse, 2 Blocks, 30:07 TOI

Nino Niederreiter, 13:39 TOI

Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Check, 2 Blocks, 24:13 TOI​

Im Duel der Nashville Predators und der Arizona Coyotes standen gleich drei Schweizer im Einsatz. Die Gastgeber mit Roman Josi und Nino Niederreiter gingen als Sieger vom Eis. Beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen bereitete Roman Josi zunächst das 1:0 vor und erzielte den Ausgleich zum 2:2 selbst. Janis Moser von Arizona hatte zuvor den Treffer zum 2:1 vorbereitet. Im Penaltyschiessen vergab Roman Josi, nachdem zwischenzeitlich beide Teams je drei Versuche in Folge verwertet hatten. Nashvilles Cody Glass sorgte mit dem 7. Penalty für die Entscheidung.

Mit dem Erfolg finden die Predators nach der Overtime-Niederlage gegen Tampa Bay auf die Siegerstrasse zurück und baut die Punkteserie auf fünf Spiele aus. Nach einem schwierigen Saisonstart arbeitet sich das Team aus Tennessee langsam aber sicher nach vorne. Arizona hingegen ist weiter im Tabellenkeller zu finden.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

San Jose – Ottawa

Timo Meier, 1 Tor, 9 Schüsse, 19:28 TOI

Die San Jose Sharks setzen sich gegen die Ottawa Senators durch. Erheblichen Anteil daran hat auch Timo Meier, der den Führungstreffer zum 2:1 erzielte und von den Stürmern die viertlängste Eiszeit bekam. Für die Sharks war es erst der vierte Sieg in regulärer Spielzeit im 21. Spiel. Trotzdem rückt San Jose damit auf den 12. Platz der Western Conference vor, während Ottawa mit 13 Punkten aus 18 Spielen auf dem letzten Platz im Osten bleibt.