Die Blues übernahmen den Lead und glichen in der Serie gegen die Jets aus. Bild: keystone

Jets und Niederreiter müssen in eine Belle

Als bestes Team der regulären Saison muss Winnipeg im Viertelfinal der NHL Western Conference ein siebtes Spiel bestreiten. Die Jets von Nino Niederreiter verloren am Freitag mit 2:5 bei den St. Louis Blues, die in der Serie zum 3:3 ausgleichen konnten.

Die Entscheidung fiel im zweiten Drittel. Die Blues erzielten innerhalb von 5:23 Minuten vier Tore und gingen mit 5:1 in Führung, nachdem die Jets in der 26. Minute in Überzahl zum 1:1 hatten ausgleichen können.

Winnipeg hielt die Hoffnung am Leben und kam in der 49. Minute auf 2:5 heran, als der Bündner Stürmer Nino Niederreiter im Powerplay seinen zweiten Treffer in dieser Serie erzielte. Doch St. Louis behielt den Vorsprung und erzwang ein Spiel 7, das in der Nacht auf Montag stattfinden wird.

Die Highlights des Spiels Video: YouTube/NHL

Die Jets nahmen Connor Hellebuyck nach dem 5:1 aus dem Spiel, nachdem er 5 Tore aus 23 Schüssen der Blues zugelassen hatte. Dem kanadischen Torhüter war das gleiche Schicksal in den ersten beiden Spielen in St. Louis widerfahren, wo die Blues unantastbar sind (15 Siege in Folge). Zum Glück für ihn und sein Team steht Spiel 7 in Winnipeg auf dem Programm. (sda/vro)