Deutschland feiert 5. Sieg in Serie – Briten unterliegen Lettland

Gruppe A

Kasachstan – Deutschland 4:5

Deutschland setzte sich an der WM in Finnland gegen Kasachstan 5:4 durch und feierte den fünften Sieg in Serie. Die DEB-Auswahl drehte ein 1:2 (16.) in ein 4:2 (26.), musste dann aber nach je einem Gegentor kurz vor und kurz nach der zweiten Pause den Ausgleich hinnehmen. Das 5:4 von Yasin Ehliz (48.) bedeutete dann aber die Entscheidung. Die Deutschen sind am Dienstag um 11.20 Uhr der letzte Vorrundengegner der Schweiz.

Derweil blieben die Kasachen nach der vierten Niederlage mit einem Tor Unterschied punktelos. Dennoch können sie mit einem Sieg gegen Italien, das bisher einen Zähler geholt hat, den Verbleib in der Top-Division nach wie vor sichern.

Kasachstan - Deutschland 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Helsinki. - 3124 Zuschauer. - SR Hansen/Öhlund (NOR/SWE), Beresford/Nittyla (GBR/FIN).

Tore: 3. Startschenko 1:0. 5. Jonas Müller (Bittner, Karachun) 1:1. 16. (15:46) Petuchow (Assetow, Daniyar) 2:1. 17. (16:10) Pföderl (Seider) 2:2. 19. Fischbuch (Wagner, Seider) 2:3. 26. Reichel (Gawanke, Noebels/Ausschlüsse Assetow, Sawizki) 2:4. 40. (39:29) Akolsin (Startschenko, Daniyar) 3:4. 41. (40:38) Michailis (Sagadejew, Metalnikow) 4:4. 48. Ehliz (Wissmann, Bittner) 4:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kasachstan, 2mal 2 Minuten gegen Deutschland.

Gruppe B

Grossbritannien – Lettland 3:4

Auch in der Gruppe B in Tampere entscheidet am Montag ein Direktduell über den Absteiger: Österreich gegen Grossbritannien. Die Briten unterlagen Lettland nach einer 3:1-Führung mit 3:4 und liegen weiterhin drei Punkte hinter den Österreichern, die an der Bande mit Roger Bader und Arno Del Curto auf Schweizer Know-how zählen können.

Grossbritannien - Lettland 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Tampere. - 4860 Zuschauer. - SR Dehaen/MacFarlane (FRA/USA), Seewald/Synek (AUT/SVK).

Tore: 6. Perlini (Myers, Neilson/Ausschluss Weinbergs) 1:0. 13. Neilson (Hook, Jones) 2:0. 25. Batna (Jelisejews, Cukste) 2:1. 27. Hook (O'Connor, Batch) 3:1. 35. Jaks (Roberts Bukarts, Dzierkals) 3:2. 52. Rikards Bukarts (Dzierkals, Robert Bukarts/Ausschluss Ehrhardt) 3:3. 54. Dserins (Dsierkals, Cukste/Ausschluss Phillips) 3:4.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Grossbritannien, 5mal 2 Minuten gegen Lettland. (abu/sda)