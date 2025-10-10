Philipp Kuraschev (96) konnte bei seinem ersten Saisonspiel überzeugen. Bild: keystone

Kurashev trifft als einziger Schweizer + Josi punktet beim Comeback + Devils verlieren

Die Schweizer NHL-Spieler gehen in der Nacht auf Freitag fast ausnahmslos ans Werk. Als Torschütze tut sich Philipp Kuraschev hervor, Roman Josi lässt sich einen Assists gutschreiben.

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 3:4 n.V.

Philipp Kurashev: 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, TOI 19:38

Akria Schmid: 20 Paraden, 87 Prozent Fangquote



Die San Jose Sharks mit dem Neuzugang Philipp Kuraschev verpassten gegen die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid mit der 3:4 Niederlage nach Verlängerung den Saisoneinstand nach Mass. Von den Buchmachern als klarer Aussenseiter deklariert, fehlten den Sharks zum Coup nur anderthalb Minuten, nach dem Kuraschev zu Beginn des Schlussdrittels das 3:2 erzielte hatte.

Der Berner lenkte einen Weitschuss entscheidend ab, Schmid musste den Puck zwischen den Schonern hindurch passieren lassen. Die Knights wendeten die Partie mit Toren in der 59. Minute und der zweiten Minute der Overtime. Reilly Smith entschied das Spiel nach einem Fehler von Sharks-Goalie Alex Nedeljkovic.

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 2:1

Roman Josi: 1 Assist, 2 Schüsse, 5 Blocks, TOI: 22:51

Captain Roman Josi liess sich beim 2:1-Sieg der Nashville Predators über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Der Berner stand in der Powerplay-Formation, die im Schlussdrittel den Siegtreffer schoss. Ryan o'Reilly war für den Treffer verantwortlich.

Es war das erste Pflichtspiel für Josi seit Ende Februar. Der Verteidiger stand bereits wieder über zwanzig Minuten auf dem Eis.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 6:3

Nico Hischier: 1 Schuss, 5 Blocks, TOI 18:42

Timo Meier: 5 Schüsse, 6 Cheks, TOI: 19:37

Jonas Siegenthaler: 1 Block, TOI: 19.00

Mit einer Niederlage hingegen startete New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in die Saison. Auswärts gegen die Carolina Hurricanes verloren die Devils 3:6. Bei den Canes gab es mit K'Andre Miller und Seth Jarvis gleich zwei Doppeltorschützen. Die Schweizer blieben ohne Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg Jets – Dallas Stars 4:5

Nino Niederreiter: 4 Schüsse, 4 Chekcks, TOI: 15:07

Lian Bichsel: 1 Schuss, 1 Block, 3 Checks, TOI 13:14



Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter verloren gegen die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel 4:5. Im letzten Drittel ging in Winnipeg richtig die Post ab.

Die Stars trafen innerhalb von weniger als dreieinhalb Minuten dreimal und führten vorentscheidend mit 5:1. Auch dank zwei Toren in Unterzahl konnten die Jets nochmals hoffen, schafften den Ausgleich aber nicht mehr.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

St. Louis Blues – Minnesota Wild 0:5

Pius Suter: 1 Schuss, 1 Check, TOI: 18:11

Die St. Louis Blues mit Pius Suter verzeichneten einen veritablen Fehlstart. Trotz der Favoritenrolle verloren sie das Heimspiel gegen Minnesota Wild gleich 0:5. Wild-Superstar Kirill Kaprizov liess sich gleich drei Assists gutschreiben.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay Lightnings – Ottawa Senators 4:5



J.J: Moser: Gesperrt

Janis Moser von den Tampa Bay Lightnings war wegen eines Bandenchecks gegen Jesper Boqvist von den Florida Panthers im Vorbereitungsspiel vom vergangenen Samstag gesperrt. Der Bieler musste zuschauen, wie sein Team den Sieg aus der Hand gab und als Favorit letztlich 4:5 gegen die Ottawa Senators verlor. (riz/sda)