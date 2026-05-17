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Eishockey-WM: Josi adelt Schweizer Energielinie nach Lettland-Sieg

Jan Cadieux, left, assistant coach of Switzerland national ice hockey team, Switzerland&#039;s forward Damien Riat #9, Switzerland&#039;s forward Simon Knak #8 and Switzerland&#039;s forward Ken Jaege ...
Trainer Jan Cadieux neben Damien Riat, Simon Knak und Ken Jäger (von links nach rechts).Bild: keystone

«Mega mühsam, gegen sie zu spielen»: Josi adelt Schweizer «Energielinie» nach Lettland-Sieg

Die Schweiz feiert gegen Lettland einen Arbeitssieg, aber einen souveränen. Nach dem zweiten Erfolg bei der WM rückt insbesondere die Linie mit Damien Riat, Simon Knak und Ken Jäger in den Fokus.
17.05.2026, 07:1717.05.2026, 07:33

Beim 4:2-Sieg gegen Lettland im zweiten WM-Spiel ist die Energielinie mit Simon Knak, Ken Jäger und Damien Riat erneut ein Aktivposten. «Ich bin stolz, mit welcher Energie wir spielen», hob Trainer Jan Cadieux nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an der Heim-WM hervor. Diese Aussage bezog er selbstredend auf die gesamte Mannschaft, jedoch gilt sie besonders für die Sturmlinie mit dem Trio.

«Es sind drei sehr gute Spieler, die ihr Ego beiseitelassen und ihre Rolle akzeptieren. Sie sind unsere Energielinie, wir brauchen das», sagte Cadieux über dieses Dreiergespann, das bisher in jedem Drittel den ersten Einsatz bestritt. Für Captain Roman Josi kommt das nicht von ungefähr:

«Sie geben immer Vollgas, es ist mega mühsam, gegen sie zu spielen.»

Die drei bringen allerdings nicht nur viel Energie aufs Eis, sondern produzieren auch. Beim 3:1-Sieg zum WM-Auftakt gegen Titelverteidiger USA erzielte Jäger das 3:1, beim 4:2 gegen Lettland traf Riat gleich zweimal, das erste allerdings im Powerplay. Simon Knak kommt auf zwei Assists.

Switzerland&#039;s Roman Josi in action during the Group A preliminary round game between Switzerland and Latvia at the men&#039;s ice hockey world championship, Saturday, May 16, 2026, in Zurich. (Cl ...
Roman Josi findet es «mühsam», gegen das Trio zu spielen.Bild: keystone

Riat ist mit 29 Jahren der Älteste der drei, bestreitet seine fünfte WM und steht nun bei zehn Toren in 28 WM-Spielen. Beim Gewinn der Silbermedaille vor einem Jahr war der Lausanner Stürmer sechsmal erfolgreich – nur Sven Andrighetto traf damals im Schweizer Team häufiger (siebenmal). Im Februar in Mailand an den Olympischen Spielen erzielte Riat in fünf Partien zwei Treffer. Nun präsentiert er sich auch an der Heim-WM in Torlaune.

Switzerland&#039;s Damien Riat skates with the puck during the Group A preliminary round game between Switzerland and Latvia at the men&#039;s ice hockey world championship, Saturday, May 16, 2026, in ...
Damien Riat läuft im Nati-Trikot regelmässig zur Höchstform auf.Bild: keystone

«Ich gebe einfach 200 Prozent, versuche der Mannschaft zu helfen, egal welche Rolle ich habe. Und am Ende werde ich dafür belohnt», sagte Riat und ergänzte:

«Was für ein Glück, dass wir vor diesem Publikum spielen dürfen, das uns so viel Energie gibt.»

Auf die Frage, was trotz des perfekten Starts noch verbessert werden müsse, antwortete er: «Es gibt ein paar kleine Fehler im Slot, wo wir sie manchmal etwas zu einfach vor das Tor kommen lassen.» Ein Turnier sei jedoch ein Prozess, betonte er.

Nächster Gegner der Schweizer ist am Montagabend um 20.20 Uhr Erzrivale Deutschland. Am Sonntag ist für die Spieler Erholung angesagt. Cadieux betonte, dass die ersten beiden Partien auch mental Energie gekostet hätten – «mit den Erwartungen, die es gibt». Schliesslich will er auch am Montagabend wieder stolz sein. (sda/con)

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Die Reife eines Titelanwärters beim 4:2 gegen Lettland
Die helvetischen Hockey-Festspiele in Zürich gehen weiter. Mit hohem Unterhaltungswert. Der Pflichtsieg (4:2) gegen Lettland ist ein Sturmlauf, gewürzt mit ein wenig Drama, einem Happy End und dem Bestehen einer Zwischenprüfung auf dem Weg zu höheren Zielen.
Wenn Sandro Aeschlimann ins Tor darf, dann wird der Sieg erwartet. Dann droht keine Gefahr. Dann scheint alles klar. Gegen Lettland, gegen eine Mannschaft mit lediglich einem NHL-Profi im Aufgebot und mit einer Nummer 2 aus der höchsten deutschen Liga im Tor, ist die Frage nicht: Wer gewinnt? Sondern nur: Wie hoch gewinnt die Schweiz? Mit zwei, drei oder vielleicht gar fünf oder sechs Toren. An Ende werden es vier sein.
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