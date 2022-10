Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Chris McSorley verspielt Lugano eine Führung gegen den HCD. Bild: keystone

Lugano verliert nach Trainerwechsel + Lausanne führt Zug vor + Ambri siegt weiter

Lugano – Davos 2:3

Auch ohne Trainer Chris McSorley verliert der HC Lugano. Trotz langer Zweitore-Führung unterliegen die Tessiner dem HC Davos zuhause 2:3.

Es hätte ein märchenhafter Einstand für Luganos neuen Coach Luca Gianinazzi sein können. Am Tag, als sich die Vereinsführung von Chris McSorley getrennt hatte, führten die Tessiner gegen Davos bis zur 44. Minute 2:0. Dann wendeten die Bündner mit drei Treffern in 13 Minuten das Blatt. Lugano blieb im vierten Heimspiel in Folge ohne Punkt.

Der neue Mann an der Bande: Luca Gianinazzi ersetzt Chris McSorley – vorerst. Bild: keystone

Lugano - Davos 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

5116 Zuschauer. SR Stolc (SVK)/Borga, Altmann/Kehrli.

Tore: 9. Alatalo (Granlund/Powerplaytor) 1:0. 22. Zanetti (Riva, Herburger) 2:0. 44. Knak 2:1. 55. Stransky (Corvi, Nordström) 2:2. 57. Rasmussen (Bristedt, Schmutz) 2:3.

Strafen: je 5-mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Granlund; Stransky.

Lugano: Koskinen; Alatalo, Mirco Müller; Kaski, Riva; Wolf, Guerra; Näser; Fazzini, Arcobello, Granlund; Connolly, Thürkauf, Morini; Zanetti, Herburger, Bennett; Vedova, Cortiana, Gerber; Stoffel.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Fora, Dahlbäck; Dominik Egli, Paschoud; Barandun; Ambühl, Corvi, Nordström; Stransky, Rasmussen, Bristedt; Wieser, Prassl, Nussbaumer; Schmutz, Chris Egli, Knak.

Bemerkungen: Lugano ohne Andersson, Carr, Marco Müller, Patry, Walker (alle verletzt) und Josephs (überzähliger Ausländer). Lugano ab 59:03 ohne Torhüter.

Lausanne – Zug 5:1

Ein anderer Trainer zog den Kopf vielleicht gerade noch aus der Schlinge: Lausannes John Fust. In vier Heimspielen hatte sein Team noch keinen Punkt geholt – bis der Meister Zug in der Vaudoise Arena in Geberlaune seine Aufwartung machte und mit 1:6 unterging. Zug verlor zum dritten Mal in Folge und kassierte in diesen drei Partien nicht weniger als 15 Gegentore.

Eine deutliche Angelegenheit: Lausanne führt den EV Zug vor. Bild: keystone

Lausanne - Zug 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

5815 Zuschauer. SR Wiegand/Mollard, Burgy/Meusy.

Tore: 29. Bozon (Audette) 1:0. 35. Sekac (Kovacs, Riat/Powerplaytor) 2:0. 37. Riat (Sekac) 3:0. 39. Jäger (Salomäki) 4:0. 47. Gernat (Kovacs, Sekac/Powerplaytor) 5:0. 50. Hofmann (Klingberg) 5:1. 60. (59:45) Fuchs (Sekac) 6:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5-mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Kovacs; Kovar.

Lausanne: Punnenovs; Heldner, Frick; Gernat, Genazzi; Jelovac, Marti; Sidler, Hügli; Riat, Fuchs, Sekac; Kovacs, Jäger, Salomäki; Bozon, Audette, Kenins; Almond, Emmerton, Pedretti.

Zug: Hollenstein; Geisser, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Gross; Simion, Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Martschini, O'Neill, Cehlarik; Klingberg, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.

Bemerkungen: Lausanne ohne Glauser, Krakauskas und Raffl (alle verletzt), Zug ohne Suri (verletzt).

Ambri – Langnau 5:3

Glänzend in Form ist der zweite Tessiner Verein. Beim 5:3 gegen die SCL Tigers feierte Ambri-Piotta den vierten Sieg in Serie und stiess auf den 2. Platz vor.

André Heim und Ambri-Piotta reiten weiter auf der Erfolgswelle. Bild: keystone

Ambri-Piotta - SCL Tigers 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

6344 Zuschauer. SR Stricker/Hungerbühler, Obwegeser/Schlegel.

Tore: 6. Schmutz (Rohrbach, Pesonen) 0:1. 12. (11:47) Heim (Burren) 1:1. 13. (12:19) Hofer (Pestoni, Spacek) 2:1. 25. (24:08) Heim (Pestoni, Burren/Powerplaytor) 3:1. 26. (25:21) Hofer (Pestoni, Spacek) 4:1. 38. Lapinskis (Sturny) 4:2. 49. Michaelis (Diem, Saarela/Powerplaytor) 4:3. 60. (59:29) Spacek (Pestoni) 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2-mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Saarijärvi.

Ambri-Piotta: Conz; Virtanen, Fischer; Fohrler, Zaccheo Dotti; Zündel, Burren; Wüthrich; Pestoni, Spacek, Hofer; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Zwerger, Shore, Chlapik; Grassi, Kostner, McMillan; Trisconi.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Schilt; Huguenin, Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Lapinskis; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti und Heed (beide verletzt). SCL Tigers von 57:39 bis 59:29 ohne Torhüter.

Ajoie – Servette 2:3 n. V.

Fünf Punkte vor ihnen liegt Genève-Servette, das dank eines 3:2 nach Verlängerung bei Ajoie zum achten Erfolg hintereinander kam.

In der Verlängerung setzt sich Servette durch. Bild: keystone

Ajoie - Genève-Servette 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

4144 Zuschauer. SR Hürlimann/Urban (AUT), Wolf/Urfer.

Tore: 34. Praplan (Filppula, Le Coultre/Powerplaytor) 0:1. 39. Devos (Gauthier/Powerplaytor) 1:1. 50. Brennan (Hazen, Devos) 2:1. 55. Filppula (Jacquemet, Winnik) 2:2. 61. (60:22) Tömmernes (Winnik/Powerplaytor) 2:3.

Strafen: 5-mal 2 Minuten plus Spieldauer () gegen Ajoie, 4-mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Devos; Filppula.Ajoie: Ciaccio; Gauthier-Leduc, Pilet; Thiry, Brennan; Birbaum, Hauert; Pouilly; Bakos, Gauthier, Bozon; Hazen, Devos, Romanenghi; Sciaroni, Frossard, Schmutz; Arnold, Macquat, Vouillamoz; Kohler.Genève-Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Jacquemet, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Chanton; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Pouliot, Rod; Hartikainen, Richard, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs.

Bemerkungen: Ajoie ohne Ian Derungs, Fey, Garessus, Huber (alle verletzt), Kessi (gesperrt) und Asselin (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Cavalleri und Vatanen (beide verletzt).

Biel – Kloten 6:2

Am anderen Ende der Tabelle bleibt der Aufsteiger Kloten. Er verlor in Biel 2:6 und damit im neunten Spiel zum achten Mal.

Nächste klare Niederlage für Kloten: Biels Mike Künzle (m.) trifft doppelt. Bild: keystone

Biel - Kloten 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

5256 Zuschauer. SR Hebeisen/Kohlmüller (GER), Steenstra (CAN)/Duc.

Tore: 7. Forster (Yakovenko) 1:0. 25. Künzle (Delémont) 2:0. 36. Faille 2:1. 39. Künzle 3:1. 46. (45:03) Haas 4:1. 47. (46:29) Ang (Powerplaytor) 4:2. 48. (47:35) Hofer (Haas) 5:2. 56. Kessler (Yakovenko, Grossmann) 6:2.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Biel, 2-mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Sallinen; Ang.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont, Stampfli; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Reinhard; Hischier, Cunti, Künzle; Bärtschi, Schläpfer, Tanner.

Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Randegger, Peltonen; Nodari, Capaul; Kindschi, Steiner; Simic, Aaltonen, Marchon; Ang, Faille, Schreiber; Bougro, Ruotsalainen, Obrist; Altorfer, Lindemann, Spiller.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Froidevaux, Olofsson und Rytz (alle krank), Kloten ohne Kellenberger, Loosli und Meyer (alle verletzt). Kloten von 17:20 bis 17:39 ohne Torhüter.

Tabelle

(nih/sda)