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Eishockey-WM der Frauen 2028 findet in der Schweiz statt

Switzerland&#039;s Alina Muller (25) celebrates after a women&#039;s ice hockey bronze medal game between Switzerland and Sweden at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 19, 2026. ...
Die Bronzeheldinnen um Alina Müller spielen in zwei Jahren ebenfalls eine Heim-WM.Bild: keystone

Nächstes Heimturnier steht an: Die Frauen-WM 2028 findet in der Schweiz statt

29.05.2026, 11:1429.05.2026, 11:14

Nur zwei Jahre nach der aktuell laufenden Eishockey-WM der Männer in Zürich und Fribourg steht in der Schweiz schon wieder ein Hockeyfest an. Die Eishockey-WM 2028 der Frauen wird in der Schweiz stattfinden. Der Internationale Eishockeyverband IIHF bestätigte die Vergabe am Freitagmorgen.

In welchen Städten und Stadien die Frauen-WM in zwei Jahren gespielt werden soll, ist derzeit noch nicht klar. Eine detaillierte Planung des Turniers soll am IIHF-Kongress im Herbst 2026 bekanntgegeben werden.

«Diese Vergabe ist eine grosse Ehre und gleichzeitig eine wichtige Chance für das Frauen-Eishockey in der Schweiz», sagt Martin Baumann, CEO von Swiss Ice Hockey. «Die Bronze-Medaille an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand hat dem Frauen-Eishockey zusätzlichen Schub verliehen. Unser Nationalteam begeistert immer mehr Menschen und wir hoffen, dass die Frauen-WM 2028 weitere Euphorie in der Öffentlichkeit entfachen wird.»

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Damit trägt die Schweiz innert fünf Jahren vier verschiedene Eishockey-Weltmeisterschaften aus. 2023 fand die U18-WM der Männer in Basel und Ajoie statt. Ein Jahr später wurde das Turnier der gleichen Altersstufe bei den Frauen in Zug ausgetragen. Und nun läuft die A-WM der Männer in Zürich und Fribourg. Die Euphorie des aktuellen Turnier sowie der Schwung der Schweizer Frauen-Nati nach dem sensationellen Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand soll so gleich weitergetragen werden. (abu)

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