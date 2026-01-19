Biel entlässt Martin Filander nach gut anderthalb Jahren. Bild: keystone

«Trotz positiver Entwicklungen»: Biel trennt sich von Trainer Martin Filander

Der EHC Biel trennt sich per sofort von Headcoach Martin Filander. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen die beiden Assistenten Mathias Tjärnqvist und Beat Forster interimistisch, teilt der Klub mit.

Den Bielern droht zum zweiten Mal in Folge das Verpassen der Playoffs. Derzeit sind die Seeländer wie schon am Ende der letzten Qualifikation auf Platz 11 klassiert, ausserhalb der Play-In-Ränge. In diesem Jahr ist die Bilanz mit vier Siegen und drei Niederlagen positiv, zuletzt gab es vor zwei Tagen allerdings ein 1:6 auswärts gegen Fribourg-Gottéron.

Die Klubführung bedauert in ihrer Erklärung zur Trennung, dass «trotz einzelner positiver Entwicklungen nicht die gewünschte Gesamtentwicklung» erreicht wurde. Die Resultate und das Auftreten der Mannschaft hätten nicht immer den Erwartungen entsprochen.

Im letzten Juli war der Vertrag von Filander trotz der Enttäuschung in der vergangenen Saison bis 2027 verlängert worden, auch weil der 44-jährige Schwede wie gefordert junge Spieler erfolgreich ins Team integrieren konnte. (nih/sda)