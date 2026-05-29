Nach Knie-Check gegen Schweden: Timo Meier für WM-Halbfinal gesperrt

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Hier checkt Meier den Schweden Sundqvist ins Knie. Bild: sc/srf.ch

Der Schweizer Stürmer Timo Meier wird an der Eishockey-WM in Zürich für den Halbfinal gegen Norwegen am Samstag gesperrt. Grund ist ein Check gegen das Knie im Viertelfinal gegen Schweden.

Meiers Aktion im Video: Video: SRF

Timo Meier hatte am Donnerstag in der 35. Minute den Schweden Oskar Sundqvist in der Mittelzone heftig am Knie getroffen. Er war im Spiel mit einer Zweiminuten-Strafe davongekommen – die Schweden protestierten aber heftig. Nun wurde der Stürmer der New Jersey Devils nachträglich von der Disziplinarkommission des internationalen Verbandes IIHF für ein Spiel gesperrt.

Man habe entschieden, dass Meier zwar keine Verletzung Sundqvists gewollt habe, jedoch habe er sein eigenes Bein ausgestreckt und damit einen direkten Knie-auf-Knie-Kontakt verursacht. Auch sei es nicht so, dass Sundqvists Bewegungen den Kontakt unvermeidbar gemacht hätten, heisst es im Statement des IIHF. Demnach habe Meier gegen die Regel Nr. 50 («Kneeing», zu Deutsch Kniestoss) des offiziellen IIHF-Reglements verstossen.

Meier ist mit drei Toren und acht Assists in acht Spielen der viertbeste Schweizer Skorer an dieser WM. Für das Halbfinal muss die Nati nun auf den NHL-Star verzichten, im Final (sollte man es denn soweit schaffen) darf Meier wieder mitspielen.

Ob auch für Teamkollegen Dean Kukan eine nachträgliche Sperre ausgesprochen wird, ist weiterhin unklar. Der ZSC-Spieler musste in der siebten Spielminute des Viertelfinals wegen eines Crosschecks gegen das Gesicht des Schweden Stenberg für den Rest des Spiels vom Platz.

(cpf, mit Material der sda)