Fribourg gewann den Titel 2024 mit einem klaren Final-Sieg gegen die Straubing Tigers. Bild: Getty Images Europe

Damit du kein Spiel verpasst – alle Infos zum Spengler Cup 2025

Vom 26. bis 31. Dezember geht der 97. Spengler Cup in Davos über die Bühne. Auch dieses Jahr verspricht das Teilnehmerfeld attraktive Partien.

Zum Ende des Jahres wird in Davos noch einmal Eishockey gespielt. Am Stephanstag beginnt der Spengler Cup.

Titelverteidiger ist der HC Fribourg-Gottéron, der den Final 2024 gegen den deutschen Vertreter Straubing Tigers klar gewinnen konnten.

Alles, was du zum diesjährigen Spengler Cup wissen willst, erfährst du hier.

Die Teams

HC Davos

Letztes Jahr unterlag der HCD in einem spektakulären Halbfinal dem späteren Sieger Fribourg-Gottéron. Und dieses Jahr? Wenn die Bündner so spielen wie heuer in der Liga, dann muss mit Davos gerechnet werden. Mit einem Sieg beim Turnier wäre das Team von Trainer Josh Holden wieder alleiniger Rekordsieger.

HC Fribourg-Gottéron

Fribourg schlug letzten Jahr im Final die Straubing Tigers klar mit 7:2 und holten sich so den ersten Titel der Klubgeschichte. Nun kehren die «Drachen» mit einem Ziel zurück nach Davos: die Titelverteidigung.

Team Canada

Der letzte Titelgewinn von Team Canada datiert aus dem Jahr 2019. Für die Kanadier eine ungewöhnlich lange Durststrecke. Platzt dieses Jahr der Knoten?

IFK Helsinki

Zum fünften Mal sind die Finnen Gast beim Spengler Cup, das letzte Mal spielte IFK Helsinki 2022 mit. Damals ging es ohne einen Sieg wieder nach Hause.

HC Sparta Prag

Ebenfalls schon häufiger in Davos mit dabei war Sparta Prag. Die Tschechen konnten das Turnier bereits zwei Mal gewinnen, allerdings ist das schon eine Ewigkeit her (1962 und 1963). Für Prag ist es die insgesamt 11. Spengler-Cup-Teilnahme.

U.S. Collegiate Selects

Zum ersten Mal in der Geschichte des Spengler Cups tritt eine Auswahl von College-Hockeyspielern aus den USA beim Turnier in Davos an.

Die Gruppen

Gruppe Cattini

Team Canada

HC Davos

U.S. Collegiate Selects

Gruppe Torriani

HC Fribourg-Gottéron

HC Sparta Prag

IFK Helsinki

Der Spielplan

Freitag, 26. Dezember

Spiel 1: Fribourg vs. Sparta Prag (15.10 Uhr)

Fribourg vs. Sparta Prag (15.10 Uhr) Spiel 2: Team Canada vs. U.S. Collegiate Selects (20.15 Uhr)

Samstag, 27. Dezember

Spiel 3: Helsinki vs. Verlierer Spiel 1 (15.10 Uhr)

Helsinki vs. Verlierer Spiel 1 (15.10 Uhr) Spiel 4: Davos vs. Verlierer Spiel 2 (20.15 Uhr)

Sonntag, 28. Dezember

Spiel 5: Sieger Spiel 1 vs. Helsinki (15.10 Uhr)

Sieger Spiel 1 vs. Helsinki (15.10 Uhr) Spiel 6: Sieger Spiel 2 vs. Davos (20.15 Uhr)

Montag, 29. Dezember

Spiel 7: Zweiter Gruppe Torriani vs. Dritter Gruppe Cattini (15.10 Uhr)

Zweiter Gruppe Torriani vs. Dritter Gruppe Cattini (15.10 Uhr) Spiel 8: Zweiter Gruppe Cattini vs. Dritter Gruppe Torriani (20.15 Uhr)

Dienstag, 30. Dezember

Spiel 9: Erster Gruppe Cattini vs. Sieger Spiel 7 (15.10 Uhr)

Erster Gruppe Cattini vs. Sieger Spiel 7 (15.10 Uhr) Spiel 10: Erster Gruppe Torriani vs. Sieger Spiel 8

Mittwoch, 31. Dezember

Finalspiel: Sieger Spiel 9 vs. Sieger Spiel 10 (12.10 Uhr)

Der Modus

In der ersten Phase des Turniers spielen alle Mannschaften eine Qualifikationsrunde in zwei Gruppen (Round Robin – jedes Gruppenmitglied spielt gegeneinander). Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe spielen dann ein Viertelfinalspiel (Spiel 7 und 8), um die Halbfinalisten zu ermitteln.

In der zweiten Phase des Turniers spielen die Sieger der Qualifikationsrunde ein Halbfinalspiel gegen die Sieger der Viertelfinalspiele, um die beiden Finalisten zu ermitteln. So hat jede Mannschaft mindestens drei Spiele innert fünf Tagen oder maximal fünf Spiele innert sechs Tagen zu absolvieren.

Tabelle und Punkte

Die Platzierung erfolgt gemäss der höchsten Anzahl Punkte. Sie werden wie folgt verteilt:

Der Sieger erhält drei Punkte nach regulärer Spielzeit

Im Falle eines Unentschiedens nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft einen Punkt

Der Sieger in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen erhält einen weiteren Punkt

Sollten zwei oder mehrere Mannschaften dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, werden die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge angewendet:

Höhere Anzahl Punkte in der Direktbegegnung Bessere Tordifferenz in den Gruppenspielen Höhere Anzahl Tore in den Gruppenspielen Falls Kriterien 1 bis 3 noch nicht zu einer Ungleichheit führen, ist die bessere Tordifferenz in den Direktbegegnungen der involvierten Mannschaften entscheidend Falls Kriterien 1 bis 4 noch nicht zu einer Ungleichheit führen, ist die höhere Anzahl der erzielten Tore in den Direktbegegnungen der involvierten Mannschaften entscheidend Fair Play: die Mannschaft mit weniger Strafminuten erhält den höheren Platz Losentscheid

Tickets

Noch sind Tickets für den diesjährigen Spengler Cup verfügbar. Wer sich also spontan für eine Reise nach Davos entscheidet, kann hier nachsehen, welche Tickets für welchen Match noch verfügbar sind.

Das ist der Spengler Cup

Der Spengler Cup ist das älteste internationale Hockeyturnier für Vereinsmannschaften. Die gleichnamige Siegertrophäe wurde 1923 zum ersten Mal vergeben.

Das Objekt der Begierde: die Spengler-Cup-Trophäe. Bild: keystone

Jedes Jahr nehmen sechs Mannschaften am Turnier teil. Gesetzt ist der HC Davos sowie seit 1984 das Team Canada. Seit der Erweiterung des Teilnehmerfelds auf sechs Mannschaften im Jahr 2010 kamen jeweils ein Schweizer und drei ausländische Teams hinzu.

Rekordsieger sind sowohl das Team Canada als auch der HC Davos, die beide das Turnier jeweils 16 Mal gewinnen konnten. (ome)