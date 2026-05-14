An Olympia war Philipp Kurashev (l.) noch dabei – die Heim-WM wird der Stürmer verpassen. Bild: keystone

NHL-Profi Philipp Kurashev verpasst die Heim-WM

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Lange blieb unklar, ob Philipp Kurashev die Schweiz an der am morgigen Freitag beginnenden Heim-WM vertreten können wird. Nun teilte der Schweizer Eishockeyverband mit: Der 26-jährige Center der San Jose Sharks fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Die medizinischen Werte würden derzeit keinen Einsatz des NHL-Profis zulassen.

Nati-Trainer Jan Cadieux hatte bei der Nominierung seines vorläufigen Kaders bereits auf Kurashev verzichtet, liess aber eine Hintertür offen, falls dessen medizinischen Tests ein positives Ergebnis gehabt hätten. Dies ist nun nicht der Fall, weshalb der Stürmer der Schweiz an der Heim-WM anders als bei den Olympischen Spielen, wo er in fünf Spielen einen Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete, nicht helfen kann.

Im Schweizer Kader bleibt es damit bei sechs NHL-Profis. Neben den Verteidigern Roman Josi und Janis Moser sind es die Stürmer Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter und Pius Suter. Mit Hischier und Meier hatte Kurashev bei den Olympischen Spielen in Mailand grösstenteils eine Linie gebildet. Die beiden New-Jersey-Stars werden nun wohl gemeinsam mit Lausannes Théo Rochette auf dem Eis stehen. (nih)