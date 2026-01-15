Biel setzt sich in der Verlängerung gegen Ambri durch

Der EHC Biel gewinnt das einzige National-League-Spiel vom Donnerstag gegen Ambri-Piotta in der Verlängerung mit 3:2.

Beim 3:2 Sieg von Biel gegen Ambri in der Verlängerung machte schliesslich wohl ein Foul von Jesse Zgraggen 25 Sekunden vor Schluss den Unterschied.

Der Spieler von Ambri-Piotta musste wegen Beinstellen für zwei Minuten vom Eis - Biel agierte also sowohl in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit, als auch in der Verlängerung, in Überzahl.

Das zahlte sich aus. Die Gastgeber erzielten dank Linus Hultström nach zwei Minuten in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 3:2. Bereits zuvor war Biel zwei Mal in Führung gegangen. Im ersten Drittel, und im zweiten. Ambri war es jedoch zweimal gelungen, auszugleichen.

Nach dem Sieg von Biel liegt der Klub in der Liga mit 51 Punkten auf dem 11. Platz. Ambri steht mit fünf Zählern weniger auf dem 13. Rang.

Linus Hultstroem (r.) jubelt nach seinem Tor zum 3-2 mit Lias Andersson. Bild: keystone

Biel - Ambri-Piotta 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

5817 Zuschauer. - SR Borga/Hungerbühler, Francey/Bichsel. - Tore: 7. Kneubuehler 1:0. 27. Tierney (Miles Müller) 1:1. 33. Cajka (Sylvegard) 2:1. 45. Isacco Dotti 2:2. 62. Hultström (Sylvegard, Andersson/Powerplaytor) 3:2. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Hofer; DiDomenico.

Biel: Säteri; Hultström, Blessing; Burren, Zryd; Dionicio, Stampfli; Bichsel; Sylvegard, Cajka, Andersson; Sallinen, Haas, Hofer; Kneubuehler, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Christen, Sever; Cattin.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Zgraggen; Dario Wüthrich, Bachmann; Isacco Dotti; Joly, De Luca, Miles Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Bürgler, Heim, Formenton; Grassi, Kostner, Manix Landry; Lukas Landry.

Bemerkungen: Biel ohne Nicolas Müller (verletzt) und Huuhtanen (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Pestoni (verletzt), Philip Wüthrich (krank) und Cajkovsky (überzähliger Ausländer). (sda)