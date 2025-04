Nati holt gegen die Slowakei drei Rückstände auf und gewinnt dann in der Verlängerung

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die WM-Vorbereitung. Das Team von Trainer Patrick Fischer gewinnt in Herisau gegen die Slowakei 4:3 nach Verlängerung.

Schon in den letzten beiden Jahren waren die Slowaken der erste Gegner der Schweizer in der WM-Vorbereitung. Beide Male setzte es Zu-Null-Niederlagen ab. Überhaupt ist die Effizienz ein grosses Thema, wenn Fischer ohne die NHL-Stars auskommen muss. Deshalb gehört in den ersten drei Wochen Paul Di Pietro zum Coaching-Staff; der Stanley-Cup-Sieger mit den Montreal Canadiens (1993) soll die Abschlussstärke fördern.

Senteler trifft zum 2:2 für die Schweiz. Video: SRF

Das scheint sich auszuzahlen, jedenfalls können sich vier Tore sehen lassen. Den Siegtreffer erzielte Dario Rohrbach nach 2:18 Minuten der Verlängerung; der Topskorer der SCL Tigers war zum ersten Mal im Nationaldress erfolgreich. Das Unentschieden nach 60 Minuten ging in Ordnung. Die Schweizer holten dreimal einen Rückstand auf. Die Tore der Gastgeber in der regulären Spielzeit erzielten Marc Marchon (25.), Sven Senteler (37.) und Dario Simion (48.).

Zwei der drei kassierten Treffer waren unnötig. Dem 0:1 von Matej Kaslik (4.) ging ein Fehler des 21-jährigen Rodwin Dionicio, neben dem 18-jährigen Ludvig Johnson einer von zwei Debütanten im Schweizer Team, in der eigenen Zone voraus. Vor dem 2:3 (46.), das ebenfalls Kaslik schoss, verlor Marc Marchon in der neutralen Zone den Puck. Für die Slowaken war es nach zehn Siegen die erste Niederlage in dieser Saison. Am Freitag treffen die beiden Mannschaften in Herisau ein zweites Mal aufeinander.



Rohrbach schiesst die Schweiz zum Sieg. Video: SRF

Schweiz - Slowakei 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) n.V.

Herisau. - 2056 Zuschauer. - SR Hürlimann/Hungerbühler; Urfer/Humair.

Tore: 4. Kaslik (Lantosi) 0:1. 25. Marchon (Karrer, Moy) 1:1. 31. Minarik (Cajkovic, Kukuca/Ausschluss Karrer) 1:2. 37. Senteler (Karrer) 2:2. 46. Kaslik (Kristof) 2:3. 48. Simion (Senteler) 3:3. 63. (62:18) Rohrbach (Moy, Chanton) 4:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz, keine gegen die Slowakei.

Schweiz: Genoni; Dionicio, Geisser; Karrer, Berni; Baragano, Chanton; Wüthrich, Johnson; Simion, Senteler, Lehmann; Rohrbach, Moy, Marchon; Fazzini, Bader, Biasca; Miranda, Taibel, Ritzmann.

Slowakei: Rybar; Ziak, Ivan; Laurencik, Hlavac; Romanak, Petrovicky; Kralovic, Golian; Lantosi, Kristof, Kaslik; Cajkovic, Minarik, Nemec; Fasko-Rudas, Roman, Hrehorcak; Kukuca, Petrovsky, Krajcovic.

Bemerkungen: Schweiz ohne Loeffel (angeschlagen), Hofmann (private Gründe), Charlin, Simic, Ramel (alle überzählig) und Waeber (Ersatzgoalie). - 1. Länderspiele von Dionicio und Johnson.

Schüsse: Schweiz 37 (15-13-8-1) Slowakei 30 (9-8-13-0).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/0; Slowakei 0/2. (abu/sda)