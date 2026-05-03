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Bundesliga: Gladbach und Mainz schaffen Klassenerhalt

Haris Tabakovic Borussia Moenchengladbach, 15 und Rocco Reitz Borussia Moenchengladbach, 27 bejubeln das Tor zum 1:0. Borussia Moenchengladbach vs. Borussia Dortmund, Fussball, 1. Bundesliga, 32. Spie ...
Gladbach siegt im Borussen-Duell mit dem BVB dank Haris Tabakovic.Bild: IMAGO/Eibner

Gladbach und Mainz schaffen Klassenerhalt +++ ManUnited zurück in der Königsklasse

03.05.2026, 19:3003.05.2026, 19:47
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

St. Pauli – Mainz 1:2

Urs Fischer hat den Klassenerhalt mit Mainz in der drittletzten Runde der Bundesliga gesichert. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei St. Pauli beträgt der Vorsprung auf die auf dem Relegationsplatz klassierten Hamburger elf Punkte.

Es ist eine weitere Erfolgsgeschichte von Urs Fischer als Bundesliga-Trainer. Der 60-jährige Zürcher hat sich zwischen 2018 und 2023 bei Union Berlin Kultstatus erarbeitet, mit dem Aufstieg, dem souveränen Klassenerhalt bis hin zur Champions-League-Teilnahme.

In Mainz übernahm Fischer den Trainerposten von Bo Henriksen Anfang Dezember. Damals war der Klub mit sechs Punkten aus 13 Spielen Schlusslicht der Bundesliga. Beeindruckend schnell brachte er die Mannschaft um den Schweizer Captain Silvan Widmer wieder auf Kurs. Unter ihm kassierten die Mainzer bis Mitte April nur zwei Niederlagen. Erst in den letzten Wochen harzte es etwas mit vier sieglosen Spielen und dem Out im Viertelfinal der Conference League gegen Strasbourg.

Am Sonntag fand Mainz zurück zum Siegen. Phillip Tietz und Phillipp Mwene nach Vorlage von Widmer schossen die Tore der Gäste schon in der ersten Halbzeit. Für St. Pauli, das erst in der Schlussphase zum Anschlusstreffer kam, bedeutet die Niederlage, dass der Klassenerhalt, wenn überhaupt, wohl nur noch über die Relegationsspiele zu schaffen ist.

St. Pauli - Mainz 05 1:2 (0:2)
Tore: 6. Tietz 0:1. 40. Mwene 0:2. 87. Ceesay 1:2.
Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 77.).

Gladbach – Dortmund 1:0

Auch Nico Elvedi mit Borussia Mönchengladbach ist die letzten Abstiegssorgen losgeworden und gleichzeitig zu einem Prestigesieg gekommen. Dank eines späten Tores von Haris Tabakovic feierten die Gladbacher im Borussen-Derby einen 1:0-Heimsieg gegen Gregor Kobels Dortmund.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)
54'042 Zuschauer.
Tor: 88. Tabakovic 1:0.
Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi. Borussia Dortmund mit Kobel.

Premier League

Manchester United – Liverpool 3:2

Manchester United spielt in der nächsten Saison wieder in der Champions League. Der 20-fache Meister sichert sich die Rückkehr in die Königsklasse in der 35. Runde der Premier League mit dem 3:2-Heimsieg gegen Liverpool.

Nach zwei Jahren Absenz feierte Manchester United den Sprung zurück unter die besten Mannschaften Europas auf die schönste Art: mit einem Sieg gegen den Erzrivalen und Co-Rekordmeister. In der 79. Minute gelang dem Eigengewächs Kobbie Mainoo der Siegtreffer.

Zuvor hatte Liverpool durch Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo einen 0:2-Pausenrückstand wettgemacht. Die ersten zwei Tore Manchester Uniteds hatten Matheus Cunha und Benjamin Sesko in der Startviertelstunde geschossen. (abu/sda)

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