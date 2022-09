Die Lakers lösen Biel an der Tabellenspitze ab. Bild: keystone

Kloten verliert bei der Rückkehr in die National League gegen die SCRJ Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers haben sich mit dem zweiten Dreipunkte-Gewinn im zweiten Spiel die Leaderposition in der National League geholt. Die St.Galler vermiesten mit einem 4:1-Auswärtssieg die National-League-Rückkehr von Kloten nach vier Jahren

Topskorer Dominic Lammer mit seinem bereits dritten Tor in der neuen Saison und Nico Dünner erzielten die ersten beiden Treffer für die Gäste. Die Treffer von Jordan Schroeder im Powerplay und Andrew Rowe ins leere Tor sorgten im Finish noch für klare Verhältnisse.

Kloten wurde dadurch für eine gefällige Leistung schlecht belohnt. Denn die Zürcher Unterländer hätten durchaus auch 2:1 in Führung gehen können. Den 1:1-Ausgleich im Powerplay hatte der laufstarke und auch defensiv enorm agile Jonathan Ang (13.) erzielt. Der erst 24-jährige Kanadier hatte in der letzten Swiss-League-Saison in der Offensive für Thurgau mit 77 Skorerpunkten in 59 Saisonspielen beeindruckt.

Die «Flieger» schöpften durch Angs Treffer viel Mut. Doch das spielentscheidende Tor realisierten die abgeklärteren Gäste. Dünner setzte sich dabei in einer 1:1-Situation gegen Klotens renommierte finnische Goalie-Neuerwerbung Juha Metsola durch (27.).

Kloten, das am Sonntagabend auch lange Zeit mit einem starken Boxplay überzeugte, feierte nach vier Jahren Unterbruch seine Rückkehr in die National League. 2018 hatten die damals zweitklassigen Lakers in der Ligaqualifikation in einer dramatischen Serie über sieben Spiele die Zürcher Unterländer aus der höchsten Spielklasse gekippt. Klotens heutiger Trainer Jeff Tomlinson war seinerzeit Aufstiegs-Coach der Lakers.

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

5721 Zuschauer. - SR Stricker/Ruprecht, Steenstra (CAN)/Burgy.

Tore: 12. (11:57) Lammer (Moy) 0:1. 13. (12:42) Ang (Ruotsalainen, Ekestahl-Jonsson/Powerplaytor) 1:1. 27. Dünner 1:2. 58. (57:10) Schroeder (Cervenka/Powerplaytor) 1:3. 58. (58:00) Rowe 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 plus 5 Minuten (Jensen) plus Spieldauer (Jensen) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Kellenberger; Lammer.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Peltonen; Luca Capaul, Steiner; Kindschi, Randegger; Simic, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Marchon; Spiller, Bougro, Altorfer; Obrist, Ness, Loosli.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Noreau, Maier; Baragano, Profico; Sataric; Moy, Cervenka, Lammer; Zangger, Schroeder, Jensen; Wetter, Rowe, Eggenberger; Cajka, Albrecht, Dünner.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Brüschweiler, Yannick Capaul, Elsener, Vouardoux (alle verletzt) und Wick (gesperrt). Kloten von 57:22 bis 58:00 ohne Torhüter.

(ram/sda)