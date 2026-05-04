Roman Josi wird die Schweiz auch an der Heim-WM als Captain anführen. Bild: keystone

Josi und Niederreiter bestätigen Heim-WM-Teilnahme: «Können es kaum erwarten»

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Die Schweizer Eishockey-Nati erhält prominente Unterstützung aus der NHL. Wie erwartet stossen Roman Josi und Nino Niederreiter in der vorletzten Vorbereitungswoche vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz zum Team. Dies bestätigten die beiden in einem Instagram-Post des Schweizerischen Eishockeyverbands. Beide zeigten sich voller Vorfreude auf die Heim-WM, wo sie ein «Riesenfest» erwarten.

Das sagt Roman Josi: «Ich freue mich riesig, bald zum Team zu stossen, und auf die Heim-WM. Es ist ein riesiges Privileg, eine WM vor unseren unglaublichen Fans zu spielen. Es wird ein Riesenfest und wir können es kaum erwarten!»

Das sagt Nino Niederreiter: «Ich freue mich riesig auf die Heim-WM und ich hoffe, dass es ein Riesenfest wird! Wir werden alles geben, um euch stolz zu machen.»

Josi (Nashville) und Niederreiter (Winnipeg) haben die NHL-Playoffs mit ihren Teams beide verpasst. Bisher war aus der besten Eishockeyliga der Welt nur Pius Suter eingerückt. In Nico Hischier, Timo Meier und wahrscheinlich auch Janis Moser, der in der Nacht auf den heutigen Montag aus den Playoffs ausgeschieden ist, dürften weitere NHL-Stars das Team von Trainer Jan Cadieux verstärken. Wer das Vorbereitungscamp für Josi und Niederreiter verlassen muss, ist noch nicht bekannt. Das neue Aufgebot dürfte am heutigen Montag bekannt gegeben werden.