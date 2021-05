Tschechien schafft spektakuläre Wende gegen Schweden – Finnland bodigt Italien souverän

Ab Dienstag mit Zuschauern

Die Eishockey-WM in Riga bleibt keine Geister-WM. Ab Dienstag dürfen Zuschauer in die Hallen. Aber ob die Fans auch Schweden noch sehen werden, erscheint mehr als fraglich.



Die lettische Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass ab nächstem Dienstag (1. Juni) geimpfte oder genesene Zuschauer zugelassen werden: 2660 Zuschauer in der grossen Arena, 1058 im kleineren Olympic Sports Centre, in dem die Schweiz die Vorrunde spielt.



Die Regierung folgt mit diesem Beschluss dem Parlament, das die Zulassung von Zuschauern verlangt hatte – obwohl Lettland eine der höchsten Infektionsraten in Europa aufweist.