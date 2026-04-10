wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

HCD in den Playoffs: Frehner und Barandun sind wichtige Puzzleteile

Der Torschuetze Yannick Frehner (HCD)jubelt nach dem Tor zum 1:1 bei dem Spiel 2 des Playoff Halbfinal der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und dem HC Davos am Montag, 6. April 2026 in ...
Yannick Frehner ist bei Davos der beste Schweizer Skorer in den Playoffs. Bild: keystone

Frehner und Barandun – die unerwartet wichtigen Puzzleteile beim HCD

Die Freunde Davyd Barandun und Yannick Frehner sind wichtige Puzzleteile beim HC Davos. Nun wollen sie ihre letzte gemeinsame Saison bei den Bündnern mit dem Meistertitel krönen.
10.04.2026, 09:0410.04.2026, 09:04
sascha fey / keystone-sda

Vor einem Jahr war die Gefühlswelt bei Davyd Barandun und Yannick Frehner noch eine ganz andere, war gegenseitige Unterstützung angesagt – die beiden bildeten länger eine Wohngemeinschaft. Frehner verletzte sich im letzten Qualifikationsspiel an der Schulter und musste die gesamten Playoffs zuschauen. Barandun fiel im dritten Viertelfinalspiel gegen Zug aus und musste sich am Unterkörper ebenfalls operieren lassen. Davos schied im Halbfinal gegen die ZSC Lions (2:4) aus.

Nun reiten beide auch persönlich auf einer Erfolgswelle. Verteidiger Barandun erzielte am Mittwoch beim 1:0-Heimsieg im dritten Halbfinalspiel gegen die ZSC Lions seinen ersten Treffer in den Playoffs (im 39. Spiel) und brachte sein Team in der Serie mit 2:1 wieder in Führung.

Blackout nach riesigem Zufall

Davor hatte er mit Frehner noch über einen allfälligen Torjubel geredet. «Das war ein riesiger Zufall», sagt Barandun danach. Doch als der Puck im Tor war, hatte er einen Blackout, vergass er kurzzeitig, was sie abgemacht hatten, war er voller Emotionen – «ich funktionierte nur noch». Als er dann zur Bank fuhr und Frehner sah, fiel es ihm wieder ein, zeigte er mit der linken Hand mehrmals nach unten und «wir mussten beide lachen».

Auch sonst überzeugt Barandun in dieser Saison. Die Qualifikation schloss er mit einer Plus-29-Bilanz ab, nur Teamkollege Matej Stransky (+34) war in dieser Statistik noch besser. Er räumt nun vor dem eigenen Tor besser auf, und wenn er den Puck hat, bewegt er die Beine mehr. Zudem spiele die Erfahrung eine Rolle, sagt der 26-Jährige, der in der Ukraine geboren ist und mit vier Jahren mit seiner Familie in die Schweiz ins Oberengadin kam. «Ich konnte in den letzten Jahren sehr vieles mitnehmen.»

Der Verletzungshexe getrotzt

Stürmer Frehner ist mit drei Toren und zwei Assists der beste Schweizer Skorer beim HCD in den laufenden Playoffs. Sein grösster Wert ist jedoch die Polyvalenz und dass er dorthin geht, wo es weh tut, er sich auf dem Eis für nichts zu schade ist. Frehner ist sich bewusst, dass sein Spielstil nicht der gesündeste ist. Auch deshalb war er immer wieder verletzt. Ende November 2021 wurde er von einem Puck im Gesicht getroffen und musste zwischenzeitlich mithilfe einer Magensonde künstlich ernährt werden. Den Grossteil der Saison 2022/23 verpasste er nach zwei Operationen an der Kniescheibe. Und wie im vergangenen Jahr verletzte er sich auch 2024 im letzten Spiel der Regular Season, bestritt er danach aber die Playoffs mit einer Knieschiene.

Seine Beharrlichkeit zahlt sich nun in Form von starken Leistungen aus. Frehner gibt sich jedoch bescheiden: «Es läuft allen gut, dann ist es einfacher, eine gute Saison zu haben. Ich musste aber schon hart dafür arbeiten. Nun versuche ich, es einfach zu geniessen. Bis jetzt funktioniert das gut.»

Eismeister Zaugg
Die HCD-Kraft des «Bösen» und Sven Leuenbergers Erinnerungen an 2007

Vertrauen und die richtige Balance

Doch warum läuft es den Davosern dermassen gut? «Jeder vertraut darauf, dass jeder seinen Job macht. Dann kannst du dich auf dich selbst konzentrieren. Das hilft.» Selbstredend spielt auch Trainer Josh Holden eine grosse Rolle. Frehner: «Er ist extrem ruhig, sieht viel das Positive, wenn wir einmal das Gefühl haben, es sei nicht so gut.» Er wisse aber auch, wenn er sie mal kritisieren müsse, um wieder aufzuwachen. «Diese Balance, die er hat, finde ich mega gut.»

epa12614836 Davos&#039; Yannick Frehner, left, and U.S. Collegiate Selects&#039; Alexander Tracy fight for the puck during the game between HC Davos of Switzerland and US Collegiate Selects at the 97t ...
Aufgrund seiner physischen Spielweise war Frehner immer wieder verletzt.Bild: keystone

Vor heimischem Publikum hat der HCD in der laufenden Meisterschaft 28 von 31 Partien siegreich gestaltet. «Wir wissen, dass wir zu Hause gewinnen, wenn wir unser Spiel machen», sagt Frehner. Der Grat zwischen Arroganz und Selbstvertrauen sei allerdings schmal.

Letzte gemeinsame Saison

Frehner und Barandun spielen beide schon seit der Jugend für den HCD, und beide debütierten in der Saison 2017/18 in der National League. Bald schon trennen sich aber die Wege: Denn während Frehner den Vertrag mit den Bündnern kurz vor den Playoffs um fünf Jahre bis 2031 verlängert hat, wechselt Barandun zum SC Bern. Umso schöner wäre es für die beiden Freunde, wenn sie gemeinsam den ersten Meistertitel feiern könnten, denn der 31. und letzte Meistertitel der Davoser liegt schon elf Jahre zurück. (abu/sda)

Mehr Eishockey-Geschichten:
Eismeister Zaugg
Panik auf der Hockey-Titanic – der Sport ist nicht das einzige Problem beim SCB
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Seltsame Nähte an WM-Trikots beschäftigen Nike
Hat die denn vorher keiner mal anprobiert? Spieler und Fans von durch Nike ausgerüsteten Nationalteams stellen in den ersten Partien mit neuen Trikots fest, dass dieses seltsame Falten wirft. Der Hersteller reagiert.
Schweizer Fussballanhänger erinneren sich mit einer Mischung aus Schaudern und Schadenfreude an die EM 2016. Xherdan Shaqiri hatte die Lacher auf seiner Seite, als er in Richtung Ausrüster sagte: «Hoffentlich macht Puma keine Pariser.» Reihenweise waren damals in der Partie gegen Frankreich Trikots von Schweizer Spielern gerissen.
Zur Story