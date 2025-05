Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter konnten die Playoff-Viertelfinalserie gegen die Dallas Stars ausgleichen. Bild: keystone

Niederreiters Jets gleichen die Serie aus

In der Playoff-Viertelfinalserie mit den zwei Schweizer NHL-Feldspielern steht es 1:1. Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewannen gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel 4:0.

Niederreiter, der in Spiel 1 ein Tor erzielt hatte, assistierte diesmal beim 3:0. Der Bündner verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz, der 20-jährige Oltner Lian Bichsel hingegen mit einer Minus-1-Bilanz. Der Mann des Spiels war Nikolaj Ehlers. Der ehemalige Junior des EHC Biels erzielte zwei Tore und gab einen Assist.

Im Osten gelang den Florida Panthers ein erster Befreiungsschlag. Der Stanley-Cup-Holder, der in der Serie 0:2 im Rückstand lag, geriet auch in der dritten Partie 0:2 ins Hintertreffen. Letztlich gelang dem Team aus Florida aber ein 5:4-Sieg n.V. gegen die Toronto Maple Leafs. Die Panthers haben nun in der Nacht auf Montag im nächsten Heimspiel die Chance, die Serie zum 2:2 auszugleichen. (sda/vro)