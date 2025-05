«Extrem viel Herzblut» – warum Andrea Glauser der neue Nati-Captain ist

Andrea Glauser mit dem «C» auf der Brust gegen Norwegen. Bild: www.imago-images.de

«Extrem viel Herzblut» – warum Glauser der neue Nati-Captain ist

Der verletzte Captain Nico Hischier ist für die Eishockey-Nationalmannschaft nur gemeinsam zu ersetzen. Zuletzt waren Andrea Glauser und Grégory Hofmann die unerwarteten Helden.

Marcel Hauck, herning / keystone-sda

Wenn einer ausfällt, müssen andere in die Bresche springen. So ging es den Schweizern am Freitag in Herning. Nachdem klar wurde, dass Nico Hischier an dieser WM nicht mehr zum Einsatz kommen kann, musste der Star der New Jersey Devils gleich in zwei Funktionen ersetzt werden: als Captain und als Torschütze.

Für die erste Rolle kamen im Prinzip die vier bisherigen Assistenten in Frage: Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Jonas Siegenthaler und Andrea Glauser. Die Wahl fiel auf letzteren. Der Entscheid für den Verteidiger, der auf die kommende Saison von Lausanne in seine Heimat zu Fribourg-Gottéron zurückkehrt, war laut Cheftrainer Patrick Fischer einfach.

Der Schwerarbeiter im Team

«Alle Coaches haben gesagt, wen sie zum Captain machen würden, und alle haben Glauser genommen», verriet Fischer nach dem Sieg gegen Norwegen. «Er ist einer, der extrem viel Herzblut reinbringt, der extrem hart spielt. Nun hatte er einen guten Einstand.» Glauser war in den ersten fünf WM-Spielen der Schwerarbeiter im Schweizer Team, der Spieler mit der meisten Eiszeit.

Glauser offenbarte danach gemischte Gefühle. «Es ist eine enorme Freude über das Vertrauen, das ich da bekommen habe», erzählte der 29-jährige Sensler. «Auf der anderen Seite haben wir mit Nico auch einen ‹Krieger› verloren, das tut weh. Aber so ist der Sport.»

Hofmann da, wenn er gebraucht wird

Der Sport schreibt auch die speziellen, unerwarteten Geschichten. Mit Grégory Hofmann trat gegen Norwegen ein Akteur auf den Plan, der der grosse Verlierer der ersten WM-Phase war. Nach zwei durchzogenen Leistungen wurde der Stürmer des EV Zug für die Partien gegen die USA und Deutschland auf die Tribüne verbannt. Nun kehrte Hofmann nach Hischiers Verletzung zurück und erzielte in der 15. Minute das 2:0.

Hofmann (links) feiert seinen Treffer. Bild: www.imago-images.de

«Nicht zu viel denken», lautet das Motto des Routiniers. «Natürlich will ich immer spielen», machte er keinen Hehl daraus, dass er als Ersatzmann nicht zufrieden ist. «Aber ich respektiere den Entscheid und versuche, mein Bestes zu geben.» Bei seinem Tor habe er auch von einem perfekten Pass Tyler Moys profitiert, betonte er.

Lob gibt es auch vom Trainer. «Ich freue mich sehr für Grégory», sagte Fischer. «Es war nicht einfach für ihn. Aber er ist reingekommen und hat gleich das Goal geschossen.» Freude hat Fischer auch, dass Hischier trotz seiner Verletzung beim Team bleiben will. «Das zeigt einfach den Spirit in unserem Team.» (ram/sda)