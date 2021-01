Sport

Eishockey

National League: Zugs Erfolgsserie wird immer unheimlicher



Bild: keystone

Zugs Erfolgsserie wird immer unheimlicher – Davos feiert wichtigen Mini-Sieg in Ambri

Ambri – Davos 0:2

Nach den Niederlagen in Lugano und Freiburg ist der HC Davos auswärts in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Zu Gast bei Ambri-Piotta kamen die Bündner über einen soliden Defensivauftritt zum 2:0-Sieg.

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Simon Knak erzielte den entscheidenden Treffer in einer ausgeglichenen Partie nach fünf Minuten des letzten Drittels. Der 18-Jährige überlistete Ambris Goalie Damiano Ciaccio mit einem Handgelenkschuss in die rechte Torecke. Die Davoser verdienten sich den Sieg durch einen soliden Defensivauftritt. Zudem hatten die Gäste im Startdrittel durch Fabrice Herzog, der in der letzten Minute zum 2:0 in leere Tor traf, zwei Schüsse an die Torumrandung vorzuweisen.

Die Davoser machten mit ihrer Leistung in der Leventina auch ihrem Sportchef Raeto Raffainer Freude. Der 39-Jährige hatte gegenüber «MySports» vor der Partie mehr Geduld von seinem Team gefordert. Gegen die Tessiner, die in der Valascia zuletzt drei Siege bei nur einem Gegentor verbucht hatten, liess sich der HCD nicht aus der Reserve locken und nutzte seine Chancen zum Schluss.

Ambri-Piotta - Davos 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

0 Zuschauer. - SR Mollard/Nikolic (AUT), Gnemmi/Huguet.

Tore: 45. Knak (Marc Aeschlimann) 0:1. 60. (59:18) Herzog 0:2 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Nättinen; Corvi.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Ngoy; Fohrler, Fischer; Hächler, Zaccheo Dotti; Pezzullo; Nättinen, Müller, Zwerger; Dal Pian, Flynn, Kneubuehler; Goi, Novotny, Neuenschwander; Trisconi, Kostner, Grassi; Rohrbach.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Zgraggen; Heinen, Guerra; Stoop, Jung; Kienzle, Baumgartner; Marc Wieser, Egli, Herzog; Ambühl, Corvi, Turunen; Palushaj, Ullström, Nussbaumer; Frehner, Marc Aeschlimann, Knak.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, Conz, D'Agostini, Isacco Dotti, Incir und Mazzolini (alle verletzt), Davos ohne Barandun, Du Bois, Paschoud, Rubanik und Dino Wieser (alle verletzt). Ambri-Piotta von 58:59 bis 59:18 ohne Torhüter.

Bild: keystone

Lugano – Zug 1:5

Lugano hatte in den ersten zehn Heimspielen in dieser Saison acht Siege gefeiert, gegen den souveränen Leader Zug waren die Bianconeri aber chancenlos und verloren 1:5. Nach dem ersten Drittel führten die Gäste bereits 4:0.

Das Skore eröffnete nach nur 19 Sekunden der Ende Saison zu Fribourg-Gottéron wechselnde Captain Raphael Diaz, der sich auch für das 5:1 (32.) verantwortlich zeichnete. Das 3:0 erzielte in der 11. Minute Gregory Hofmann, der beim dritten Sieg im dritten Saisonduell gegen sein früheres Team zum vierten Mal erfolgreich war.

Die Konstanz der Zuger wird langsam unheimlich. Die Zentralschweizer punkteten in der 17. Partie hintereinander und haben in der laufenden Meisterschaft erst zweimal nach 60 Minuten verloren – insgesamt setzte es sechs Niederlagen ab. Derweil erlitt Lugano die vierte Pleite in den letzten fünf Spielen.

Bild: keystone

Servette – ZSC Lions 2:2*

*** Die Partie läuft noch. ***

Bild: keystone

Fribourg – SCRJ Lakers 5:2

Dank eines starken Mitteldrittels bezwang Fribourg-Gottéron die Rapperswil-Jona Lakers mit 5:2, womit sich auch im dritten Saisonduell dieser beiden Mannschaften das Heimteam durchsetzte. Nach einem torlosen ersten Abschnitt brachten Viktor Stalberg (21.) und Nathan Marchon (23.) die Gastgeber mit zwei Toren innert 124 Sekunden 2:0 in Führung.

In der 36. Minute erhöhte Killian Mottet, der schon beim 1:0 den Stock im Spiel hatte, mit seinem 15. Tor und dem 26. Skorerpunkt insgesamt in der laufenden Meisterschaft auf 3:0. In der Folge liess Fribourg nichts mehr anbrennen – für das 5:2 (57.) zeichnete erneut Marchon verantwortlich.

Beim ersten Treffer der Freiburger verzeichnete auch Philippe Furrer einen Assist. Das ist insofern erwähnenswert, als der sechsfache WM-Teilnehmer sein erstes Spiel seit dem 10. Oktober 2020 bestritt. Der 35-jährige Verteidiger litt an einer starken Hirnerschütterung und bekundete auch Probleme mit dem Gleichgewicht.

Bild: keystone

SCL Tigers – Biel 1:3

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Bild: keystone

Die Tabelle:

