Pius Suter brilliert gegen Columbus – zum Sieg reicht es für Vancouver dennoch nicht. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Pius Suter punktet dreifach – trotzdem kassieren seine Canucks eine Spektakel-Niederlage

Columbus – Vancouver 7:6 n.P.

Pius Suter, 3 Assists, 1 Schuss, 1 Check, 2 Blocks, 24:20 TOI

Trotz drei Assists von Pius Suter verlieren die Vancouver Canucks in der NHL-Runde vom Freitag 6:7 im Penaltyschiessen. In einem Schützenfest vergab Vancouver in Columbus auf ärgerliche Weise einen Punkt, der am Ende für die Playoff-Qualifikation entscheidend sein könnte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Die Kanadier führten auch dank drei Assists des Zürchers Pius Suter 3:0 (nach dem ersten Drittel), 4:3 (in der zweiten Pause) und 5:4 (bis dreieinhalb Minuten vor Schluss), mussten am Ende aber sogar noch einem Rückstand hinterherrennen.

Nach dem 6:6 traf im Penaltyschiessen aber keiner der drei Canucks, Suter gehörte nicht zu den Schützen. Aktuell belegt Vancouver im Westen den 9. Platz, vier Punkte hinter dem letzten Playoff-Rang.

Winnipeg – New Jersey 4:0

Nino Niederreiter, 1 Check, 14:29 TOI

Nico Hischier, 2 Schüsse, 1 Check, 19:32 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 2 Checks, 18:54 TOI



Keine derartigen Sorgen machen müssen sich die Winnipeg Jets, die sich mit Washington ein Duell um das beste Team der Qualifikation liefern. Die Kanadier liessen zuhause den New Jersey Devils keine Chance und gewannen 4:0.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Drei Schweizer, Nino Niederreiter bei Winnipeg sowie Nico Hischier und Timo Meier bei New Jersey, standen auf dem Eis, Skorerpunkte kontte sich keiner notieren lassen. (dab/sda)