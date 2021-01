Sport

Eishockey

Perttu Lindgren läuft per sofort nicht mehr für den HC Davos auf



Bild: keystone

Perttu Lindgren läuft per sofort nicht mehr für den HC Davos auf

Der HC Davos und Perttu Lindgren gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt seien die sportlichen Leistungen des Centers nicht mehr befriedigend gewesen, deshalb habe man sich nach gemeinsamen Bemühungen, diese zu verbessern und einigen Gesprächen dazu entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

ℹ️ Der langjährige Leistungsträger Perttu Lindgren wird nicht mehr für die 1. Mannschaft beim #HCD auflaufen.



▶️ Alle Informationen dazu in der offiziellen Medienmitteilung: https://t.co/CnhRLhAQx4#KiitosPerttu #HCD pic.twitter.com/7iViuVfHBL — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) January 6, 2021

Der 33-jährige Finne wird ab sofort nicht mehr mit der 1. Mannschaft trainieren, sich aber vorläufig beim HCD fit halten. Sportchef Raeto Raffainer und Lindgrens Agent suchen nun eine gute Lösung für die sportliche Zukunft des Spielers.

Wie die «Südostschweiz» schreibt, soll ein Klub aus der DEL bereits Interesse angekündigt haben. HCD-Sportchef Raeto Raffainer schaut sich derzeit nach einem Ersatz um. Lindgren ist einer der bestbezahlten Spieler in Davos, da werden also einige finanzielle Mittel frei.

Lindgren stiess auf die Saison 2013/14 aus der KHL zu Davos. 2015 gewann er mit den Bündnern den Schweizer Meistertitel. In der Saison darauf wurde er zum wertvollsten Spieler der National League gekürt. Danach hatte der Finne aber mit grossen Gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Hüftverletzung setzte Lindgren rund eineinhalb Jahre ausser Gefecht. Im September 2018 gab er sein Comeback und wurde in den beiden letzten Spielzeiten wieder Topskorer in Davos. (abu)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Eishockey-Kuchen sind zu schön, um sie aufzuessen Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter