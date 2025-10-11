Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Oksanen und Zryd führen bei Lausanne – Biel den populären Käfertanz auf. Bild: keystone

SCB siegt nach Trainerwechsel – ZSC taucht gegen Ambri – Davoser Wende in Kloten

Bern – Zug 3:0

Sandro Zurkirchen feiert seinen Shutout. Bild: keystone

Bern – Zug 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

16'322 Zuschauer. - SR Lemelin/Dipietro, Stalder/Nater.

Tore: 35. Baumgartner (Scherwey) 1:0. 38. Baumgartner (Häman Aktell) 2:0. 60. (59:50) Baumgartner 3:0 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, keine gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Merelä; Tatar.

Bern: Zurkirchen; Häman Aktell, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Kindschi; Rhyn; Merelä, Müller, Alge; Bemström, Aaltonen, Ejdsell; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Schild, Graf, Ritzmann; Levin Moser.

Zug: Genoni; Graham, Sklenicka; Balestra, Tobias Geisser; Stadler, Guerra; Mischa Geisser; Daron, Kovar, Hofmann; Martschini, Senteler, Herzog; Künzle, Tatar, Kubalik; Lindemann, Wey, Eggenberger; Fueter.

Bemerkungen: Bern ohne Kreis, Loeffel, Marchon, Simon Moser (alle verletzt), Jakowenko (krank) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Zug ohne Antenen, Bengtsson, Diaz, Leuenberger, Moret, Riva, Schlumpf, Vozenilek (alle verletzt) und Wingerli (krank). Zug von 58:12 bis 59:09 und 59:12 bis 59:50 ohne Torhüter.

Kloten – Davos 2:3

Neues Profilbild? HCD-Keeper Sandro Aeschlimann. Bild: keystone

Kloten – Davos 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

6151 Zuschauer. - SR Ruprecht/Gerber, Gurtner/Huguet.

Tore: 15. Profico (Palve, Ramel) 1:0. 21. (20:50) Morley (bei 5 gegen 3) 2:0. 31. Stransky (Corvi) 2:1. 53. Zadina (Nussbaumer) 2:2. 55. Nussbaumer (Knak) 2:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Puhakka; Stransky.

Kloten: Fadani; Wolf, Lindroth; Profico, Klok; Delémont, Kellenberger; Steiner; Simic, Leino, Puhakka; Ramel, Palve, Schreiber; Derungs, Morley, Smirnovs; Weibel, Schäppi, Meyer; Rafael Meier.

Davos: Aeschlimann; Fora, Frick; Barandun, Dahlbeck; Gross, Jung; Minder; Stransky, Corvi, Lemieux; Zadina, Nussbaumer, Knak; Kessler, Ryfors, Tambellini; Frehner, Egli, Gredig; Parrée.

Bemerkungen: Kloten ohne Diem, Gignac, Simon Meier und Waeber (alle verletzt), Davos ohne Andersson, Asplund und Müller (alle verletzt). Kloten von 58:04 bis 58:39 und ab 58:46 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Ambri-Piotta 1:2

Dank Heim jubelt in Zürich der Gast. Bild: keystone

ZSC Lions – Ambri-Piotta 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

11'078 Zuschauer. - SR Borga/Ströbel, Steenstra/Meusy.

Tore: 5. Joly (Formenton, Dario Wüthrich) 0:1. 15. Baechler (Malgin) 1:1. 48. Heim (Heed, Lukas Landry) 1:2.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Heed.

ZSC Lions: Zumbühl; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Aberg, Malgin, Baechler; Frödén, Grant, Balcers; Rohrer, Andreoff, Riedi; Baltisberger, Bader, Sigrist; Henry.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Müller; Joly, Manix Landry, Formenton; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, Kostner, De Luca; Lukas Landry.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (krank), Andrighetto, Gruber (beide verletzt) und Hrubec (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Grassi (verletzt) und Petan (überzähliger Ausländer). ZSC Lions ab 58:46 ohne Torhüter.

SCL Tigers – SCRJ Lakers 1:4

Schmutz vor Ex-Tigers-Goalie Punnenovs. Bild: keystone

SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

5726 Zuschauer. - SR Stolc/Kaukokari, Obwegeser/Bichsel.

Tore: 2. Dufner 0:1. 12. Graf (Fritz, Moy) 0:2. 38. Hofer (Rask, Honka) 0:3. 57. Björninen (Mäenalanen) 1:3. 60. (59:05) Taibel (Fritz) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Rohrbach; Strömwall.

SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Guggenheim, Erni; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Petersson, Felcman, Bachofner; Canova, Salzgeber, Lapinskis; Wagner.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Honka, Maier; Jelovac, Larsson; Kellenberger, Dufner; Fuhrer; Strömwall, Rask, Jensen; Moy, Fritz, Taibel; Lammer, Dünner, Wetter; Graf, Albrecht, Zangger; Hofer.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Allenspach, Fahrni, Paschoud, Petrini, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Capaul (krank) und Pilut (verletzt). SCL Tigers von 56:48 bis 59:05 ohne Torhüter.

Die Tabelle

