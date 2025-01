Fiala gewinnt Duell mit Devils-Schweizern deutlich

Die Los Angeles Kings fügen den New Jersey Devils die dritte Niederlage in Folge zu. Beim 3:0 kommen vier Schweizer zum Einsatz, die auch wegen eines aberkannten Treffers ohne Punkte bleiben.

In der 33. Minute schien Timo Meier den 1:1-Ausgleich für die Gäste aus New Jersey erzielt zu haben. Der 28-jährige Ostschweizer kam nach einem Abpraller an den Puck und versenkte ihn aus der Drehung im Tor. Doch der Jubel wurde durch eine «Coach’s Challenge» unterbrochen. Die Trainer der Kings hatten vor Meiers Schuss eine Goaliebehinderung gesehen, was die Schiedsrichter nach Ansicht der Videobilder bestätigten.

Im Duell mit Jesper Bratt hat Kevin Fiala das Nachsehen – doch am Ende ist es sein Team, das triumphiert. Bild: keystone

Im Schlussdrittel erzielte der von der Strafbank zurückgekehrte Quinton Byfield nach schöner Vorarbeit das 2:0 für die heimischen Kings, die kurz darauf mit einem «Empty Netter» alles klar machten. Damit feierte von den vier Schweizern einzig Kevin Fiala. Auf der Gegenseite gingen Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auch beim dritten Gastspiel in Folge leer aus.

Auf ihrer Auswärtstour treten die «Swiss Devils» als nächstes bei den San Jose Sharks an. Die Sharks erlebten bisher eine Saison zum Vergessen, feierten im ersten Aufeinandertreffen mit den Devils jedoch einen 1:0-Erfolg. (sda/con)