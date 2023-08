Heute beginnt der Kampf um diese Trophäe erneut. IMAGO/Bildbyran

Heute beginnt die Champions Hockey League – was es vor dem Start zu wissen gibt

Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Schweiz beginnt die neue Saison der Champions Hockey League. Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Wann geht es los?

Spielstart in der Champions Hockey League ist am Donnerstag, dem 31. August. Die ersten Partien beginnen an diesem Tag um 17.30 Uhr. Als erstes Schweizer Team ist dann der EHC Biel um 19.45 Uhr gegen Kosice im Einsatz. Auch Genf spielt noch am Donnerstag, die SCRJ Lakers sind dann am Freitag an der Reihe.

Welche Schweizer Teams sind dabei?

Aufgrund des neuen Modus (siehe unten) sind nur noch drei statt wie bislang fünf Schweizer Mannschaften in der Champions League vertreten. Dieses Jahr sind dies Meister Genf-Servette, Vizemeister Biel und das drittklassierte Team der Regular Season, die Rapperswil-Jona Lakers.

Wie ist der Spielplan?

Die erste Phase der diesjährigen Saison dauert bis am 18. Oktober. In dieser gibt es sechs Spieltage. Jeder Spieltag ist über zwei Wochentage verteilt. Die K.o.-Phase beginnt am 14. November. Der Final geht am 20. Februar über die Bühne.

Genf-Servette HC

31. August, 20 Uhr: Innsbruck – Genf

Innsbruck – Genf 2. September, 18 Uhr: Kosice – Genf

Kosice – Genf 7. September, 19.45 Uhr: Genf – Bozen

Genf – Bozen 9. September, 19.45 Uhr: Genf – Rouen

Genf – Rouen 10. Oktober, 19.45 Uhr: Genf – Pardubice

Genf – Pardubice 17. Oktober, 17.30 Uhr: Rauma – Genf

EHC Biel

31. August, 19:45 Uhr: Biel – Kosice

Biel – Kosice 2. September, 18.30 Uhr: Biel – Innsbruck

Biel – Innsbruck 8. September, 19.00 Uhr: Färjestad – Biel

Färjestad – Biel 10. September, 15.30 Uhr: Växjö – Biel

Växjö – Biel 11. Oktober, 17,30 Uhr: Vitkovice – Biel

Vitkovice – Biel 17. Oktober, 19.45 Uhr: Biel – Tappara

Rapperswil-Jona Lakers

1. September, 17 Uhr: Trinec – Rapperswil

Trinec – Rapperswil 3. September, 17.30 Uhr: Vitkovice – Rapperswil

Vitkovice – Rapperswil 7. September, 19.45 Uhr: Rapperswil – Rauma

Rapperswil – Rauma 10. September, 15.45 Uhr: Rapperswil – Kosice

Rapperswil – Kosice 10. Oktober, 19.45 Uhr: Rapperswil – Tappara

Rapperswil – Tappara 17. Oktober, 19 Uhr: Växjö – Rapperswil

Wo kann ich das schauen?

Seit der vergangenen Saison hat MySports auch die TV-Rechte der Champions Hockey League. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele. Ausgewählte Spiele mit Schweizer Beteiligung werden auch auf TV 24 zu sehen sein.

Grégory Hofmann und Co. gibt es in der CHL auf MySports zu sehen. Bild: keystone

Sollten die Schweizer Teams weit kommen, würden die Spiele mit Schweizer Beteiligung ab den Halbfinals auch auf den SRG-Kanälen (SRF, RTS, RSI) ausgestrahlt werden.

Wie funktioniert der Modus?

Wie du vielleicht schon beim Spielplan gemerkt hast, gibt es dieses Jahr einen neuen Modus. Das Teilnehmerfeld wurde von 32 auf 24 Teams reduziert. Auch die klassische Gruppenphase wurde gestrichen. Neu wird die Champions-Hockey-League-Saison in zwei Phasen aufgeteilt: die Regular Season und die K.o.-Phase.

Regular Season

Statt einer Gruppenphase gibt es neu eine Regular Season. Dort bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Gegner. Dabei tritt jedes Team drei Mal zuhause und drei Mal auswärts an.

Alle Teams befinden sich dabei in der gleichen Tabelle. Am Ende der Regular Season qualifizieren sich die besten 16 Teams der Regular Season für die Achtelfinals.

So könnte die Tabelle am Ende der Regular Season aussehen. Bild: screenshot mysports

K.o.-Phase

In der K.o.-Phase ist vieles wie bisher: 16 Mannschaften qualifizieren sich für die Achtelfinals. Dabei trifft der Tabellenerste auf das Team auf dem 16. Platz und auch die anderen Achtelfinalpaarungen werden nach diesem Schema erstellt.

Achtelfinal, Viertelfinal und Halbfinal werden jeweils mit Hin- und Rückspielen gespielt. Am Ende entscheidet das Gesamtskore über beide Partien, was bedeutet, dass es im Hinspiel auch zu Unentschieden kommen kann. Der Final wird hingegen in einer einzelnen Partie entschieden.

Wie sind die Regeln?

Die Champions Hockey League will in der neuen Saison auch Vorreiter sein, wenn es darum geht, Regel-Anpassungen auszuprobieren. So gibt es in dieser Saison signifikante Änderungen bei 2-Minuten-Strafen:

2-Minuten-Strafen werden behandelt wie grosse Strafen: Eine Mannschaft bleibt auch dann in Unterzahl, wenn sie währenddessen ein Tor kassiert hat. Eine 2-Minuten-Strafe wird auch dann verhängt, wenn ein Tor fällt, während der Schiedsrichter die Strafe anzeigt. Ein Shorthander löscht eine laufende 2-Minuten-Strafe: Gelingt einem Team ein Tor in Unterzahl, darf der Spieler die Strafbank verlassen.

CEO Martin Baumann über die Regel-Innovationen. Video: YouTube/Champions Hockey League

Hat die Schweiz schon einmal die CHL gewonnen?

Nicht diese Ausgabe der Champions Hockey League. Die ZSC Lions gewannen 2009 ebenfalls einen Wettbewerb mit diesem Namen, die heutige Ausgabe der CHL hat damit allerdings wenig zu tun. Die aktuelle Champions Hockey League wird seit 2014 ausgetragen. Seither haben ausschliesslich Teams aus Schweden und Finnland gewonnen.