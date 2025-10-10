Hochnebel11°
EHC Kloten: Fans und Klub einigen sich – Boykott aufgehoben

Kloten Fans auf den Stehplaetzen unterstuetzen ihre Mannschaft waehrend dem Eishockey-Meisterschaftsspiel der National League zwischen den Teams EHC Kloten und SC Bern am Freitag, 20. September 2024, ...
Die aktive Fanszene von Kloten wird bei den Heimspielen wieder vor Ort sein.Bild: keystone

«Fehler sind auf beiden Seiten passiert»: Klotener Fankurve beendet ihren Boykott

Der Verein und die Anhänger des EHC Kloten haben sich versöhnt. Nach wochenlangem Boykott wird die aktive Fanszene «Stehplätz Schluefweg» in Zukunft an den Heimspielen wieder für Stimmung sorgen.
10.10.2025, 10:5410.10.2025, 10:54

Seit Beginn der neuen Saison boykottierte die Gruppe «Stehplätz Schluefweg» die Heimspiele des eigenen Vereins. Während auswärts weiterhin für Support gesorgt wurde, war die aktive Fanszene an den Heimspielen nicht vor Ort. Der Verein und die Fans hatten sich zerstritten.

Nun haben sich die Verantwortlichen der beiden Parteiein zusammengesetzt und auch wieder versöhnt. Auf der eigenen Website veröffentlichten die Fans zusammen mit dem Verein eine Stellungnahme: «Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen des EHC Kloten und den ‹Stehplätz Schluefweg› haben gezeigt: Wir alle wollen in die gleiche Richtung gehen. Wir glauben daran, dass wir zusammen mehr bewegen können.»

Die Kurven Fans des EHC Kloten verweigern die Unterstutzung fuer ihr Team waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und HC Ajoie am ...
Zuletzt war der Heimsektor weniger gut besucht.Bild: keystone

Die Details zum Gespräch werden geheim gehalten, aber beide Seiten zeigen sich einsichtig: «Fehler sind auf beiden Seiten passiert. Doch Kloten ist Familie. Manchmal verstritten, manchmal herausgefordert – aber immer verbunden. Aus dieser Situation wollen wir wachsen und gestärkt hervorgehen.»

Die Fans sorgten vor der Saison für negative Schlagzeilen. Bei einem Vorbereitungsturnier in Bozen attackierten etwa 60 vermummte Fans des EHCK einheimische Anhänger. Laut verschiedenen Berichten randalierten die Klotener Anhänger im Hotel weiter und wurden von einer Sondereinheit der Polizei zur Schweizer Grenze eskortiert.

Kloten-Fans im Streit mit dem Verein: Nun wird im Schluefweg der Support eingestellt

Daraufhin verhängte der Verein ein Verbot von Fanmaterial für die ersten zwei Heimspiele. Die Fans reagierten mit zwei Stellungnahmen, in welchen auch der Boykott angekündigt wurde. Während der Abwesenheit beim National-League-Team besuchten die EHCK-Anhänger dafür ein Spiel der U18-Junioren.

Fans und Verein wollen den Fokus nun auf das positive legen und setzen auf einen vertrauensvollen und regelmässigen Austausch. Bereits am Samstag steht das nächste Heimspiel an. Leader Davos ist im Schluefweg zu Gast. Kloten steht aktuell auf dem achten Platz. (riz)

