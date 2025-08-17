wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Cup Auslosung: Wil – St.Gallen ist der Schlager der 2. Runde

Das Spiel endet 0-13 in der ersten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Walenstadt und dem FC St. Gallen, am Samstag, 16. August 2025 auf dem Sportplatz Exi in Walenstadt. (KEYSTONE/Gi ...
Nochmals 13:0 wie in Walenstadt wird St.Gallen kaum gewinnen. Wobei bei Wil – St.Gallen einst ja sogar 14 Treffer fielen …Bild: keystone

Wil – St.Gallen ist der Schlager der 2. Cup-Runde – Basel muss wieder mal zu Carouge

17.08.2025, 19:5517.08.2025, 20:13
Mehr «Sport»

Das Ostschweizer Derby zwischen Super-League-Leader St.Gallen und dem kleinen Nachbar Wil ist die wohl prickelndste Affiche in der 2. Runde des Schweizer Cups. Ex-Nationalspieler Fabian Frei, der im SRF-Studio die Lose zog, bescherte seinem guten Freund Michael Lang, der neu Sportchef des FC Wil ist, ein wahrscheinlich ausverkauftes Stadion.

Nachdem der FC Aarau im Kantonsderby den FC Wohlen eliminierte, kommen nun die Young Boys aufs Brügglifeld. Keine Aufgabe, die die Berner auf die leichte Schulter nehmen sollten.

Zuschauer ausserhalb des Stadions verfolgen das Schweizer Cup Spiel in der ersten Hauptrunde zwischen dem FC Courtetelle und dem BSC Young Boys, am Sonntag, 17. August 2025 im Centre Sportif in Courte ...
YB kam in der jurassischen Provinz weiter, nun geht es in ein Kultstadion.Bild: keystone

Jahrelang war Schaffhausen – Winterthur eine Art Derby in der Challenge League. Mittlerweile spielt der FCW in der höchsten Liga, während Schaffhausen im Sommer in die drittklassige Promotion League abgestiegen ist. Nun kommt es im Cup zu einem Wiedersehen.

Alte Bekannte sind auch Etoile Carouge und der FC Basel. In der letzten Saison siegte der FCB auf dem Weg zum Cupsieg im Viertelfinal bei den Genfern mit 3:1. Mit Bellinzona – Grasshoppers und Yverdon – Servette gibt es zwei weitere Duelle zwischen Klubs der Challenge League und der Super League. Direktduelle mit Teams aus der höchsten Liga wurden in der 2. Runde noch reglementarisch verhindert.

Tolle Cup Stimmung auch auf dem Balkon im Stadion Seefeld beim Schweizer Cup der 1. Runde zwischen dem FC Lachen Altendorf und den Grasshoppers vom Sonntag, 17. August 2025 in Lachen. (KEYSTONE/Urs Fl ...
GC siegte in Lachen, wo vermutlich mehr Zuschauer kamen, als es in Bellinzona sein werden.Bild: keystone

Die Paarungen der 2. Runde

Wil (ChL) – St.Gallen
Aarau (ChL) – YB
Bellinzona (ChL) – GC
Yverdon (ChL) – Servette
Etoile Carouge (ChL) – Basel
Stade Nyonnais (ChL) – Zürich
Schaffhausen (PL) – Winterthur
Prishtina Bern (1.) – Sion
Concordia Basel (1.) – Lausanne
Bosna Neuchâtel (2. Inter) – Luzern

Zug 94 (1.) – Breitenrain (PL)
Echallens (1.) – Stade Lausanne-Ouchy (ChL)
Altstätten (2. Inter) – Cham (PL)
Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL)
Unterstrass (2.) – Neuchâtel Xamax (ChL)
Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL)

Die Spiele finden am 19./20./21. September statt. (ram)

Die Spiele vom Sonntag:

Das drittklassige Cham wirft Lugano aus dem Cup – Thun scheitert bei Breitenrain

Die Spiele vom Samstag:

Walenstadt kassiert gegen den FCSG ein Stängeli – auch Basel und Winti mit Kantersiegen

Die Spiele vom Freitag:

Favoriten starten siegreich in Schweizer Cup
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Beschämend»: Pizza in Italien kostet ohne Tomaten mehr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Putin stimmt US-Garantien zu +++ Macron glaubt nicht ans Putins Friedenswille
2
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
3
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
4
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
5
Trump-Putin-Gipfel: What the F***???
Meistkommentiert
1
Fix: Geubbels wechselt vom FCSG nach Paris +++ Mukiele wird Xhakas Teamkollege
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen +++ HCD verlängert mit Goalie-Duo
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
Meistgeteilt
1
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Chabbey gewinnt Tour de Romandie +++ Marc Marquez braust dem Rest davon
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann wird CEO der FIS: «Ich möchte ein Brückenbauer sein»
Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport auf anderer Ebene fort. Der Aargauer wird CEO des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Als Co-Präsident von Swiss-Ski tritt er folglich zurück.
Mit Lehmanns Abgang geht beim Schweizer Verband eine Ära zu Ende. Der 56-jährige Aargauer hat während 19 Jahren dem Präsidium angehört, 17 Jahre davon als Vorsitzender. Das Amt bei der FIS tritt er mit dem Ziel an, die Weiterentwicklung des Schneesports voranzutreiben.
Zur Story