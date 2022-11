Nino Niederreiter spielt bisher individuell eine gute Saison für die Nashville Predators. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Niederreiter trifft und ist bester Nashville-Torjäger ++ Auch Meier und Kurashew skoren

Die Verpflichtung von Nino Niederreiter zahlt sich für die Nashville Predators von Beginn an aus. Der Bündner etabliert sich als erfolgreichster Torschütze in der Equipe um Captain Roman Josi.

Der 30-jährige Niederreiter traf in der Nacht zum Sonntag in der 18. Partie bereits zum 9. Mal. Er schoss sein Team in der 46. Minute 2:1 in Führung. Am Schluss resultierte allerdings eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning. Roman Josi blieb dabei ohne Skorerpunkt

Auch Timo Meier zählt bei seinem Klub, den San Jose Sharks, zu den erfolgreichsten Stürmern. Der Appenzeller war bei der 1:2-Niederlage gegen die New York Rangers als Passgeber am einzigen Treffer seiner Equipe beteiligt. Meier nimmt mit 17 Skorerpunkten (8 Tore/9 Assists) Platz 3 im Ranking der Schweizer NHL-Spieler ein. Vor ihm liegen Nico Hischier mit 19 (9/10) und Kevin Fiala mit 18 (6/12) Zählern.

Philipp Kuraschew stand bei den Chicago Blackhawks in der Powerplay-Formation, als der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel. Der 23-Jährige erhielt einen Assist gutgeschrieben. Die Boston Bruins liessen sich durch das Gegentor nicht vom Kurs abbringen und siegten 6:1.

Weitere Schweizer im Einsatz waren Denis Malgin, der mit Toronto gegen die Buffalo Sabres mit 5:2 gewann, allerdings ohne Skorererfolg blieb und Pirmin Suter, der beim 6:1-Kantersieg seiner Detroit Red Wings gegen Columbus ebenfalls keine separate Namenserwähnung auf dem Statistikblatt zustande brachte. (con/sda)