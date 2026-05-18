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Eishockey-WM 2026: Finnland nimmt die USA auseinander

Team Finland celebrates after the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and United States, at the Swiss Life Arena in Zurich, Switzerland, M ...
Die Finnen jubeln nach dem Sieg gegen die USA.Bild: keystone

Finnland lässt Titelverteidiger USA keine Chance + Kanada gegen Dänemark lange mit Mühe

Finnland und Kanada bleiben auch nach dem dritten Spiel an der Eishockey-WM in der Schweiz ohne Verlustpunkt.
18.05.2026, 15:2018.05.2026, 19:47

Gruppe A

Finnland – USA 6:2

Nach ihren Auftaktsiegen gegen Deutschland und Ungarn wiesen die Finnen im ersten echten Test in der Gruppe A in Zürich auch den Titelverteidiger USA in die Schranken. Beim 6:2 zeichneten sich fünf verschiedene Torschützen - darunter Saku Mäenalanen von den SCL Tigers - aus. Einzig Lenni Hämeenaho von den New Jersey Devils traf doppelt.

Finnland zu Beginn des zweiten Drittels mit einem Doppelpack.Video: SRF

Die Amerikaner, amtierende Weltmeister und Olympiasieger, können bisher nicht verbergen, dass ihnen die meisten Leistungsträger der Titelgewinne fehlen und sie das zweitjüngste Team der WM stellen. Nach der Niederlage gegen die Schweiz waren sie auch im Duell mit dem zweiten Topteam der Gruppe A phasenweise überfordert.

Die Tabelle:

Gruppe B

Kanada – Dänemark 5:1

Auch Kanada steht nach drei Partien mit neun Punkten da und wird in der Gruppe B in Freiburg seiner Favoritenrolle gerecht. Beim 5:1 gegen Dänemark mussten sie sich trotz klarer Überlegenheit bis in die 41. Minute gedulden, eher der 19-jährige Philadelphia-Stürmer Porter Martone den Bann brach.

Canada&#039;s Porter Martone, right, celebrates with his teammates after scoring his side&#039;s first goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game ...
Erst im dritten Drittel konnten die Kanadier Tore erzielen.Bild: keystone

Danach war die Revanche für das sensationelle Viertelfinalaus gegen die Dänen vor einem Jahr nicht mehr in Gefahr. Superstar Sidney Crosby wartet zwar weiter auf sein erstes Turniertor, liess sich aber vier weitere Assists notieren. Dänemark verliert somit auch das dritte Spiel an diesem Turnier. (riz/sda)

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