Damit du kein Spiel verpasst – alle Infos zum Spengler Cup 2025
Zum Ende des Jahres wird in Davos noch einmal Eishockey gespielt. Am Stephanstag beginnt der Spengler Cup.
Titelverteidiger ist der HC Fribourg-Gottéron, der den Final 2024 gegen den deutschen Vertreter Straubing Tigers klar gewinnen konnten.
Alles, was du zum diesjährigen Spengler Cup wissen willst, erfährst du hier.
Die Teams
HC Davos
Letztes Jahr unterlag der HCD in einem spektakulären Halbfinal dem späteren Sieger Fribourg-Gottéron. Und dieses Jahr? Wenn die Bündner so spielen wie heuer in der Liga, dann muss mit Davos gerechnet werden. Mit einem Sieg beim Turnier wäre das Team von Trainer Josh Holden wieder alleiniger Rekordsieger.
HC Fribourg-Gottéron
Fribourg schlug letzten Jahr im Final die Straubing Tigers klar mit 7:2 und holten sich so den ersten Titel der Klubgeschichte. Nun kehren die «Drachen» mit einem Ziel zurück nach Davos: die Titelverteidigung.
Team Canada
Der letzte Titelgewinn von Team Canada datiert aus dem Jahr 2019. Für die Kanadier eine ungewöhnlich lange Durststrecke. Platzt dieses Jahr der Knoten?
IFK Helsinki
Zum fünften Mal sind die Finnen Gast beim Spengler Cup, das letzte Mal spielte IFK Helsinki 2022 mit. Damals ging es ohne einen Sieg wieder nach Hause.
HC Sparta Prag
Ebenfalls schon häufiger in Davos mit dabei war Sparta Prag. Die Tschechen konnten das Turnier bereits zwei Mal gewinnen, allerdings ist das schon eine Ewigkeit her (1962 und 1963). Für Prag ist es die insgesamt 11. Spengler-Cup-Teilnahme.
U.S. Collegiate Selects
Zum ersten Mal in der Geschichte des Spengler Cups tritt eine Auswahl von College-Hockeyspielern aus den USA beim Turnier in Davos an.
Die Gruppen
Gruppe Cattini
- Team Canada
- HC Davos
- U.S. Collegiate Selects
Gruppe Torriani
- HC Fribourg-Gottéron
- HC Sparta Prag
- IFK Helsinki
Der Spielplan
Freitag, 26. Dezember
- Spiel 1: Fribourg vs. Sparta Prag (15.10 Uhr)
- Spiel 2: Team Canada vs. U.S. Collegiate Selects (20.15 Uhr)
Samstag, 27. Dezember
- Spiel 3: Helsinki vs. Verlierer Spiel 1 (15.10 Uhr)
- Spiel 4: Davos vs. Verlierer Spiel 2 (20.15 Uhr)
Sonntag, 28. Dezember
- Spiel 5: Sieger Spiel 1 vs. Helsinki (15.10 Uhr)
- Spiel 6: Sieger Spiel 2 vs. Davos (20.15 Uhr)
Montag, 29. Dezember
- Spiel 7: Zweiter Gruppe Torriani vs. Dritter Gruppe Cattini (15.10 Uhr)
- Spiel 8: Zweiter Gruppe Cattini vs. Dritter Gruppe Torriani (20.15 Uhr)
Dienstag, 30. Dezember
- Spiel 9: Erster Gruppe Cattini vs. Sieger Spiel 7 (15.10 Uhr)
- Spiel 10: Erster Gruppe Torriani vs. Sieger Spiel 8
Mittwoch, 31. Dezember
- Finalspiel: Sieger Spiel 9 vs. Sieger Spiel 10 (12.10 Uhr)
Der Modus
In der ersten Phase des Turniers spielen alle Mannschaften eine Qualifikationsrunde in zwei Gruppen (Round Robin – jedes Gruppenmitglied spielt gegeneinander). Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen dann ein Viertelfinalspiel (Spiel 7 und 8), um die Halbfinalisten zu ermitteln.
In der zweiten Phase des Turniers spielen die Sieger der Qualifikationsrunde ein Halbfinalspiel gegen die Sieger der Viertelfinalspiele, um die beiden Finalisten zu ermitteln. So hat jede Mannschaft mindestens drei Spiele innert fünf Tagen oder maximal fünf Spiele innert sechs Tagen zu absolvieren.
Tabelle und Punkte
Die Platzierung erfolgt gemäss der höchsten Anzahl Punkte. Sie werden wie folgt verteilt:
- Der Sieger erhält drei Punkte nach regulärer Spielzeit
- Im Falle eines Unentschiedens nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft einen Punkt
- Der Sieger in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen erhält einen weiteren Punkt
Sollten zwei oder mehrere Mannschaften dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, werden die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge angewendet:
- Höhere Anzahl Punkte in der Direktbegegnung
- Bessere Tordifferenz in den Gruppenspielen
- Höhere Anzahl Tore in den Gruppenspielen
- Falls Kriterien 1 bis 3 noch nicht zu einer Ungleichheit führen, ist die bessere Tordifferenz in den Direktbegegnungen der involvierten Mannschaften entscheidend
- Falls Kriterien 1 bis 4 noch nicht zu einer Ungleichheit führen, ist die höhere Anzahl der erzielten Tore in den Direktbegegnungen der involvierten Mannschaften entscheidend
- Fair Play: die Mannschaft mit weniger Strafminuten erhält den höheren Platz
- Losentscheid
Tickets
Noch sind Tickets für den diesjährigen Spengler Cup verfügbar. Wer sich also spontan für eine Reise nach Davos entscheidet, kann hier nachsehen, welche Tickets für welchen Match noch verfügbar sind.
Das ist der Spengler Cup
Der Spengler Cup ist das älteste internationale Hockeyturnier für Vereinsmannschaften. Die gleichnamige Siegertrophäe wurde 1923 zum ersten Mal vergeben.
Jedes Jahr nehmen sechs Mannschaften am Turnier teil. Gesetzt ist der HC Davos sowie seit 1984 das Team Canada. Seit der Erweiterung des Teilnehmerfelds auf sechs Mannschaften im Jahr 2010 kamen jeweils ein Schweizer und drei ausländische Teams hinzu.
Rekordsieger sind sowohl das Team Canada als auch der HC Davos, die beide das Turnier jeweils 16 Mal gewinnen konnten. (ome)