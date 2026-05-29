Die Bronzeheldinnen um Alina Müller spielen in zwei Jahren ebenfalls eine Heim-WM. Bild: keystone

Nächstes Heimturnier steht an: Die Frauen-WM 2028 findet in der Schweiz statt

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Nur zwei Jahre nach der aktuell laufenden Eishockey-WM der Männer in Zürich und Fribourg steht in der Schweiz schon wieder ein Hockeyfest an. Die Eishockey-WM 2028 der Frauen wird in der Schweiz stattfinden. Der Internationale Eishockeyverband IIHF bestätigte die Vergabe am Freitagmorgen.

In welchen Städten und Stadien die Frauen-WM in zwei Jahren gespielt werden soll, ist derzeit noch nicht klar. Eine detaillierte Planung des Turniers soll am IIHF-Kongress im Herbst 2026 bekanntgegeben werden.

«Diese Vergabe ist eine grosse Ehre und gleichzeitig eine wichtige Chance für das Frauen-Eishockey in der Schweiz», sagt Martin Baumann, CEO von Swiss Ice Hockey. «Die Bronze-Medaille an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand hat dem Frauen-Eishockey zusätzlichen Schub verliehen. Unser Nationalteam begeistert immer mehr Menschen und wir hoffen, dass die Frauen-WM 2028 weitere Euphorie in der Öffentlichkeit entfachen wird.»

Damit trägt die Schweiz innert fünf Jahren vier verschiedene Eishockey-Weltmeisterschaften aus. 2023 fand die U18-WM der Männer in Basel und Ajoie statt. Ein Jahr später wurde das Turnier der gleichen Altersstufe bei den Frauen in Zug ausgetragen. Und nun läuft die A-WM der Männer in Zürich und Fribourg. Die Euphorie des aktuellen Turnier sowie der Schwung der Schweizer Frauen-Nati nach dem sensationellen Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand soll so gleich weitergetragen werden. (abu)