Der «SCB-Zug» war seit Sommer 2018 unterwegs. Bei den Fans des SC Bern kam er gut an, bei den Anhängern der anderen Eishockey-Klubs hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Kurz nach Inbetriebnahme 2018 war der Zug in Biel bereits versprayt worden.

Oh, là, là! So schick geht Bahnfahren in Frankreich

Everton will Elvedi +++ Felix für Salah in Liverpool? ++ PSG weiter an Kolo Muani dran

Leonardo Genoni wird definitiv weiterspielen – die Frage ist nur wo?

Leonardo Genoni – er feiert heute seinen 36. Geburtstag – wird seine Karriere nach der neuen Saison im Frühjahr 2024 fortsetzen. Mit Zugs Sportchef Reto Kläy hat er bereits gesprochen und ZSC-Sportchef Sven Leuenberger hat er noch nicht angerufen. Also spricht alles für eine Verlängerung in Zug. Oder?

Leonardo Genoni hat Sinn für Ironie und Humor. Zug verliert in Sursee gegen Lulea 3:6. Eine Pleite, die Trainer Dan Tangnes ganz kommod sein dürfte. Obwohl er das so natürlich nicht offen sagt. Aber Trainer sind in der Regel nicht unglücklich, wenn Nachlässigkeiten in einer Testpartie Folgen haben. Das erhöht den Lerneffekt.