Antonin Kinsky erlebt einen Abend zum Vergessne. Bild: keystone

Tottenhams Goalie-Debakel – Bayern deklassieren Atalanta – Barça mit spätem Ausgleich

Bayern München macht mit einem Kantersieg schon im Achtelfinal-Hinspiel den entscheiden Schritt Richtung nächste Runde. Auch Atlético Madrid ist auf gutem Weg. Mehr Arbeit wartet noch auf Liverpool und Barcelona.

Atalanta – Bayern 1:6

Auch ohne Harry Kane kann Bayern München eine Torflut auslösen. Das 6:1 bei Atalanta Bergamo sah der englische Stürmer wegen einer noch nicht komplett ausgestandenen Wadenprellung von der Ersatzbank aus. Josip Stanisic, Michael Olise und Serge Gnabry sorgten in den ersten 25 Minuten für die vorentscheidende 3:0-Führung.

Stanisic trifft zum 0:1 für die Bayenr. Video: SRF

Olise und Gnabry sorgen früh für klare Verhältnisse. Video: SRF

Die Italiener, die auf dem Weg in die Achtelfinals Borussia Dortmund im eigenen Stadion mit 4:1 deklassiert hatten, waren gegen den Bundesliga-Leader chancenlos. Nicolas Jackson, der Ersatz von Kane als Mittelstürmer, Olise mit seinem zweiten Tor und Jamal Musiala erhöhten nach der Pause das Skore. Atalanta, der letzte italienische Vertreter im Wettbewerb, traf in der Nachspielzeit zum 1:6.

Die Bayern zünden auswärts in Bergamo ein Feuerwerk. Bild: keystone

Atalanta Bergamo - Bayern München 1:6 (0:3)

SR Eskas (NOR).

Tore: 12. Stanisic 0:1. 22. Olise 0:2. 25. Gnabry 0:3. 52. Jackson 0:4. 64. Olise 0:5. 67. Musiala 0:6. 93. Pasalic 1:6.

Atlético Madrid – Tottenham 5:2

Weil Tottenham zuletzt fünfmal in Folge verloren hatte, entschied sich Trainer Igor Tudor für einen Goaliewechsel. Dieser ging komplett schief und war zu einem grossen Teil verantwortlich für das 2:5 bei Atlético Madrid.

Die Horror-Minuten von Kinsky. Video: SRF

Dem jungen Tschechen Antonin Kinsky, der seit Oktober keine Partie mehr bestritten hatte, unterliefen in der Startviertelstunde zwei Fehler mit dem Ball am Fuss, die zum 0:1 von Marcos Llorente und zum 0:3 von Julian Alvarez führten. Dazwischen traf Antoine Griezmann nach einem Patzer, den Kinskys Vorderleute zu verantworten hatten.

Noch ein fataler Ausrutscher bei Tottenham. Video: SRF

Der Europa-League-Sieger aus London gab ein blamables Bild ab. Die ersten Konsequenzen hatte Kinsky zu tragen, dessen Champions-League-Debüt kurz nach Ablauf der Startviertelstunde bereits zu Ende ging. Der bedauernswerte Keeper aus Prag, der vor einem Jahr für gut 15 Millionen Franken zu Tottenham gestossen war, musste der eigentlichen Nummer 1, Guglielmo Vicario, Platz machen. Mit ihm hielt sich der Schaden dann in Grenzen.

Atletico nimmt ein gutes Polster ins Rückspiel. Bild: keystone

Atlético Madrid - Tottenham Hotspur 5:2 (4:1)

SR Gözübüyük (NED).

Tore: 6. Llorente 1:0. 14. Griezmann 2:0. 15. Alvarez 3:0. 22. Le Normand 4:0. 26. Porro 4:1. 55. Alvarez 5:1. 76. Solanke 5:2.

Newcastle – Barcelona 1:1

Der FC Barcelona verhinderte die Auswärtsniederlage in Newcastle in letzter Sekunde. Lamine Yamal traf in der 96. Minute mit einem Penalty zum 1:1-Schlussstand und sorgte für Ernüchterung im St. James' Park. Das Heimteam war in der 86. Minute durch Harvey Barnes verdient in Führung gegangen. Fabian Schär fehlte den Engländern weiterhin wegen einer Knöchelverletzung.

Dieses Tor von Harvey Barnes reicht Newcastle nicht zum Sieg. Video: SRF

Newcastle United - FC Barcelona 1:1 (0:0)

SR Guida (ITA).

Tore: 86. Barnes 1:0. 96. Lamine Yamal (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt).

Galatasaray – Liverpool 1:0

Der FC Liverpool geht mit einem Handicap nächste Woche ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Die Engländer verlieren auswärts gegen Galatasaray Istanbul mit 0:1.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Galatasaray Istanbul, das in der Heimat die Meisterschaft anführt, bestätigte seine ausserordentliche Heimstärke. Mario Lemina sorgte in der 7. Minute für den 1:0-Siegtreffer. Bereits in der Ligaphase hatten die Türken den FC Liverpool mit 1:0 bezwungen. Von den letzten 46 Heimspielen gewann Galatasaray 33 und verlor nur zwei.

Mario Lemina (Mitte) schoss Gala ins Glück. Bild: keystone

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1:0 (1:0)

SR Gil Manzano (ESP).

Tor: 7. Lemina 1:0. (abu/sda)