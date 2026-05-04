Josi und Niederreiter bestätigen Heim-WM-Teilnahme: «Können es kaum erwarten»
Die Schweizer Eishockey-Nati erhält prominente Unterstützung aus der NHL. Wie erwartet stossen Roman Josi und Nino Niederreiter in der vorletzten Vorbereitungswoche vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz zum Team. Dies bestätigten die beiden in einem Instagram-Post des Schweizerischen Eishockeyverbands. Beide zeigten sich voller Vorfreude auf die Heim-WM, wo sie ein «Riesenfest» erwarten.
Das sagt Roman Josi:
Das sagt Nino Niederreiter:
Josi (Nashville) und Niederreiter (Winnipeg) haben die NHL-Playoffs mit ihren Teams beide verpasst. Bisher war aus der besten Eishockeyliga der Welt nur Pius Suter eingerückt. In Nico Hischier, Timo Meier und wahrscheinlich auch Janis Moser, der in der Nacht auf den heutigen Montag aus den Playoffs ausgeschieden ist, dürften weitere NHL-Stars das Team von Trainer Jan Cadieux verstärken. Wer das Vorbereitungscamp für Josi und Niederreiter verlassen muss, ist noch nicht bekannt. Das neue Aufgebot dürfte am heutigen Montag bekannt gegeben werden.
Verteidiger: David Aebischer, Tim Berni, Giancarlo Chanton, Dominik Egli, Tobias Geisser, Fabian Heldner,
Dean Kukan, Simon Le Coultre, Romain Loeffel, Christian Marti.
Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Gaëtan Haas, Fabrice Herzog,
Grégory Hofmann, Ken Jäger, Denis Malgin, Dario Meyer, Tyler Moy, Damien Riat, Théo Rochette, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey, Sven Senteler, Pius Suter, Calvin Thürkauf.