Deutschland gewinnt zum ersten Mal bei der diesjährigen WM. Bild: www.imago-images.de

Deutschland siegt zum ersten Mal an dieser WM + Kanada schlägt ein wackeres Slowenien

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Gruppe A

Deutschland – Ungarn 6:2

Im fünften Anlauf hat es für die Deutschen endlich geklappt und sie gehen an dieser Eishockey-Weltmeisterschaft erstmals als Sieger vom Eis. Gegen Aussenseiter Ungarn konnte sich das deutsche Team deutlich mit 6:2 durchsetzen.

In der neunten Minute konnte Eric Mik früh das erlösende 1:0 erzielen und brachte seine Farben auf die Siegesstrasse. 24 Sekunden vor der ersten Pause schoss Leon Gawanke in Überzahl das zweite Tor für die Deutschen. Im zweiten Drittel erhöhte Deutschland auf 4:0 und brachte den Vorsprung locker über die Zeit.

Leon Gawanke jubelt nach seinem Treffer. Bild: www.imago-images.de

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hat damit weiterhin Chancen, sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Dafür muss am morgigen Samstag allerdings Österreich bezwungen werden. Die Österreicher haben im laufenden Turnier bisher drei von vier Spielen gewonnen. Einzig gegen die Schweiz (0:9) verlor Rot-Weiss-Rot.

Die Tabelle:

Gruppe B

Kanada – Slowenien 3:1

Noch am Donnerstag entging Kanada in der Partie gegen Norwegen einer Blamage. Erst in der Verlängerung konnten sich die Nordamerikaner mit 6:5 durchsetzen. Ohne Glanz wurde das slowenische Team mit 3:1 geschlagen.

Zwar stand es nach dem ersten Drittel nur 1:0 für den haushohen Favoriten, aber die Kanadier dominierten das Spiel. Dies zeigte sich auch im Schussverhältnis. Während die Slowenen nur zweimal auf das gegnerische Gehäuse schossen, brachte Kanada zwölf Schüsse auf Torhüter Zan Us.

Kanada gewinnt gegen Slowenien. Bild: keystone

Kanada blieb auch im zweiten und dritten Drittel das bessere Team und setzte sich, wenn auch nicht so deutlich wie erwartet, mit 3:1 durch.

Während Kanada auch das fünfte Spiel an dieser Weltmeisterschaft für sich entscheidet, kämpft Slowenien aktuell noch um den Ligaerhalt.



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