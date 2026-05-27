Die Schweizer Eishockey-Nati sorgt an der Heim-WM bisher für Ekstase – kann sie die Erfolgswelle weiterreiten? Bild: keystone

Letzter Sieg vor 13 Jahren – so schlecht ist die Schweizer Bilanz gegen Schweden

Besser hätte die Gruppenphase aus Sicht der Schweizer Eishockey-Nati bei der Heim-WM nicht verlaufen können. Im Viertelfinal wartet mit Schweden dennoch ein grosser Name – und der Angstgegner.

Niklas Helbling Folge mir

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Die Schweiz hat die Gruppenphase mit sieben Siegen und der vollen Punktzahl als Erste beendet. Der Lohn dafür ist «ein Albtraum», wie Eismeister Zaugg schreibt. Die Eishockey-Nati trifft im Viertelfinal nämlich ausgerechnet auf Angstgegner Schweden. Die Bilanz der Schweiz gegen die Tre Kronor sieht alles andere als rosig aus. Von 20 Direktbegegnungen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in diesem Jahrtausend verlor die Nati 18, unter anderem zwei WM-Finals. Ein Rückblick auf bittere Niederlagen und wenige Siege.

Eine 0:7-Klatsche

Letztmals traf die Schweiz an einem grossen Turnier 2021 auf Schweden. Im dritten Gruppenspiel wurde die Schweiz damals regelrecht überfahren. 7:0 setzte sich Schweden unter anderem dank zweier Tore des späteren ZSC-Stürmers Jesper Fröden durch. Am Ende nützte den Skandinaviern der Sieg aber nichts. Weil sie nur zwei weitere der sieben Partien in Riga gewannen, scheiterten sie als Fünfter bereits in der Gruppenphase. Die Schweiz wurde Zweite, scheiterte dann aber im Viertelfinal an Deutschland.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Herzschmerz nach Penaltys

In vier WM-Finals stand die Schweiz mittlerweile, alle gingen verloren. Am schmerzhaftesten ist wohl die Niederlage im Jahr 2018 gegen Schweden. Noch immer tut es weh, das Spiel Revue passieren zu lassen (Stichwort: Kevin Fiala in der Verlängerung). Die Nati ging zweimal in Führung, zweimal glich Schweden aus. Am Ende musste sich das Team von Trainer Patrick Fischer 2:3 nach Penaltyschiessen geschlagen geben – auch dort hatte die Nati geführt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Aus gegen den späteren Weltmeister

Die Schweiz ist längst Dauergast in den Viertelfinals. Seit 2017 hat sie nun neunmal in Serie die Runde der besten Acht erreicht. Nur dreimal hat sie diese überstanden. 2017 scheiterte sie als Gruppenzweite an Schweden, das zwar nur Dritter wurde, aber dennoch einen Punkt mehr eingefahren hatte als die Schweiz. Der spätere Weltmeister setzte sich gegen die Nati souverän 3:1 durch.

Auch bei Olympia klappt's nicht

An den Olympischen Spielen 2014 trifft die Schweiz in der Vorrunde auf Schweden. Es ist das erste Aufeinandertreffen seit dem WM-Final im Vorjahr. Es dauert lange, bis das erste und einzige Tor des Spiels fällt: Erst bei 52:39 trifft Daniel Alfredsson zum Sieg für Schweden, das später Gruppensieger vor der Nati wird. Während Schweden daraufhin den Final erreicht und sich nur von Kanada geschlagen geben muss, scheidet die Schweiz bereits in der Zwischenrunde gegen Lettland aus.

Daniel Alfredsson bejubelt den einzigen Treffer des Spiels. Bild: AP

Im WM-Final nur kurz gehofft

2013 steht die Schweiz erstmals in einem WM-Final. Gegen Gastgeber Schweden geht die Schweiz nach knapp fünf Minuten durch Roman Josi gar in Führung. Die Freude ist jedoch von kurzer Dauer: Dank zwei Toren innert drei Minuten haben die Schweden das Spiel bis zur zwölften Minute gedreht. Den Todesstoss verpassen sie der Nati aber erst mit drei Toren im Schlussdrittel. Trotz der 1:5-Pleite im Final bleibt die grosse Freude über die erste WM-Silbermedaille seit 1935.

Die Highlights des WM-Finals. Video: SRF

Der letzte Sieg

Seit die Schweiz für das ausgeschlossene Russland in die Euro Hockey Tour aufgerückt ist, trifft sie regelmässig auf Schweden. Von 17 Duellen seit 2022 gewann sie aber nur zwei. Den letzten Sieg gegen Schweden an einem bedeutenden Turnier errang die Nati im Auftaktspiel zur WM 2013.

Dank Toren von Matthias Bieber und Nino Niederreiter ging sie im Mitteldrittel 2:0 in Führung. Schweden verkürzte zwar, doch verteidigte die Schweiz den knappen Vorsprung, bis Ryan Gardner ins leere Tor für die Entscheidung sorgte. Danach traf Schweden lediglich noch zum 2:3-Endstand. Es war ein toller Erfolg für die Schweiz und ein Startschuss für eine erfolgreiche WM – die aber mit einer Niederlage gegen den Gegner aus dem ersten Spiel endete.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Pleite an der Heim-WM

An der letzten Weltmeisterschaft in der Schweiz traf die Nati 2009 in der damals noch existierenden Zwischenrunde auf Schweden. Im vorletzten Spiel unterlag sie den Skandinaviern 1:4, die Schweiz schied in der Folge aus und verpasste die K.o.-Phase an der Heim-WM damit auch wegen der Niederlage gegen Schweden.

Die letzte Heim-WM endete enttäuschend für die Schweiz. Bild: KEYSTONE

17 Jahre nach der letzten Heim-WM und 13 Jahre nach dem letzten Erfolg gegen Schweden bekommt die Schweiz wieder einmal die Chance, den Angstgegner endlich wieder zu bezwingen. Am morgigen Donnerstag (20.20 Uhr in Zürich, bei watson im Liveticker) trifft die Schweiz an der Heim-WM auf Schweden. Gewinnt die Schweiz den Viertelfinal, wäre es der erste K.o.-Sieg gegen die Tre Kronor in der Geschichte.

Gewinnt die Schweiz den Viertelfinal gegen Schweden? Ja, dieses Mal packen sie es! Nein, Schweden bleibt der Angstgegner. Ich will nur das Resultat sehen. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 36 Personen teilgenommen

Alle Spiele seit 2000

6. Mai 2000, WM-Zwischenrunde: Schweden – Schweiz 1:1

6. Mai 2003, WM-Zwischenrunde: Schweden – Schweiz 5:2

– Schweiz 5:2 12. Mai 2005, WM-Viertelfinal: Schweden – Schweiz 2:1

– Schweiz 2:1 22. Februar 2006, Olympia-Viertelfinal: Schweiz – Schweden 2:6

2:6 10. Mai 2006, WM-Vorrunde: Schweden – Schweiz 4:4

2. Mai 2007, WM-Vorrunde: Schweden – Schweiz 6:0

– Schweiz 6:0 7. Mai 2008, WM-Vorrunde: Schweden – Schweiz 2:4

2:4 3. Mai 2009, WM-Zwischenrunde: Schweiz – Schweden 1:4

1:4 18. Mai 2010, WM-Zwischenrunde: Schweiz – Schweden 0:5

0:5 8. Mai 2011, WM-Zwischenrunde: Schweden – Schweiz 2:0

– Schweiz 2:0 3. Mai 2013, WM-Gruppenphase: Schweden – Schweiz 2:3

2:3 19. Mai 2013, WM-Final: Schweiz – Schweden 1:5

1:5 14. Februar 2014, Olympia-Gruppenphase: Schweden – Schweiz 1:0

– Schweiz 1:0 9. Mai 2015, WM-Gruppenphase: Schweden – Schweiz 2:1 n. V.

– Schweiz 2:1 n. V. 15. Mai 2016, WM-Gruppenphase: Schweiz – Schweden 2:3 n. P.

2:3 n. P. 18. Mai 2017, WM-Viertelfinal: Schweiz – Schweden 1:3

1:3 13. Mai 2018, WM-Gruppenphase: Schweiz – Schweden 3:5

3:5 20. Mai 2018, WM-Final: Schweden – Schweiz 3:2 n. P.

– Schweiz 3:2 n. P. 18. Mai 2019, WM-Gruppenphase: Schweden – Schweiz 4:3

– Schweiz 4:3 25. Mai 2021, WM-Gruppenphase: Schweiz – Schweden 0:7

Es wurden ausschliesslich Partien bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen berücksichtigt.