Im WM-Viertelfinal trifft Kanada auf die USA. Bild: keystone

Es kommt zur Neuauflage des Olympiafinals: Die Viertelfinals der Eishockey-WM

Die Schweiz gewinnt an der Eishockey-WM die Gruppe A und trifft im Viertelfinal trotzdem auf einen Giganten. Mit Schweden wartet ausgerechnet der Angstgegner schlechthin auf die Hockey-Nati. Kanada spielt im Viertelfinal gegen die USA.

Timo Rizzi Folge mir

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Schweiz trifft auf Angstgegner Schweden

Mit einem Sieg gegen die Slowakei am letzten Spieltag konnte sich Schweden nach einer schwierigen Vorrunde (Niederlagen gegen Kanada, Tschechien und Norwegen) doch noch für den Viertelfinal qualifizieren. Da die Skandinavier die Gruppenphase auf dem vierten Platz beendeten, treffen sie am Donnerstag nun auf die Schweizer Nati. Die Partie findet um 20.20 Uhr in Zürich statt.

Zwar spricht die Form klar für die Schweizer, aber gegen Schweden haben die «Eisgenossen» gar keine guten Erinnerungen und konnten in diesem Jahrtausend noch kein K.-o.-Spiel gegen Schweden gewinnen. Vor der Weltmeisterschaft verlor das Team von Trainer Jan Cadieux gleich zweimal deutlich gegen Schweden.

Kanada im Viertelfinal gegen die USA

Weil die USA am letzten Spieltag gegen Österreich gewinnen konnten, kommt es im WM-Viertelfinal zur Wiederauflage des Olympia-Finals. Gruppensieger Kanada wird in Fribourg somit auf den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger treffen. Vor knapp drei Monaten setzte sich das US-Team in der Verlängerung gegen den grossen Rivalen durch.

Kanada hat bisher jedes Spiel an dieser WM gewonnen. Bild: keystone

Finnland trifft nach der Niederlage gegen die Schweiz im Viertelfinal auf Tschechien. Überraschungsteam Norwegen trifft im Viertelfinal auf Lettland.

Viertelfinal-Spielplan

16.20 Uhr: Kanada – USA (Fribourg)

Kanada – USA (Fribourg) 16.20 Uhr: Finnland – Tschechien (Zürich)

Finnland – Tschechien (Zürich) 20.20 Uhr: Norwegen – Lettland (Fribourg)

Norwegen – Lettland (Fribourg) 20.20 Uhr: Schweiz – Schweden (Zürich)

So geht es danach weiter

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, wer Weltmeister wird. Zu folgenden Zeiten wird gespielt: