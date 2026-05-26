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Eishockey-WM: Kanada gegen USA, alle Viertelfinals der Weltmeisterschaft

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Im WM-Viertelfinal trifft Kanada auf die USA.Bild: keystone

Es kommt zur Neuauflage des Olympiafinals: Die Viertelfinals der Eishockey-WM

Die Schweiz gewinnt an der Eishockey-WM die Gruppe A und trifft im Viertelfinal trotzdem auf einen Giganten. Mit Schweden wartet ausgerechnet der Angstgegner schlechthin auf die Hockey-Nati. Kanada spielt im Viertelfinal gegen die USA.
26.05.2026, 23:1426.05.2026, 23:36
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Schweiz trifft auf Angstgegner Schweden

Mit einem Sieg gegen die Slowakei am letzten Spieltag konnte sich Schweden nach einer schwierigen Vorrunde (Niederlagen gegen Kanada, Tschechien und Norwegen) doch noch für den Viertelfinal qualifizieren. Da die Skandinavier die Gruppenphase auf dem vierten Platz beendeten, treffen sie am Donnerstag nun auf die Schweizer Nati. Die Partie findet um 20.20 Uhr in Zürich statt.

Zwar spricht die Form klar für die Schweizer, aber gegen Schweden haben die «Eisgenossen» gar keine guten Erinnerungen und konnten in diesem Jahrtausend noch kein K.-o.-Spiel gegen Schweden gewinnen. Vor der Weltmeisterschaft verlor das Team von Trainer Jan Cadieux gleich zweimal deutlich gegen Schweden.

Jäger schiesst die Schweiz zum Gruppensieg – im Viertelfinal wartet Angstgegner Schweden

Kanada im Viertelfinal gegen die USA

Weil die USA am letzten Spieltag gegen Österreich gewinnen konnten, kommt es im WM-Viertelfinal zur Wiederauflage des Olympia-Finals. Gruppensieger Kanada wird in Fribourg somit auf den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger treffen. Vor knapp drei Monaten setzte sich das US-Team in der Verlängerung gegen den grossen Rivalen durch.

Canada&#039;s Macklin Celebrini. 2nd right, and Canada&#039;s Sidney Crosby, right, celebrate after winning the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game betwee ...
Kanada hat bisher jedes Spiel an dieser WM gewonnen.Bild: keystone

Finnland trifft nach der Niederlage gegen die Schweiz im Viertelfinal auf Tschechien. Überraschungsteam Norwegen trifft im Viertelfinal auf Lettland.

Viertelfinal-Spielplan

  • 16.20 Uhr: Kanada – USA (Fribourg)
  • 16.20 Uhr: Finnland – Tschechien (Zürich)
  • 20.20 Uhr: Norwegen – Lettland (Fribourg)
  • 20.20 Uhr: Schweiz – Schweden (Zürich)

So geht es danach weiter

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, wer Weltmeister wird. Zu folgenden Zeiten wird gespielt:

  • Samstag, 30. Mai 2026, 14.20 und 18.20 Uhr: Halbfinals (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 15.20 Uhr: Bronzespiel (Zürich)
  • Sonntag, 31. Mai 2026, 20.20 Uhr: Final (Zürich)
USA schlägt Österreich und trifft im Viertelfinal auf Kanada – auch Schweden ist weiter
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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
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Magnus Hellberg verhindert den Gegentreffer mirakulös.
quelle: keystone / laurent gillieron
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M.K.
26.05.2026 08:48registriert Dezember 2022
Super, ganze 23 Szenarien... Fazit: Wir werden sehen, wenn fertig gespielt ist. Es wäre aus Schweizer Sicht schön, wenn die mühsamen Schweden von einem anderen Team rausgekegelt würden. Aber erstens müssen wir jeden Gegner schlagen können und zweitens sind sämtliche anderen Optionen definitiv keine Selbstläufer.
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Liebu
26.05.2026 08:36registriert Oktober 2020
Eigentlich ist es egal wer kommt.
Jeder Gegner der im VF spielt hat seine Punkte geholt dafür.
Ob nun Norwegen, die gegen jeden Grossen gepunktet haben oder Schweden ist. Jeder ist ein unbequemer Gegner, aber das ist unsere Nati auch.
Heute Abend wissen wir mehr. Ich freue mich aber schon auf das Spiel heute Abend. Da wird man sehen, wo man steht.
Hopp Schwiz. 🇨🇭
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Mulumbi
26.05.2026 08:17registriert April 2024
So oder so wird erst die K.o.-Phase zeigen, was die Eisgenossen 2026 wirklich wert sind. Im Moment scheinen sie zu hoch zu fliegen und der Absturz könnte brutal sein. Hoffen wir, dass es noch so weitergeht wie bisher.
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Der Lohn für die beste WM-Vorrunde der Geschichte ist … ein Albtraum
Die Schweiz ist das beste Team der WM-Gruppenspiele und muss am Donnerstag im Viertelfinal ausgerechnet gegen Schweden antreten. Ein Albtraum.
Was für eine Ironie der Geschichte: Die Schweizer besiegen auch Finnland und als Lohn für die beste Vorrunde unserer Geschichte (7 Siege ohne Verlustpunkt) müssen sie nun am Donnerstag im Viertelfinal gegen Schweden antreten. Ausgerechnet Schweden.
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